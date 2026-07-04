Domingo, 5 de Julio 2026
Economía

El pensamiento de Mario Bunge sobre el impacto del ajuste en la sociedad argentina

La advertencia sobre el "círculo vicioso del ajuste" resuena: se observa una caída en la actividad económica, lo que provoca una disminución en la recaudación fiscal. ¿Cómo afectará esto a la economía?

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 1 día 1 min de lectura
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La advertencia del filósofo argentino Mario Bunge sobre el “círculo vicioso del ajuste” resuena con creciente intensidad en la actualidad. La caída de la actividad económica ha llevado a una disminución en la recaudación fiscal, lo que a su vez está generando una mayor presión sobre las finanzas públicas.

Este fenómeno ha despertado la preocupación entre economistas y ciudadanos, quienes temen que la combinación de estos factores pueda afectar aún más la estabilidad económica del país. La situación se torna crítica a medida que se intensifican las dificultades para mantener un equilibrio fiscal en medio de un contexto de ajustes constantes.

Etiquetas: argentina economía ajuste presión fiscal actividad económica
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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