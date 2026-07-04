El pensamiento de Mario Bunge sobre el impacto del ajuste en la sociedad argentina

La advertencia sobre el "círculo vicioso del ajuste" resuena: se observa una caída en la actividad económica, lo que provoca una disminución en la recaudación fiscal. ¿Cómo afectará esto a la economía?

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La advertencia del filósofo argentino Mario Bunge sobre el “círculo vicioso del ajuste” resuena con creciente intensidad en la actualidad. La caída de la actividad económica ha llevado a una disminución en la recaudación fiscal, lo que a su vez está generando una mayor presión sobre las finanzas públicas.

Este fenómeno ha despertado la preocupación entre economistas y ciudadanos, quienes temen que la combinación de estos factores pueda afectar aún más la estabilidad económica del país. La situación se torna crítica a medida que se intensifican las dificultades para mantener un equilibrio fiscal en medio de un contexto de ajustes constantes.