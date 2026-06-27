Domingo, 28 de Junio 2026
Salud

La Sociedad Argentina de Cardiología advierte sobre los riesgos de derogar la Ley de Etiquetado

La Sociedad Argentina de Cardiología solicita mantener la Ley de Etiquetado, destacando su importancia en la salud pública y la prevención de enfermedades. Su derogación podría afectar negativamente la información que reciben los consumidores.

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La Sociedad Argentina de Cardiología ha solicitado que se mantenga vigente la Ley de Etiquetado, que incluye los sellos de advertencia en los productos alimenticios. Esta legislación es considerada fundamental para informar a los consumidores sobre los riesgos de ciertos alimentos para la salud.

Los representantes de la sociedad advirtieron que la derogación de esta ley podría tener consecuencias negativas en la salud pública, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La norma busca promover hábitos de alimentación más saludables y reducir el consumo de productos perjudiciales.

La entidad enfatiza la importancia de la educación y la concientización en la población para fomentar elecciones alimenticias más informadas. La ley ha sido apoyada por diversas organizaciones de salud y nutrición a nivel nacional.

Etiquetas: argentina ley de etiquetado salud sociedad argentina de cardiología política
TL;DR

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