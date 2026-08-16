Efemérides del 16 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de agosto de 2026

1841 – en la provincia de San Juan (Argentina) se libra la batalla de Angaco, la más sangrienta de las guerras civiles argentinas.

– en la provincia de San Juan (Argentina) se libra la batalla de Angaco, la más sangrienta de las guerras civiles argentinas. 1869 – en Eusebio Ayala (Paraguay) ―en el marco de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)―, los brasileños degüellan a 3500 niños soldados de 9 a 15 años en la masacre de Acosta Ñu. En este día se celebra en ese país el Día del Niño.

– en Eusebio Ayala (Paraguay) ―en el marco de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)―, los brasileños degüellan a 3500 niños soldados de 9 a 15 años en la masacre de Acosta Ñu. En este día se celebra en ese país el Día del Niño. 1940 – Primer vuelo en Argentina del caza metálico Curtiss Hawk 75-0, construido en la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia de la Curtiss Wright Corporation. Se fabrican 20 unidades. Piloto: teniente primero Eduardo Pacífico Correa.

– Primer vuelo en Argentina del caza metálico Curtiss Hawk 75-0, construido en la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia de la Curtiss Wright Corporation. Se fabrican 20 unidades. Piloto: teniente primero Eduardo Pacífico Correa. 1953 – en Asunción del Paraguay, Federico Chávez presta juramento del cargo de presidente de la República.

– en Asunción del Paraguay, Federico Chávez presta juramento del cargo de presidente de la República. 1992 – Diego Schwartzman, tenista argentino.

– Diego Schwartzman, tenista argentino. 1994 – Lucas Janson, futbolista argentino.

– Lucas Janson, futbolista argentino. 2001 – Emilio Botín se convierte en presidente único del Banco Santander.

– Emilio Botín se convierte en presidente único del Banco Santander. 2004 – en Argentina, un grupo de socios del Club Atlético All Boys inaugura la Tribuna Miranda del Estadio Islas Malvinas a raíz de ese hecho el 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Hincha de All Boys.

– en Argentina, un grupo de socios del Club Atlético All Boys inaugura la Tribuna Miranda del Estadio Islas Malvinas a raíz de ese hecho el 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Hincha de All Boys. 2013 – En el 101.º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, se presentan oficialmente en la Base Aérea Militar Morón, los primeros aparatos del nuevo entrenador Grob G-120TP, moderno monomotor biplaza de origen alemán que se emplea en el Curso de Aviador Militar Conjunto (CAMC) de la Escuela de Aviación Militar.

– En el 101.º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, se presentan oficialmente en la Base Aérea Militar Morón, los primeros aparatos del nuevo entrenador Grob G-120TP, moderno monomotor biplaza de origen alemán que se emplea en el Curso de Aviador Militar Conjunto (CAMC) de la Escuela de Aviación Militar. 2021 – en Argentina se llevó a cabo la 'Marcha de las piedras'. Una convocatoria en donde personas llevaron piedras con nombres escritos en ellas representando a victimas del Covid-19 a casa del gobierno. El evento ocurrió en dos lugares a la vez (La quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada de gobierno) y sirvió para homenajear a las víctimas y repudiar el gobierno de Alberto Fernández.

💡 ¿Sabías que...? El 16 de agosto de 1977, el famoso cantante Elvis Presley fue encontrado muerto en su casa de Graceland en Memphis, Tennessee. Su fallecimiento a los 42 años marcó el fin de una era en la música y dejó un legado perdurable en el mundo del rock and roll. Desde entonces, este día se ha convertido en un momento de conmemoración para sus fans alrededor del mundo.

En el mundo: 16 de agosto de 2026