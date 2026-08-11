Efemérides del 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 11 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de agosto de 2026

1930 – en Córdoba (Argentina), el escritor y humanista Carlos B. González Pecotche, también conocido por su seudónimo literario Raumsol, crea la Escuela Raumsólica de Logosofía, antecesora de la Fundación Logosófica.

– en Córdoba (Argentina), el escritor y humanista Carlos B. González Pecotche, también conocido por su seudónimo literario Raumsol, crea la Escuela Raumsólica de Logosofía, antecesora de la Fundación Logosófica. 1965 – Sergio Vigil, jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino.

– Sergio Vigil, jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino. 1967 – en Santiago de Chile, estudiantes inician la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible de la Reforma Universitaria de dicho país.

– en Santiago de Chile, estudiantes inician la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible de la Reforma Universitaria de dicho país. 1974 – en Villa María (Argentina), la organización guerrillera ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) secuestra al militar Argentino Larrabure, quien se suicidará un año después, en cautiverio.

– en Villa María (Argentina), la organización guerrillera ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) secuestra al militar Argentino Larrabure, quien se suicidará un año después, en cautiverio. 1978 – Lucas Ayala, futbolista argentino.

– Lucas Ayala, futbolista argentino. 1981 – Diego Rivero, futbolista argentino.

– Diego Rivero, futbolista argentino. 1997 – Gabriel Neves, futbolista uruguayo.

– Gabriel Neves, futbolista uruguayo. 2000 – Baltazar Leguizamón, piloto de automovilismo argentino.

– Baltazar Leguizamón, piloto de automovilismo argentino. 2004 – Bautista Tomatis, futbolista argentino.

– Bautista Tomatis, futbolista argentino. 2019 – se realizan las Elecciones primarias de Argentina de 2019.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de agosto de 1965, estallaron disturbios raciales en Watts, un barrio de Los Ángeles, California. Este evento marcó el inicio de una serie de protestas que expusieron las tensiones raciales en Estados Unidos y llevaron a un cambio significativo en las políticas sociales y urbanas. Los disturbios duraron seis días y resultaron en varios muertos y miles de arrestos.

En el mundo: 11 de agosto de 2026