Alertan sobre los riesgos de salud por las bajas temperaturas en La Rioja

Las temperaturas extremas continúan afectando a La Rioja, generando preocupación en la población. Las condiciones climáticas han llevado a la implementación de medidas de prevención.

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Las bajas temperaturas extremas continúan afectando a La Rioja, generando preocupación entre los habitantes. Se han registrado heladas en distintas localidades, lo que ha derivado en la necesidad de tomar precauciones para evitar daños en cultivos y la salud de las personas.

Las autoridades locales están monitoreando la situación y recomendando a la población mantenerse abrigada y limitar la exposición al frío. Se espera que las temperaturas se mantengan por debajo de los promedios habituales durante los próximos días, por lo que se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.