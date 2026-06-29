Martes, 30 de Junio 2026
Política

Iniciativa del diputado Couceiro busca frenar la fuga de profesionales en el interior provincial

El diputado Abraham Couceiro propone un Programa Provincial de Arraigo Profesional para retener especialistas en zonas rurales. Se ofrecerán complementos salariales, soluciones habitacionales y beneficios fiscales en un plazo de 90 a 180 días. Esta medida busca frenar el despoblamiento y mejorar el desarrollo regional.

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El diputado Abraham Couceiro presentó un proyecto de ley para establecer un Programa Provincial de Arraigo Profesional, con el objetivo de detener el éxodo de especialistas hacia la capital provincial y mitigar el riesgo de despoblamiento en zonas rurales. Esta iniciativa se enfoca en asegurar la presencia de médicos, docentes, ingenieros y veterinarios en los departamentos que carecen de servicios esenciales.

El programa propone un esquema integral de beneficios, que incluye complementos salariales para quienes trabajen en localidades del interior, así como soluciones habitacionales para facilitar la radicación. También se ofrecerán facilidades financieras, como acceso a créditos blandos y beneficios impositivos para quienes opten por establecerse fuera del Gran La Rioja.

Se creará un Mapa de Necesidades Profesionales, que permitirá identificar los perfiles requeridos en cada zona. Una vez que la norma sea aprobada, el Estado tendrá entre 90 y 180 días para implementar los incentivos necesarios. Couceiro destacó la importancia de contar con especialistas para el desarrollo productivo, enfatizando que la falta de estos profesionales afecta no solo a la salud, sino también a la economía regional.

Etiquetas: la rioja programa provincial arraigo profesional salud educación desarrollo productivo
TL;DR

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