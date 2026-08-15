Preocupación por el manejo del caso Ilda Goyochea: Derechos Humanos pide cautela

La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja exige respeto y prudencia en el tratamiento del caso de Ilda Goyochea, enfatizando la importancia de la ética periodística y la presunción de inocencia.

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La muerte de la joven Ilda Goyochea ha generado una fuerte conmoción en la sociedad riojana. En respuesta a esta tragedia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia emitió un comunicado para pedir prudencia y respeto en el tratamiento del caso tanto por los medios de comunicación como en plataformas digitales.

Además, la Secretaría instó a evitar el amarillismo, advirtiendo sobre el riesgo de transformar la investigación en un espectáculo. Resaltaron la importancia de no realizar comentarios que alimenten el morbo y que puedan afectar a los familiares y amigos de la víctima, quienes atraviesan un momento de gran vulnerabilidad.

El comunicado también recordó el principio de presunción de inocencia y solicitó que se mantenga una ética periodística que priorice un enfoque responsable y riguroso. Finalmente, la Secretaría pidió a la Justicia que actúe con celeridad para satisfacer la demanda de verdad y justicia de la sociedad, esperando que la investigación avance hacia un esclarecimiento adecuado de los hechos.