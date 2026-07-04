El pensamiento de Mario Bunge sobre el impacto del ajuste en la sociedad argentina

La advertencia del filósofo argentino Mario Bunge sobre el “círculo vicioso del ajuste” resuena con creciente intensidad en la actualidad. La caída de la actividad económica ha llevado a una disminución en la recaudación fiscal, lo que a su vez está generando una mayor presión sobre las finanzas públicas.
Este fenómeno ha despertado la preocupación entre economistas y ciudadanos, quienes temen que la combinación de estos factores pueda afectar aún más la estabilidad económica del país. La situación se torna crítica a medida que se intensifican las dificultades para mantener un equilibrio fiscal en medio de un contexto de ajustes constantes.