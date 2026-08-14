Viernes, 14 de Agosto 2026
Economía

Apoyo a productores de comino en Arauco: 25 millones del Gobierno provincial

El Gobierno provincial destinó 25 millones de pesos para entregar herbicidas a más de 100 productores de comino en Bañado de los Pantanos, mejorando así su ciclo productivo y sostenibilidad.

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Redacción Equipo Editorial
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Más de 100 productores de Bañado de los Pantanos se beneficiarán con la entrega de herbicidas, gracias a una inversión de 25 millones de pesos realizada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción y Ambiente. El gobernador Ricardo Quintela lideró la entrega, que busca mejorar las condiciones del cultivo de comino y apoyar a las familias rurales vinculadas a esta actividad tradicional.

La intendenta de Arauco, Virginia López, resaltó la importancia de este apoyo, señalando que sin la asistencia del gobierno, muchos productores no podrían afrontar los costos de los herbicidas. Esta medida busca responder a las necesidades de los productores y facilitar la continuidad del ciclo productivo en la región.

El subsecretario de Enlace del Ministerio, Fabricio Roger, enfatizó que esta acción es parte de la estrategia del gobierno para fortalecer la producción local y garantizar un cultivo de alta calidad. La inversión tiene como objetivo atender las necesidades inmediatas del ciclo productivo actual y mejorar las condiciones de los productores en Bañado de los Pantanos.

Etiquetas: la rioja arauco gobierno provincial herbicidas producción agrícola comino
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