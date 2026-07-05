La inteligencia artificial y el extractivismo: un análisis crítico en Argentina

El proyecto Súper RIGI busca integrar la inteligencia artificial en el proceso de extractivismo en Argentina. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la extracción de recursos naturales mediante el uso de tecnología avanzada.
El desarrollo de este sistema plantea interrogantes sobre las implicaciones ambientales y sociales que podría generar. Activistas y expertos en medio ambiente expresan su preocupación por el impacto que esta tecnología podría tener en las comunidades locales y en la biodiversidad.
La propuesta ha suscitado un amplio debate en el país, donde se discuten los beneficios y riesgos asociados. A medida que se avanza en la implementación de inteligencia artificial en sectores económicos clave, la necesidad de un marco regulatorio claro se vuelve cada vez más urgente.