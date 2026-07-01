Refuerzo en la prevención de enfermedades respiratorias en La Rioja

El Ministerio de Salud de La Rioja destaca que, a pesar del aumento en consultas respiratorias, no hay alerta epidemiológica ni incremento de internaciones. Se insta a completar la vacunación antigripal.

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El Ministerio de Salud de La Rioja ha comunicado que, a pesar del aumento en las consultas por problemas respiratorios típicos del invierno, no hay alerta epidemiológica ni incremento en las internaciones. El ministro Juan Carlos Vergara enfatizó que la situación epidemiológica se mantiene estable y que la mayoría de los casos son leves y se manejan de manera ambulatoria.

Se ha observado un aumento en la demanda de atención médica, sin embargo, esto se considera un comportamiento esperado para esta época del año. Vergara aseguró que están monitoreando la situación diariamente y trabajando en todos los niveles del sistema de salud para garantizar la atención adecuada.

El funcionario también mencionó que no se prevén cambios en el calendario escolar ni medidas extraordinarias, dado que la situación sanitaria no lo requiere. Se insta a la población a completar la vacunación antigripal, especialmente entre los grupos de riesgo, y a mantener las medidas de prevención para disminuir la circulación de virus respiratorios.

La campaña de vacunación está dirigida a personas mayores de 65 años, niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas y personas con factores de riesgo. La vacuna está disponible en toda la provincia y es fundamental para la prevención de enfermedades respiratorias.