Viernes, 14 de Agosto 2026
Deportes

La Fecha 13 de Rugby en La Rioja se reprograma por motivos organizativos

La Unión Andina de Rugby ha reprogramado la fecha 13, trasladando el partido entre Chelcos y CRAR a La Rioja. Nuevos horarios prometen un espectáculo emocionante para los aficionados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Unión Andina de Rugby ha realizado modificaciones significativas en el cronograma de la fecha 13, que se llevará a cabo este fin de semana. Uno de los partidos más destacados, entre el Club de Rugby Los Chelcos y Social, se trasladó de Chilecito a la ciudad de La Rioja, donde se jugará en el predio del CRAR. Esta decisión busca optimizar la experiencia para los aficionados y asegurar un espectáculo de calidad.

Además, el encuentro entre Chelcos y Matacos ha visto cambios en su horario debido a la anulación de la categoría Intermedia. Los nuevos horarios establecidos son: a las 11:30 hs, el partido de la categoría M1; a las 12:50 hs, el M2 entre Chelcos y Catamarca Amarillo; a las 14:20 hs, el encuentro de la categoría Femenino; y finalmente, a las 15:00 hs, el partido de Primera.

Estos ajustes evidencian la capacidad de la Unión Andina de Rugby para adaptarse a circunstancias imprevistas. Se espera que tanto jugadores como aficionados reciban positivamente estas modificaciones, lo cual es crucial para fomentar la asistencia y el interés en el rugby en la región. La Rioja se prepara para ser el centro de atención del rugby en el noroeste argentino este fin de semana.

Etiquetas: la rioja chilecito rugby cambios de horario unión andina de rugby deportes
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