Efemérides del 16 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de agosto de 2026
- 1841 – en la provincia de San Juan (Argentina) se libra la batalla de Angaco, la más sangrienta de las guerras civiles argentinas.
- 1869 – en Eusebio Ayala (Paraguay) ―en el marco de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)―, los brasileños degüellan a 3500 niños soldados de 9 a 15 años en la masacre de Acosta Ñu. En este día se celebra en ese país el Día del Niño.
- 1940 – Primer vuelo en Argentina del caza metálico Curtiss Hawk 75-0, construido en la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia de la Curtiss Wright Corporation. Se fabrican 20 unidades. Piloto: teniente primero Eduardo Pacífico Correa.
- 1953 – en Asunción del Paraguay, Federico Chávez presta juramento del cargo de presidente de la República.
- 1992 – Diego Schwartzman, tenista argentino.
- 1994 – Lucas Janson, futbolista argentino.
- 2001 – Emilio Botín se convierte en presidente único del Banco Santander.
- 2004 – en Argentina, un grupo de socios del Club Atlético All Boys inaugura la Tribuna Miranda del Estadio Islas Malvinas a raíz de ese hecho el 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Hincha de All Boys.
- 2013 – En el 101.º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, se presentan oficialmente en la Base Aérea Militar Morón, los primeros aparatos del nuevo entrenador Grob G-120TP, moderno monomotor biplaza de origen alemán que se emplea en el Curso de Aviador Militar Conjunto (CAMC) de la Escuela de Aviación Militar.
- 2021 – en Argentina se llevó a cabo la 'Marcha de las piedras'. Una convocatoria en donde personas llevaron piedras con nombres escritos en ellas representando a victimas del Covid-19 a casa del gobierno. El evento ocurrió en dos lugares a la vez (La quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada de gobierno) y sirvió para homenajear a las víctimas y repudiar el gobierno de Alberto Fernández.
El 16 de agosto de 1977, el famoso cantante Elvis Presley fue encontrado muerto en su casa de Graceland en Memphis, Tennessee. Su fallecimiento a los 42 años marcó el fin de una era en la música y dejó un legado perdurable en el mundo del rock and roll. Desde entonces, este día se ha convertido en un momento de conmemoración para sus fans alrededor del mundo.
En el mundo: 16 de agosto de 2026
- 1097 – en Huesca (Reino de Aragón) el rey Pedro I de Aragón se casa con su segunda esposa, Berta.
- 1499 – en Bretaña se publica el Catholicon, diccionario bretón-Francés-Latín, primer diccionario trilingüe, primer libro impreso en idioma bretón y primer diccionario francés.
- 1519 – en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca.
- 1570 – en las colonias españolas de América se establece la Inquisición católica, los indígenas están excluidos.
- 1711 – en la villa de Santa Ana (hoy la ciudad de Ocaña, en Colombia), aparece en un árbol la Virgen María a tres humildes campesinos en la montaña de Torcoroma.
- 1748 – en Colombia, José Lázaro de Rivera funda la aldea de Aguachica.
- 1773 – en Roma, el papa Clemente XIV disuelve la Compañía de Jesús (jesuitas) en todo el mundo.
- 1808 – en Cataluña ―en el marco de la guerra de la Independencia española― los defensores de la villa de Gerona, sitiada por los franceses, obligan a los galos a retirarse al otro lado del río Ter.
- 1812 – en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.
- 1841 – en la provincia de San Juan (Argentina) se libra la batalla de Angaco, la más sangrienta de las guerras civiles argentinas.
- 1863 – En la actual República Dominicana comienza la Guerra de Restauración, con la que se proclama el retorno de la soberanía dominicana frente a la anexión a España del 18 de marzo de 1861. Esta guerra concluirá en 1865.
- 1866 – en Ostende, los progresistas y demócratas españoles en el exilio firman el pacto de Ostende.
- 1868 – en el volcán Cotopaxi (0°19′N 78°11′O / 0.31, -78.18, en Ecuador) un terremoto de magnitud 7,7 en la escala sismológica de Richter destruye las localidades de Ibarra y Otavalo y deja unas 20 000 víctimas.
