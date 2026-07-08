Miércoles, 8 de Julio 2026
Política

Juicio por Jurados: un paso clave para la justicia en La Rioja según el gobernador Quintela

La Rioja realizó su primer simulacro del nuevo sistema de Juicio por Jurados, con participación ciudadana y la presencia del gobernador Quintela. Este avance busca modernizar la justicia provincial, garantizando paridad de género en los jurados. La gran concurrencia refleja el interés de la comunidad por involucrarse en el sistema judicial.

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Juicio por Jurados: un paso clave para la justicia en La Rioja según el gobernador Quintela
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La implementación del nuevo sistema de Juicio por Jurados en La Rioja avanzó con éxito tras el primer simulacro realizado en la Legislatura Provincial. Esta actividad, que culminó un proceso de capacitación, busca fortalecer un sistema judicial más ágil y transparente, promoviendo la participación ciudadana.

El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera presenciaron el simulacro, que incluyó a operadores judiciales, abogados, estudiantes y vecinos. Quintela subrayó la relevancia de que La Rioja se una al grupo de provincias con este sistema, destacando el papel central de los ciudadanos en el juicio al ser sorteados para determinar la culpabilidad del acusado.

La jueza Karina Becerra, presidenta del Consejo de la Magistratura, enfatizó que la implementación del Juicio por Jurados profundiza el vínculo entre la ciudadanía y la justicia, resaltando la paridad de género en la composición de los jurados. Becerra también valoró la alta participación en el simulacro, lo que indica un fuerte interés de la comunidad en involucrarse en estos procesos judiciales.

Etiquetas: la rioja juicio por jurados simulacro ricardo quintela justicia legislación provincial
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