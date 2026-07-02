Aumento en la cobertura de vacunación escolar para niños en La Rioja

El Ministerio de Salud de La Rioja lanza la campaña «Activa tu Escudo» para verificar carnets de vacunación de niños nacidos en 2015 y 2021. La vacunación es gratuita y esencial para prevenir enfermedades.

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El Ministerio de Salud de La Rioja ha intensificado su campaña «Activa tu Escudo» en las escuelas, enfocándose en la verificación de los carnets de vacunación de los niños nacidos en 2021 y 2015. Esta iniciativa busca asegurar que los menores completen los esquemas de vacunación obligatorios, contribuyendo así a la prevención de enfermedades.

La estrategia forma parte del Plan Estratégico de Salud 2020-2030 y tiene como objetivo primordial que los niños y adolescentes cumplan con las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación. En esta fase, se priorizan aquellos que cumplen 5 y 11 años, quienes deben recibir diferentes dosis que son cruciales para su salud.

Los niños de 5 años necesitan refuerzos contra Poliomielitis, Triple Viral y Triple Bacteriana Celular, mientras que los de 11 años deben vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano, recibir un refuerzo contra Meningococo y la Triple Bacteriana Acelular. Todas las vacunas son gratuitas y obligatorias, disponibles en centros de salud y vacunatorios de la provincia.

El Ministerio enfatiza que mantener al día el esquema de vacunación no solo protege a cada niño, sino que también refuerza la inmunidad colectiva. La campaña promueve la vacunación como una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias, reafirmando el compromiso del sistema sanitario provincial con la salud infantil.