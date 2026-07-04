Alertan sobre los riesgos de salud por las bajas temperaturas en La Rioja

Las bajas temperaturas extremas continúan afectando a La Rioja, generando preocupación entre los habitantes. Se han registrado heladas en distintas localidades, lo que ha derivado en la necesidad de tomar precauciones para evitar daños en cultivos y la salud de las personas.
Las autoridades locales están monitoreando la situación y recomendando a la población mantenerse abrigada y limitar la exposición al frío. Se espera que las temperaturas se mantengan por debajo de los promedios habituales durante los próximos días, por lo que se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.