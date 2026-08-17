Accidente en Ruta 38: camioneta colisiona con ganado y complica el tránsito

Un siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, cerca de Puesto de Bazán, cuando una camioneta Renault Kangoo chocó contra un animal vacuno. Cuatro ocupantes, incluidos dos menores, fueron evaluados por emergencias. La causa del accidente se investiga.

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Un grave accidente ocurrió en la Ruta Nacional N° 38 cerca del cruce de Puesto de Bazán durante la noche del viernes. Alrededor de las 21:00, una camioneta Renault Kangoo que viajaba desde Catamarca hacia La Rioja colisionó de frente con un animal vacuno que se encontraba en la carretera.

En el vehículo se trasladaban cuatro personas, dos adultos en los asientos delanteros y dos menores de 13 y 14 años en la parte trasera. Tras el choque, se requirió la presencia del servicio de emergencias médicas 107, donde la Dra. Belén Farfán evaluó el estado de salud de los ocupantes en el lugar del incidente.

Asimismo, se llamó a personal especializado para atender al animal involucrado en el siniestro. Las autoridades policiales presentes realizaron las actuaciones pertinentes, y se lleva a cabo una investigación para determinar las causas que llevaron al animal a la ruta y las circunstancias del impacto.