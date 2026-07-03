Aumento de consultas por gripe: Salud insta a intensificar la vacunación en la provincia

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, advirtió sobre el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias en niños y adultos debido a las bajas temperaturas, aunque la ocupación de camas críticas se mantiene por debajo del 60% en hospitales como el Hospital de la Madre y el Niño y el Vera Barros. A pesar del incremento en las consultas, este no ha provocado un aumento en las internaciones.
Vergara destacó la baja cobertura de vacunación antigripal, que alcanza solo un 60% en niños, adultos y mujeres embarazadas. Hizo un llamado a la población para que se vacune, ya que la dosis es gratuita y está disponible en toda la provincia. Para facilitar el acceso, se ha implementado un operativo con agentes sanitarios que visitan a los adultos mayores en sus hogares.
El ministro también se refirió a la reticencia de algunos adultos mayores a vacunarse, subrayando que no hay evidencia que desaconseje la vacunación en este grupo etario. Aseguró que los beneficios de la vacuna superan los riesgos, enfatizando que esta previene complicaciones graves asociadas a la influenza.