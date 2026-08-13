Aumento en tarifas de taxis y remises: impacto en el bolsillo de los riojanos

Concejo Deliberante de La Rioja evalúa un aumento de tarifas para taxis y remises a $1.300 cada 100 metros ante la crisis del sector desde diciembre.

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El sector de radio taxis y remises de La Rioja enfrenta una situación crítica, marcada por un atraso tarifario que se ha mantenido congelado desde diciembre pasado y la falta de rentabilidad. En este contexto, el Concejo Deliberante ha formalizado el ingreso del pedido de actualización y unificación de la tarifa, el cual ha sido derivado a la Comisión de Servicios Públicos.

En declaraciones radiales, Nelson Brizuela, representante del sector, manifestó desconocer el estado parlamentario del trámite hasta recibir notificación de un medio periodístico. El pedido busca aumentar la ficha a $1.300 cada 100 metros y unificar la tarifa para eliminar la diferenciación entre los servicios diurnos y nocturnos.

Brizuela advirtió que el incremento sostenido de los combustibles y de los insumos básicos ha hecho insostenible la situación para los trabajadores del volante. Desde diciembre, no han recibido ajustes, ya que un pedido presentado en marzo no prosperó. Esta falta de actualización tarifaria se traduce en una profunda crisis para el sector.

Los números del sector ilustran el fuerte impacto de la crisis actual. Los choferes, que trabajan turnos extensos entre 10 y 12 horas diarias, logran recaudar entre $40.000 y $50.000 por día, lo que se traduce en un ingreso neto diario cercano a los $15.000. Por otro lado, los titulares de licencias, tras abonar el porcentaje correspondiente al chofer y descontar el combustible, se ven obligados a conformarse con ingresos que oscilan entre $18.000 y $22.000 diarios, un monto insuficiente para cubrir el mantenimiento básico de un vehículo, así como los costos de repuestos, RTO obligatoria e inspecciones semestrales.

Otra de las preocupaciones del sector es la proliferación de plataformas de transporte de aplicación, como Uber. Desde el gremio denuncian una marcada asimetría en las exigencias: mientras los taxis y remises deben cumplir con inspecciones rigurosas cada seis meses, contar con carnet profesional, certificado de buena salud y pagar tasas de bacheo y revisión técnica vehicular (RTO), los vehículos de aplicaciones operan sin los mismos niveles de fiscalización por parte del municipio.

«Pagamos bacheo para que el Uber trabaje tranquilo. Nos exigen un montón de requisitos y el auto en condiciones estéticas, mientras que en las aplicaciones a veces llegan vehículos que nada tienen que ver con las normativas», expresó Brizuela.

Finalmente, el referente gremial cuestionó la falta de diálogo con las autoridades municipales y de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante. Reiteraron su pedido de regularización de la situación general del transporte local, con el objetivo de establecer reglas claras y equitativas para todos los trabajadores del sector.