Efemérides del 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de agosto de 2026
- 1930 – en Córdoba (Argentina), el escritor y humanista Carlos B. González Pecotche, también conocido por su seudónimo literario Raumsol, crea la Escuela Raumsólica de Logosofía, antecesora de la Fundación Logosófica.
- 1965 – Sergio Vigil, jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino.
- 1967 – en Santiago de Chile, estudiantes inician la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible de la Reforma Universitaria de dicho país.
- 1974 – en Villa María (Argentina), la organización guerrillera ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) secuestra al militar Argentino Larrabure, quien se suicidará un año después, en cautiverio.
- 1978 – Lucas Ayala, futbolista argentino.
- 1981 – Diego Rivero, futbolista argentino.
- 1997 – Gabriel Neves, futbolista uruguayo.
- 2000 – Baltazar Leguizamón, piloto de automovilismo argentino.
- 2004 – Bautista Tomatis, futbolista argentino.
- 2019 – se realizan las Elecciones primarias de Argentina de 2019.
El 11 de agosto de 1965, estallaron disturbios raciales en Watts, un barrio de Los Ángeles, California. Este evento marcó el inicio de una serie de protestas que expusieron las tensiones raciales en Estados Unidos y llevaron a un cambio significativo en las políticas sociales y urbanas. Los disturbios duraron seis días y resultaron en varios muertos y miles de arrestos.
En el mundo: 11 de agosto de 2026
- -3114 – fecha correspondiente al inicio de la Cuenta Larga (según varias culturas mesoamericanas, entre ellas la maya).
- 991 – en el norte de Londres, Earl Byrhtnoth se enfrenta a la invasión vikinga en la batalla de Maldon.
- 1114 – en las islas Baleares, Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, conquista Ibiza.
- 1309 – Durante la Reconquista, fuerzas Aragonesas lideradas por el rey Jaime II, llegaron a las costas de Almería, iniciando un asedio sin éxito de la ciudad ocupada por musulmanes.
- 1492 – en Roma, el cardenal español Rodrigo de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Alejandro VI.
- 1675 – se comienza a construir el Real Observatorio astronómico en Greenwich, Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y de las estrellas a los marineros británicos.
- 1711 – en Inglaterra, se realiza la primera carrera de caballos Royal Ascot.
- 1718 – tiene lugar la Batalla del cabo Passaro entre escuadras navales británica y española.
- 1772 – en la isla de Java, mueren 3000 personas por la violenta erupción del volcán Papadang, que de 3000 metros de altura queda reducido a 1700 m.
- 1813 – en Colombia, Juan del Corral declara la independencia de Antioquia.
- 1833 – en Grecia, las tropas francesas abandonan el país tras cinco años de ocupación con motivo de la Guerra de independencia de Grecia.
- 1851 – en España, se inicia la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua de Madrid.
- 1906 – Eugène Lauste patenta un procedimiento de película sonora.
- 1920 – en Riga (Letonia), se firma un tratado de paz con representantes de la Rusia bolchevique, obligando a reconocer la independencia de este país.
- 1924 – se produce un levantamiento general de las kabilas rifeñas después de que el general Primo de Rivera anuncie la retirada de las tropas españolas en Marruecos.
- 1930 – en Córdoba (Argentina), el escritor y humanista Carlos B. González Pecotche, también conocido por su seudónimo literario Raumsol, crea la Escuela Raumsólica de Logosofía, antecesora de la Fundación Logosófica.
- 1932 – en el distrito de Cayma, en las afueras de la ciudad de Arequipa (Perú), se funda el Club Juvenil Andino.
- 1936 – en Sevilla, España, es fusilado Blas Infante, llamado «padre de la patria andaluza», a manos de las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española (1936-1939), parte de Jaén el primer Tren de la Muerte con prisioneros destinados a la cárcel de Alcalá de Henares. El tren sería interceptado por milicianos armados asesinando a varios de los detenidos, entre ellos, políticos, el jefe local de la Falange y cuatro religiosos.
- 1938 – en España, el presidente del Gobierno, Juan Negrín, nacionaliza las empresas españolas.
- 1945 – se inaugura en Caracas, Venezuela, la Plaza Altamira, actualmente llamada Plaza Francia.
- 1952 – en Jordania, Hussein de Jordania accede al trono.
- 1960 – Chad se independiza de Francia.
- 1963 – Addis Abeba se convierte en la sede permanente de la OUA (Organización para la Unidad Africana).
- 1967 – Nigeria declara la guerra total a Biafra.
- 1967 – en Santiago de Chile, estudiantes inician la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible de la Reforma Universitaria de dicho país.
- 1968 – en Santiago de Chile, un grupo de laicos izquierdistas y sacerdotes activos ocupan las dependencias de la catedral (principal templo católico de la nación) por primera vez en su historia para lanzar arengas de tipo progresista.
- 1970 – en Líbano, Suleiman Frangie es el nuevo jefe de Estado.
- 1974 – en Villa María (Argentina), la organización guerrillera ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) secuestra al militar Argentino Larrabure, quien se suicidará un año después, en cautiverio.
- 1975 – Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU, tras el veto del Gobierno de Estados Unidos.
- 1979 – Marruecos invade el sur del Sáhara Occidental tras el acuerdo Mauritano-Saharaui de 10 de agosto de 1979 por el que Mauritania cedía Tiris Algharabiyya al Frente Polisario.
- 1982 – en el campo de pruebas de Nevada (100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 hora local Estados Unidos detona la bomba atómica Queso (de 20 kilotones), la bomba n.º 978 de las 1129 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1983 – en el campo de pruebas de Nevada, a las 6:00 hora local Estados Unidos detona su bomba atómica n.º995,
- 1985 – en Colombia transmite el primer canal regional de televisión Teleantioquia
- 1999 – eclipse de Sol visible en Europa.
- 1999 – en Nicaragua, durante una ceremonia son sacadas de la Antigua Catedral de Managua las cenizas del héroe nacional José Dolores Estrada Vado para ser llevadas al día siguiente a su ciudad natal de Nandaime, departamento de Granada, en el 130 aniversario de su muerte.
- 2006 – Se adopta la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 2012 – Ola de calor en España en la que se superan los registros históricos del mes de agosto en numerosos observatorios con 45,9 °C en Sevilla, 45,4 °C en Córdoba y más de 44 °C en muchas ciudades de Andalucía y Murcia.
- 2012 – en Irán, dos fuertes terremotos de 6.4 y 6.3 grados sacuden el noroeste del país, destruyendo tres pueblos, dejando 306 muertos y daños también en Armenia y Azerbaiyán.
- 2019 – se realizan las Elecciones primarias de Argentina de 2019.
- 2024 – Tras 17 días de actividad deportiva, finaliza los Juegos Olímpicos de París 2024, terceros realizados en dicha ciudad en 124 años.