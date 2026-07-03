Viernes, 3 de Julio 2026
Economía

Morosidad en La Rioja se dispara al 32,7% por la pérdida del poder adquisitivo

La morosidad en Argentina alcanza el 32,7%, el nivel más alto en dos décadas, impulsada por la caída del poder adquisitivo y el aumento de deudas. ¿Qué medidas se tomarán para enfrentar esta crisis?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
Morosidad en La Rioja se dispara al 32,7% por la pérdida del poder adquisitivo
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La morosidad en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, siendo la irregularidad en el sistema financiero no bancario del 32,7%, el más alto en casi dos décadas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y a la disminución de los ingresos de las familias, lo que ha dificultado el pago de préstamos tanto en bancos como en billeteras virtuales.

Según el economista Hugo Vásquez, el aumento de la morosidad no refleja un cambio en el comportamiento de los argentinos, tradicionalmente buenos pagadores, sino que responde a una crisis vinculada a la economía de los hogares. Muchas familias han recurrido a préstamos personales para mantener su nivel de consumo, pero las elevadas tasas de interés, que pueden llegar al 500% anual, han incrementado rápidamente sus deudas.

En el último año, se ha observado que algunas familias han optado por tomar nuevos créditos para saldar deudas anteriores, especialmente de tarjetas de crédito. Sin embargo, este mecanismo ha resultado en un aumento del endeudamiento, llevando a un punto en el que la capacidad de los ingresos para cubrir gastos cotidianos se ha vuelto crítica.

Etiquetas: argentina economía morosidad créditos poder adquisitivo inflación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4659 articles →

Artículos relacionados

Asistencia económica para trabajadores rurales: el programa Intercosecha 2026 en La Rioja

El Plan Quinquenal Minero promete transformar la industria en La Rioja hasta 2030

La Rioja se suma al esquema nacional de avales compartidos para fortalecer a las PyMES

Empresas del Parque Industrial en crisis: UNIR alerta sobre desangramiento económico

Desempleo en La Rioja: jóvenes y mujeres son los más perjudicados con 6,1% de tasa

El Programa Intercosecha 2026 busca impulsar la producción agrícola en La Rioja

Desempleo en La Rioja: 25 familias afectadas por el cierre de KM TEX y 14 empresas en riesgo

Udine S.A. inicia perforaciones en el Salar de Pipanaco para explorar litio en La Rioja

Ahorro récord del Gasoducto Néstor Kirchner supera cuatro veces su inversión inicial
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar