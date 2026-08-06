El Ceibo de San Francisco lucha pero no logra el ascenso a la Liga Argentina

El Ceibo de San Francisco quedó eliminado en la Liga Federal tras perder 76-52 contra Bartolomé Mitre. A pesar de un buen inicio, no pudo mantener el nivel y se despidió del ascenso.

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El Ceibo de San Francisco estuvo muy cerca de ascender a la Liga Argentina de Básquetbol tras un esfuerzo notable en la serie semifinal de la Liga Federal. Sin embargo, el equipo cayó en el tercer y decisivo partido contra Bartolomé Mitre de Misiones por 76 a 52, lo que dejó sin ascenso a los sanfrancisqueños.

El Ceibo había comenzado la serie con una victoria en casa, ganando 94-85, pero en los partidos siguientes no logró mantener su rendimiento. En el segundo encuentro, Mitre se impuso 76-67, forzando un tercer partido donde el equipo local logró finalmente el ascenso a la Liga Argentina para la temporada 2026/2027.

A pesar de que Gabriel Rojas se destacó como máximo anotador con 28 puntos, el equipo no logró encontrar el apoyo necesario en el ataque. Mitre, en cambio, mostró un juego más equilibrado, con Tomás Rossi anotando 24 puntos y capturando 14 rebotes, además de sumar 15 puntos de Carlos Benítez y 13 de Martín Pérez. El Ceibo comenzó bien, ganando el primer cuarto 16-15, pero no pudo mantener la ventaja ante la ofensiva de Mitre en el resto del partido.