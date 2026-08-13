Viernes, 14 de Agosto 2026
Política

Estrategia electoral 2027: Gobernadores peronistas se unen en La Rioja

Referentes del peronismo, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela, se reunieron para definir estrategias hacia las elecciones de 2027, destacando la importancia de mantener las PASO como instrumento clave. La coordinación entre distintos sectores del partido será crucial para enfrentar al oficialismo.

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Estrategia electoral 2027: Gobernadores peronistas se unen en La Rioja
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Referentes del peronismo se reunieron para discutir estrategias políticas de cara a las elecciones de 2027. En el encuentro, que duró tres horas, participaron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a otros gobernadores y líderes políticos, con el fin de fortalecer la coordinación legislativa del justicialismo.

Los temas tratados incluyeron el Presupuesto 2027, transferencias a las provincias y la situación fiscal. Se destacó el consenso sobre la necesidad de mantener las PASO como un mecanismo clave para la propuesta electoral. La creación de una mesa política fue acordada como primer paso para articular las diferentes corrientes del peronismo y facilitar el diálogo entre gobernadores y representantes parlamentarios.

A pesar de la diversidad de opiniones, el encuentro subraya la importancia de una estrategia unificada para enfrentar al oficialismo. La discusión sobre el armado presidencial sigue abierta y se convierte en un desafío significativo para el partido en su intento de recuperar el poder, especialmente en un contexto electoral donde el gobierno actual busca derogar el sistema de PASO.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela elecciones 2027 peronismo política presupuesto 2027
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