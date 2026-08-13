Viernes, 14 de Agosto 2026
Policiales

Impacto en la seguridad: desmantelan red de narcomenudeo en La Rioja con tres allanamientos

Tres allanamientos en los barrios Islas Malvinas, Ricardo Primero y 1° de Diciembre resultaron en la incautación de más de medio kilo de cocaína y vehículos de alta gama. La PFA, con apoyo provincial, detuvo a una pareja vinculada al narcotráfico.

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Un importante operativo contra el narcotráfico se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, donde se realizaron tres allanamientos en los barrios Islas Malvinas, Ricardo Primero y 1° de Diciembre. La acción fue coordinada por la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la División de Narcotráfico de la Policía Provincial, bajo las directrices del juez Dr. Piedrabuena y la intervención de la Dra. Liliam Chumbita.

El procedimiento se originó a partir de intensas tareas de inteligencia que se desarrollaron durante varios días, incluyendo vigilancias encubiertas. Estas acciones permitieron documentar las actividades ilícitas de una pareja que operaba un centro de distribución de drogas.

Durante los allanamientos, se incautaron más de medio kilo de clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una motocicleta y una camioneta de alta gama, así como una considerable suma de dinero en efectivo. Los detenidos serán procesados por infracción a la Ley de Estupefacientes, destacando así el firme compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

Etiquetas: argentina narcotráfico allanamientos policía federal justicia federal drogas
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