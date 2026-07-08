Miércoles, 8 de Julio 2026
Economía

La Justicia falla a favor de consumidores: indemnización millonaria por abusos contractuales

La Justicia de La Rioja condenó a una empresa administradora de planes de ahorro por cláusulas abusivas, ordenando una indemnización y el recálculo de cuotas que superaron el 100%. Este fallo podría servir de precedente para otros consumidores en situaciones similares.

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La Justicia falla a favor de consumidores: indemnización millonaria por abusos contractuales
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La Justicia de La Rioja ha condenado a una empresa nacional que administra planes de ahorro por incurrir en cláusulas abusivas y por no cumplir con el deber de información hacia sus consumidores. Esta decisión, emitida por la jueza Ana Carla Menem, incluye una indemnización por daños punitivos y ratifica una medida cautelar que dispuso el recálculo de las cuotas.

La sentencia se basa en dos procesos distintos. Primero, se aceptó la medida cautelar que reajustó las cuotas al monto vigente al momento de la firma del contrato, evitando que los aumentos desproporcionados impidieran el cumplimiento de los pagos. Posteriormente, se resolvió el fondo de la demanda, condenando a la empresa al pago de una indemnización tras comprobarse las irregularidades en el contrato.

La abogada de los demandantes indicó que varios suscriptores de distintos planes de ahorro presentaron la demanda, unificando sus reclamos en un solo expediente. Este conflicto judicial surgió cuando los suscriptores comenzaron a recibir aumentos que superaron el 100% del valor de las cuotas, lo que les dificultó cumplir con sus obligaciones financieras.

Menem advirtió que aunque el fallo podría sentar un precedente para otros consumidores con situaciones similares, cada caso debe ser analizado de manera individual. La Justicia considerará la prueba pericial contable para evaluar si los incrementos son justificables según parámetros económicos como la inflación.

Etiquetas: la rioja justicia cláusulas abusivas indemnización consumidores contratos de adhesión
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