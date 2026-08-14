La Fecha 13 de Rugby en La Rioja se reprograma por motivos organizativos

La Unión Andina de Rugby ha reprogramado la fecha 13, trasladando el partido entre Chelcos y CRAR a La Rioja. Nuevos horarios prometen un espectáculo emocionante para los aficionados.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Unión Andina de Rugby ha realizado modificaciones significativas en el cronograma de la fecha 13, que se llevará a cabo este fin de semana. Uno de los partidos más destacados, entre el Club de Rugby Los Chelcos y Social, se trasladó de Chilecito a la ciudad de La Rioja, donde se jugará en el predio del CRAR. Esta decisión busca optimizar la experiencia para los aficionados y asegurar un espectáculo de calidad.

Además, el encuentro entre Chelcos y Matacos ha visto cambios en su horario debido a la anulación de la categoría Intermedia. Los nuevos horarios establecidos son: a las 11:30 hs, el partido de la categoría M1; a las 12:50 hs, el M2 entre Chelcos y Catamarca Amarillo; a las 14:20 hs, el encuentro de la categoría Femenino; y finalmente, a las 15:00 hs, el partido de Primera.

Estos ajustes evidencian la capacidad de la Unión Andina de Rugby para adaptarse a circunstancias imprevistas. Se espera que tanto jugadores como aficionados reciban positivamente estas modificaciones, lo cual es crucial para fomentar la asistencia y el interés en el rugby en la región. La Rioja se prepara para ser el centro de atención del rugby en el noroeste argentino este fin de semana.