Sábado, 4 de Julio 2026
Salud

Aumento de consultas por gripe: Salud insta a intensificar la vacunación en la provincia

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, informó sobre el aumento de consultas por enfermedades respiratorias, destacando que la ocupación de camas críticas se mantiene por debajo del 60%. Además, alertó sobre la baja cobertura de vacunación antigripal, que solo alcanza el 60% en grupos vulnerables. Se implementa un operativo para vacunar a adultos mayores en sus hogares.

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Aumento de consultas por gripe: Salud insta a intensificar la vacunación en la provincia
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El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, advirtió sobre el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias en niños y adultos debido a las bajas temperaturas, aunque la ocupación de camas críticas se mantiene por debajo del 60% en hospitales como el Hospital de la Madre y el Niño y el Vera Barros. A pesar del incremento en las consultas, este no ha provocado un aumento en las internaciones.

Vergara destacó la baja cobertura de vacunación antigripal, que alcanza solo un 60% en niños, adultos y mujeres embarazadas. Hizo un llamado a la población para que se vacune, ya que la dosis es gratuita y está disponible en toda la provincia. Para facilitar el acceso, se ha implementado un operativo con agentes sanitarios que visitan a los adultos mayores en sus hogares.

El ministro también se refirió a la reticencia de algunos adultos mayores a vacunarse, subrayando que no hay evidencia que desaconseje la vacunación en este grupo etario. Aseguró que los beneficios de la vacuna superan los riesgos, enfatizando que esta previene complicaciones graves asociadas a la influenza.

Etiquetas: la rioja salud enfermedades respiratorias vacunación antigripal juan carlos vergara programa remediar
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