Zoraida Rodríguez critica la implementación de Starlink en escuelas rurales de La Rioja

La Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja criticó la entrega de antenas Starlink en escuelas rurales, advirtiendo sobre riesgos a la soberanía tecnológica y la privacidad de datos. La medida podría aumentar costos un 166% tras un año.

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La Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja, encabezada por Zoraida Rodríguez, emitió un comunicado enérgico en contra de la entrega de antenas de la empresa Starlink en escuelas rurales, iniciativa impulsada por el diputado nacional Gino Vivanco. Desde la cartera educativa se alertó sobre los riesgos que esta medida representa para la soberanía tecnológica y la privacidad de los datos.

El comunicado destaca que La Rioja reconoce el acceso a la conectividad como un derecho en su Constitución, y que actualmente el 80% de las escuelas rurales ya cuentan con conexión gracias a la colaboración con ARSAT e Internet Para Todos. En contraposición, Starlink establece un límite de 5 Terabytes de uso por establecimiento, mientras que las redes nacionales ofrecen conectividad ilimitada.

Además, se advirtió que tras un año de gracia, el costo del servicio privado aumentará un 166%, lo que generará una carga fiscal insostenible para las escuelas. La Secretaría también mencionó que la empresa transfiere metadatos a jurisdicciones extranjeras, exponiendo información sensible de estudiantes, y cuestionó el uso de fondos públicos para financiar a un competidor extranjero en lugar de fortalecer las empresas públicas.

Desde el gobierno provincial se hizo hincapié en que sustituir la infraestructura pública por un modelo dependiente de una corporación extranjera podría poner en riesgo la continuidad pedagógica y la protección de los datos de los estudiantes, reafirmando su compromiso con la educación pública y la soberanía tecnológica.