- 1869 – en Eusebio Ayala (Paraguay) ―en el marco de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)―, los brasileños degüellan a 3500 niños soldados de 9 a 15 años en la masacre de Acosta Ñu. En este día se celebra en ese país el Día del Niño.
- 1885 – es descubierto el asteroide (249) Ilse.
- 1896 – se recibe en España la primera noticia de la nueva insurrección en Filipinas, que terminó con la soberanía española en aquellas islas.
- 1898 – en España, Francisco Silvela publica su artículo "Sin pulso", que inicia la llamada «Literatura del desastre».
- 1906 – en Valparaíso (Chile) un fuerte terremoto asola parte de la costa chilena y destruye parcialmente la ciudad.
- 1907 – en Marruecos, Muley Abdelaziz es proclamado sultán.
- 1910 – fallece el presidente de la República de Chile, Pedro Montt Montt.
- 1913 – la firma automovilística Ford Motor Company realiza los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitirá multiplicar por cuatro la producción.
- 1916 – el ejército serbio, reorganizado en Corfú (Grecia), entra en guerra contra Alemania.
- 1917 – Estados Unidos: se consigue en Virginia la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra, así como entre dos aviones.
- 1918 – en España se declara parque nacional al valle de Ordesa, en el Pirineo oscense.
- 1921 – tras la muerte del rey Pedro I Karageorgevich, asciende al trono de Yugoslavia Alejandro I.
- 1925 – en Nueva York se estrena La quimera del oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin.
- 1927 – se firma el acuerdo hispano-luso por el que se fijan las condiciones de aprovechamiento hidroeléctrico del río Duero que culminará con la construcción de los Saltos del Duero.
- 1928 – en la Unión Soviética, la Ley de Defensa Nacional introduce el servicio militar obligatorio.
- 1929 – en Manchuria se producen violentos combates entre tropas chinas y soviéticas.
- 1930 – en República Dominicana llega al poder el general Rafael Leónidas Trujillo, iniciando una dictadura que durará 31 años (1930-1961).
- 1932 – en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo: Revista Mundial.
- 1936 – en España las fuerzas republicanas desembarcan en Mallorca.
- 1940 – Primer vuelo en Argentina del caza metálico Curtiss Hawk 75-0, construido en la Fábrica Militar de Aviones bajo licencia de la Curtiss Wright Corporation. Se fabrican 20 unidades. Piloto: teniente primero Eduardo Pacífico Correa.
- 1942 – en Vizcaya (España) un joven falangista lanza una bomba durante unos funerales carlistas celebrados en el santuario de la Virgen de Begoña, a los que asiste el general Varela.
- 1943 – en Białystok (Polonia): se produce una revuelta en el gueto judío de esta ciudad.
- 1944 – En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Stettin, hoy polaca, es bombardeada por los aliados produciéndose 2430 muertos.
- 1945 – la Unión Soviética y Polonia, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, firman un tratado sobre la forma y reparto de las reparaciones de guerra alemanas.
- 1945 – en los Estados Unidos, Dean Acheson es nombrado nuevo secretario de Estado para Asuntos Exteriores.
- 1946 – en España, el ciclista Julián Berrendero vence en la XXVI Vuelta a Cataluña.
- 1947 – India y Pakistán se independizan del imperio británico, que les concede el estatuto de Estados Independientes Asociados a la Commonwealth.
- 1949 – en Ecuador, un terremoto deja un saldo de 3000 víctimas.
- 1949 – en Santiago de Chile, los carabineros reprimen una manifestación entre el 16 y 17 de agosto ―con motivo del alza del valor del transporte colectivo en 20 centavos de peso (una "chaucha")― dejando un saldo de varios muertos. (Revuelta de la Chaucha).
- 1950 – el mariscal Tito insiste en el no alineamiento de Yugoslavia en los bloques políticos constituidos.
- 1953 – en Asunción del Paraguay, Federico Chávez presta juramento del cargo de presidente de la República.
- 1954 – en las islas Canarias, Tenerife es invadida por una nube de langostas.
- 1960 – Chipre se independiza del Imperio británico.
- 1962 – Argelia se convierte en miembro de la Liga Árabe.
- 1963 – Estados Unidos extradita a Venezuela al expresidente Marcos Pérez Jiménez.
- 1965 – un accidente del tren correo de Almería causa 10 muertos y 53 heridos.
- 1966 – en Houston (Texas), el cardiocirujano estadounidense Michael De Backey instala provisionalmente una aurícula izquierda artificial a una mujer de 37 años. La prótesis será retirada dos días después.
- 1966 – la recuperación de la bomba de hidrógeno caída al mar en Almería costó 320 millones de pesetas.
- 1968 – el obispado de Bilbao es ocupado por 40 sacerdotes, en protesta por la detención de eclesiásticos en el País Vasco.
- 1969 – Varahagiri Venkata Giri es elegido jefe de Estado de la India con el apoyo de la primera ministra Indira Gandhi.
- 1971 – quedan cerrados todos los mercados de divisas europeos al conocerse la noticia de las medidas económicas y monetarias adoptadas por Estados Unidos.
- 1971 – en Santander (España), un grave incendio causa pérdidas por 170 millones de pesetas.
- 1972 – el rey de Marruecos Hassan II resulta ileso en un atentado perpetrado por un sector de las fuerzas aéreas de su país.
- 1972 – el grupo de hard rock Deep Purple da un concierto en Osaka del que saldría la mayor parte de su reconocido disco en directo Made in Japan.
- 1974 – el emperador etíope Haile Selassie pierde sus últimos poderes tras la disolución del Consejo de la Corona.
- 1974 – en España 30 000 turistas británicos se ven afectados por la quiebra de la compañía británica Court Line.
- 1978 – en República Dominicana, Antonio Guzmán asume la presidencia tras poner fin los Doce Años del Gobierno de Joaquín Balaguer.
- 1980 – en Pontevedra, una explosión de gas en un hotel causa 26 heridos.
- 1981 – Moscú concede una moratoria a Polonia para los créditos de cuatro millones de dólares hasta el año 1985.
- 1981 – fuerzas de la oposición iraní apresan una lancha rápida, suministrada por Francia a Irán, y la declaran "sede del Gobierno nacional".
- 1981 – Lord Carrington llega a España para mantener conversaciones sobre Gibraltar (invadida por Reino Unido).
- 1982 – Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
- 1982 – se crea el primer CD (disco compacto).
- 1982 – en República Dominicana, Salvador Jorge Blanco asume la presidencia.
- 1985 – en Barcelona (Cataluña) la central del Banco Hispano Americano es robada mediante el procedimiento del butrón (agujero en paredes o suelos). Los ladrones se llevan un botín de más de 1000 millones de pesetas.
- 1986 – en Bangladés se hunde un transbordador; desaparecen 500 personas.
- 1986 – en República Dominicana, Joaquín Balaguer asume la presidencia por cuarta vez.
- 1987 – en Detroit (Estados Unidos) mueren 153 personas al estrellarse un avión comercial estadounidense.
- 1987 – el Gobierno de Irán amenaza con sembrar de minas el golfo Pérsico.
- 1989 – en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega inicia el proceso de excarcelación de 1200 «contras».
- 1989 – en Europa, miles de personas hacen vigilia para ver el eclipse total de Luna, que se prolongó por espacio de 3 horas y 35 minutos.
- 1990 – en República Dominicana, Balaguer asume la presidencia por quinta vez.
- 1992 – el automovilista británico Nigel Mansell se proclama nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.
- 1993 – en Estados Unidos, Ian Murdock anuncia, mediante un correo electrónico, la distribución Linux del proyecto Debian.
- 1994 – en Sri Lanka, la coalición socialista en la oposición gana las elecciones legislativas.
- 1994 – en República Dominicana, Balaguer asume la presidencia por sexta y última vez.
- 1995 – en Colombia, el presidente Ernesto Samper decreta el estado de emergencia para combatir la crisis social y de emergencia existentes en el país.
- 1996 – en República Dominicana, Leonel Fernández toma posesión como presidente.
- 1997 – en Nueva York, la bolsa cae 147 puntos; es la segunda mayor caída de su historia.
- 1998 – en Omagh (Irlanda del Norte) estalla un coche-bomba, dejando un total de 29 muertos y 200 heridos.
- 1998 – el ejército serbio conquista el último foco de resistencia kosovar.
- 1998 – en Washington D. C., el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky.
- 1998 – en Grecia (Costa Rica) se funda el club Municipal Grecia.
- 1999 – en el Líbano muere asesinado el jefe de Hezbolá.
- 2000 – en los Estados Unidos se aprueba la clonación de embriones humanos con fines médicos.
- 2000 – en República Dominicana asume la presidencia Hipólito Mejía.
- 2001 – Emilio Botín se convierte en presidente único del Banco Santander.
- 2001 – en Madrid (España) es detenido el narcotraficante gallego Sito Miñanco.
- 2004 – en el mercado de Londres, el precio del petróleo brent marca un nuevo máximo histórico: 44,11 dólares por barril.
- 2004 – en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, María Quintanal consigue, en tiro al plato, la primera medalla (de plata) para España.
- 2004 – en los Estados Unidos se publica un estudio donde se demuestra que los fármacos estatinas, utilizados para combatir el exceso de colesterol, son eficaces para inhibir la replicación del virus VIH (causante del sida) en las células humanas.
- 2004 – en Argentina, un grupo de socios del Club Atlético All Boys inaugura la Tribuna Miranda del Estadio Islas Malvinas a raíz de ese hecho el 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Hincha de All Boys.
- 2004 – en República Dominicana, Leonel Fernández asume la presidencia por segunda vez.
- 2005 – en Gaza (Palestina), el Ejército israelí comienza a desalojar por la fuerza a los colonos israelíes que se resisten a abandonar voluntariamente los asentamientos ilegales.
- 2005 – el Parlamento chileno elimina de la Constitución la firma del dictador Augusto Pinochet.
- 2005 – el astronauta ruso Serguéi Krikaliov, tripulante de la EEI, bate el récord mundial de estancia en el espacio al acumular 747 días y 14 horas (en varios periodos).
- 2005 – el noreste de Japón es sacudido por un violento terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter.
- 2005 – en las proximidades de Machiques (Venezuela), se desploma un avión, ocasionando 160 víctimas. (vuelo 708 de West Caribbean).
- 2005 – en Afganistán cae un helicóptero español; fallecen 17 militares españoles.
- 2006 – en la República Checa, Mirek Topolánek es elegido primer ministro.
- 2008 – en China, Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros en la final masculina de los Juegos Olímpicos de Pekín con una marca de 9,69 segundos, mejorando en 3 centésimas el récord anterior que él mismo ostentaba.
- 2008 – en República Dominicana, Leonel Fernández asume la presidencia por tercera vez.
- 2009 – en Alemania, Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín con una marca de 9,58 segundos, superando su propio récord de 9,69 s.
- 2010 – en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés (Colombia), frente a las costas nicaragüenses, se accidenta el Vuelo 8250 de Aires, falleciendo dos personas en el accidente.
- 2011 – en Madrid (España) empieza la Jornada Mundial de la Juventud, que organiza la Iglesia católica cada año.
- 2012 – en República Dominicana asume la presidencia Danilo Medina.
- 2012 – el gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks
- 2013 – En el 101.º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, se presentan oficialmente en la Base Aérea Militar Morón, los primeros aparatos del nuevo entrenador Grob G-120TP, moderno monomotor biplaza de origen alemán que se emplea en el Curso de Aviador Militar Conjunto (CAMC) de la Escuela de Aviación Militar.
- 2014 – en Seúl, el papa Francisco beatifica 124 mártires coreanos, en su visita pastoral a Corea del Sur.
- 2017 – en Cochabamba (Bolivia), se inaugura construcción de primer tren eléctrico metropolitano del Estado Plurinacional.
- 2021 – en Argentina se llevó a cabo la 'Marcha de las piedras'. Una convocatoria en donde personas llevaron piedras con nombres escritos en ellas representando a victimas del Covid-19 a casa del gobierno. El evento ocurrió en dos lugares a la vez (La quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada de gobierno) y sirvió para homenajear a las víctimas y repudiar el gobierno de Alberto Fernández.
- 2023 – en Nicaragua, es oficial la confiscación de la Universidad Centroamericana ordenada por el régimen de Daniel Ortega mediante un oficio judicial espurio.