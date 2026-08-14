La Rioja implementa moratoria tributaria: ¿quiénes se beneficiarán?

La Legislatura de La Rioja aprobó una moratoria para regularizar deudas tributarias, permitiendo pagos en hasta 24 cuotas. Esta medida busca aliviar a comerciantes y productores en dificultades económicas.

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La aprobación de una moratoria en la Legislatura provincial permitirá a contribuyentes, comerciantes, productores y empresas regularizar sus obligaciones tributarias. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, ofrece opciones de pago y financiación de hasta 24 cuotas ante el contexto económico actual.

La medida, que abarca impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario, fue presentada tras una solicitud del sector comercial. Durante el tratamiento legislativo, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Fabián Blanco, destacó la importancia de esta moratoria para ayudar a las medianas y pequeñas empresas a cumplir con sus deudas sin agravar su situación financiera.

El régimen incluye beneficios variables según la modalidad de pago elegida, incentivando a los deudores a optar por plazos de cancelación más cortos. El Gobierno provincial busca equilibrar la necesidad de mantener los recursos del Estado con la realidad de quienes llevan adelante su actividad económica en La Rioja.