Martes, 7 de Julio 2026
Política

La Rioja se une al reclamo por la defensa de la soberanía territorial histórica

La Cámara de Diputados de La Rioja respalda el reclamo para recuperar territorio cedido a San Juan en 1968, lo que reaviva una "causa de justicia histórica". La defensa de los límites provinciales se convierte en un tema crucial en el contexto actual.

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La Cámara de Diputados de La Rioja expresó su apoyo al reclamo del Gobierno provincial para recuperar un territorio cedido a San Juan en 1968. La secretaria legislativa, Tere Luna, calificó este esfuerzo como una “causa de justicia histórica” y enfatizó que la defensa de los límites provinciales debe prevalecer sobre las coyunturas políticas.

Este pronunciamiento recibió el respaldo de los bloques del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria, mientras que los legisladores libertarios no apoyaron la iniciativa. Luna recordó que la cesión de una parte significativa del territorio, que incluía el Valle de la Luna, ha sido cuestionada desde su inicio por diversos sectores de la provincia.

Para avanzar con el reclamo, se utilizarán las vías institucionales, ya sea a través del Congreso de la Nación o la Corte Suprema de Justicia. Luna también mencionó que el reclamo no es nuevo, ya que en 1974, durante la gobernación de Carlos Menem, se había aprobado una norma que declaraba ilegítimo el acuerdo de 1968.

La funcionaria subrayó que la defensa de la soberanía provincial no debe depender del contexto político actual, y aunque reconoció que otros momentos pudieron haber sido más propicios para negociar, consideró crucial fortalecer los reclamos ante la situación actual.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial reclamo territorial justicia histórica política provincial límites provinciales
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