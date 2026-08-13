Viernes, 14 de Agosto 2026
Política

Crisis institucional en La Rioja: Gabriela Rodríguez exige reformas urgentes

La diputada Gabriela Rodríguez informó que solo se aceptó la renuncia de la jueza Cecilia Córdoba, mientras la del fiscal Vallejo no fue presentada. El radicalismo busca alianzas para enfrentar la crisis en la provincia.

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La diputada provincial Gabriela Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, se pronunció sobre las recientes dimisiones en el ámbito judicial de la provincia, destacando que solo se ha recibido la renuncia de la jueza Cecilia Córdoba, la cual no presenta motivos. Además, aclaró que no existen expedientes en trámite contra Córdoba en el consejo de la magistratura. Por otro lado, mencionó que la renuncia del fiscal general Vallejo no ha sido presentada.

Rodríguez reafirmó la postura de su bloque político, que se opone a aceptar renuncias de jueces con procesos abiertos de investigación. Para aceptar o rechazar estas renuncias, es necesario contar con más de la mitad de los votos, lo que podría requerir alianzas con otras fuerzas políticas.

En un análisis sobre la situación del radicalismo, la legisladora afirmó que el partido enfrenta una crisis social y económica, resaltando la necesidad de un cambio en la representación política. Además, criticó a los partidos locales por su falta de autenticidad y su disposición a "alquilar" sellos. Rodríguez abogó por un sistema electoral con boleta única y por la autonomía municipal, enfatizando la lucha contra la pobreza.

Finalmente, no descartó la posibilidad de forjar alianzas electorales con el peronismo, señalando que no todos los peronistas son kirchneristas, y recordó experiencias de colaboración en el pasado.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial dimisiones judiciales política elección radicalismo
TL;DR

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