Viernes, 7 de Agosto 2026
Deportes

El Ceibo de San Francisco lucha pero no logra el ascenso a la Liga Argentina

El Ceibo de San Francisco quedó eliminado en la Liga Federal tras perder 76-52 contra Bartolomé Mitre. A pesar de un buen inicio, no pudo mantener el nivel y se despidió del ascenso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 1 min de lectura
El Ceibo de San Francisco lucha pero no logra el ascenso a la Liga Argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Ceibo de San Francisco estuvo muy cerca de ascender a la Liga Argentina de Básquetbol tras un esfuerzo notable en la serie semifinal de la Liga Federal. Sin embargo, el equipo cayó en el tercer y decisivo partido contra Bartolomé Mitre de Misiones por 76 a 52, lo que dejó sin ascenso a los sanfrancisqueños.

El Ceibo había comenzado la serie con una victoria en casa, ganando 94-85, pero en los partidos siguientes no logró mantener su rendimiento. En el segundo encuentro, Mitre se impuso 76-67, forzando un tercer partido donde el equipo local logró finalmente el ascenso a la Liga Argentina para la temporada 2026/2027.

A pesar de que Gabriel Rojas se destacó como máximo anotador con 28 puntos, el equipo no logró encontrar el apoyo necesario en el ataque. Mitre, en cambio, mostró un juego más equilibrado, con Tomás Rossi anotando 24 puntos y capturando 14 rebotes, además de sumar 15 puntos de Carlos Benítez y 13 de Martín Pérez. El Ceibo comenzó bien, ganando el primer cuarto 16-15, pero no pudo mantener la ventaja ante la ofensiva de Mitre en el resto del partido.

Etiquetas: argentina liga federal básquet el ceibo deportes misiones
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5278 articles →

Artículos relacionados

Jugadores de la Selección Argentina se pronuncian contra la Ley de Tierras

Salta acogerá el campeonato regional de básquet U13: un evento clave para jóvenes deportistas

Mercado, figura del Mundial, podría dejar Argentina por una millonaria propuesta italiana

La Copa Mundial de Natación de Invierno genera entusiasmo en los deportistas argentinos

Tiziano Vera de Chepes se une a la Preselección Argentina Sub-15 en una gran oportunidad deportiva

Triunfo histórico para Argentina en el Sudamericano de básquet femenino

Empate emocionante en el clásico de fútbol en Chilecito entre Estrella y Los Andes

Joaquín Víctor González lidera la Zona A tras triunfo en Vichigasta sobre San Buenaventura

River Plate busca cerrar el fichaje de Thiago Almada por 20 millones de dólares
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar