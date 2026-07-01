Miércoles, 1 de Julio 2026
Política

Quintela, clave en el nuevo proyecto peronista a nivel nacional según Urtubey

Juan Manuel Urtubey destacó la urgencia de unificar al peronismo para ofrecer una alternativa sólida frente al actual gobierno. Resaltó la importancia del liderazgo de Ricardo Quintela en este proceso.

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El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, destacó la importancia de unir al Partido Justicialista para ofrecer una alternativa viable ante la actual gestión del gobierno nacional. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de superar las disputas internas que han fragmentado al peronismo, proponiendo un enfoque en un proyecto nacional integral.

Urtubey expresó su apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltando su vocación de servicio por encima de la búsqueda de poder. Según él, la situación actual del país requiere que los dirigentes trasciendan las fronteras provinciales y trabajen juntos. También mencionó que la construcción de una coalición debe estar liderada por el movimiento justicialista, aprendiendo de los errores del pasado.

El dirigente subrayó que es fundamental dejar atrás la lógica del "sálvese quien pueda" y abogar por un proyecto colectivo que integre a todos. Al hablar de figuras clave como Cristina Fernández de Kirchner, Urtubey reconoció su relevancia, pero insistió en que el desafío es liderar el proceso necesario para sacar al país de la crisis.

Finalmente, al ser preguntado sobre sus propias ambiciones, Urtubey se distanció de intereses personales, reafirmando su compromiso de colaborar con diversos sectores para construir un futuro mejor. "Nadie se salva solo", concluyó, enfatizando la necesidad de un esfuerzo conjunto.

Etiquetas: argentina partido justicialista ricardo quintela política elecciones juan manuel urtubey
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