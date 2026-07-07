Aumento de enfermedades respiratorias en La Rioja genera preocupación entre médicos y vecinos

El aumento en las consultas por enfermedades respiratorias ha sido confirmado por el subsecretario de Atención Primaria, Adolfo Vega, quien indicó que esto se debe a las bajas temperaturas. A pesar de esta situación, Vega aseguró que el sistema sanitario no enfrenta riesgo de saturación y que la ocupación de camas se mantiene estable.
Las consultas ambulatorias están registrando un incremento, principalmente por cuadros leves y moderados. Vega destacó la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica constante, especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Se alertó sobre síntomas que requieren atención médica inmediata, como fiebre persistente y dificultad para respirar.
Además, se recomienda evitar la exposición al frío intenso en las horas más críticas del día y mantener los ambientes bien ventilados. Desde el Ministerio de Salud se enfatiza que, aunque el aumento de enfermedades respiratorias es típico de la temporada invernal, la situación está controlada y el sistema de salud tiene la capacidad necesaria para atender cualquier eventualidad.