Viernes, 14 de Agosto 2026
Economía

EDELAR enfrenta una fuerte deuda con CAMMESA que supera los $15.736 millones

El costo de la energía en La Rioja ha aumentado más de ocho veces en tres años, pasando de $1.935 millones a $15.736 millones. La reducción de subsidios impacta directamente en las tarifas que enfrentan los usuarios.

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Redacción Equipo Editorial
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El director de EDELAR, Jerónimo Quintela, presentó un informe ante la Cámara de Diputados sobre el impacto de la liberación de tarifas energéticas. Durante la reunión, se discutió cómo estas modificaciones influirán directamente en los usuarios de La Rioja. El diputado provincial Cristian Pérez destacó la importancia de los datos proporcionados por Quintela, que permiten entender la evolución del costo de la energía.

Se analizaron facturas de CAMMESA, mostrando un notable aumento en los costos de la energía que EDELAR debe adquirir. Comparando dos facturas, se observó que el total de diciembre de 2023 fue de aproximadamente $1.935 millones, con un subsidio estatal de $1.544 millones, mientras que la factura de julio de 2026 alcanzó más de $15.736 millones, evidenciando un incremento superior a ocho veces en este periodo.

Pérez enfatizó que esta información es vital para comprender la estructura de costos detrás de lo que cada usuario paga. La reducción de subsidios y el aumento en el costo de energía generan presión sobre EDELAR, afectando así el abastecimiento en la provincia. “Es fundamental que la sociedad entienda estos números, ya que reflejan cómo las decisiones nacionales impactan en nuestra realidad local”, concluyó el legislador.

Etiquetas: la rioja edelar energía costos política cristian pérez
TL;DR

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