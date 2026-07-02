Jueves, 2 de Julio 2026
Salud

Estudiantes de La Rioja participarán en las Olimpiadas de Salud Mental este mes

Los ministerios de Salud y Educación lanzaron las Olimpiadas de Salud Mental, promoviendo el bienestar de estudiantes en La Rioja con inscripción abierta hasta el 31 de julio.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Los ministerios de Salud y Educación de la provincia pondrán en marcha una propuesta destinada a promover el bienestar emocional de las juventudes a través de instancias de formación, participación y elaboración de proyectos escolares. Esta iniciativa, enfocada en estudiantes de los departamentos Capital, Sanagasta e Independencia, comenzará oficialmente el 2 de julio. El lanzamiento se llevará a cabo en el Colegio Provincial N.º 3 "Lic. Lidia Chávez Brizuela", a las 9 horas, con la participación de autoridades ministeriales, equipos directivos, docentes y estudiantes.

El objetivo principal es fortalecer la promoción de la salud mental en adolescentes y consolidar estrategias preventivas dentro del ámbito educativo. Las Olimpiadas de Salud Mental 2026 buscarán fomentar un enfoque innovador que combine instancias de formación, evaluación de conocimientos, participación estudiantil y elaboración de proyectos escolares. De esta manera, se incentivará el protagonismo de las y los jóvenes en la construcción de comunidades educativas más saludables.

Durante el evento de lanzamiento, se presentarán los objetivos de la competencia, el reglamento de participación y el sistema de premios y reconocimientos destinado a la institución ganadora. A su vez, se desarrollarán actividades específicas para docentes y estudiantes. En este contexto, el Ministerio de Salud llevará a cabo un taller sobre herramientas para la regulación emocional dirigido a docentes, mientras que el Ministerio de Educación coordinará espacios participativos para los estudiantes. También se habilitará un stand informativo para facilitar el proceso de inscripción de las instituciones interesadas.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio y se realizará mediante un código QR. Durante el mes de agosto, se desarrollará una etapa de acompañamiento a los equipos participantes. Los docentes referentes tendrán acceso a materiales de estudio y cuadernillos digitales sobre los distintos ejes temáticos a través de una plataforma educativa, además de participar en dos encuentros virtuales de capacitación.

La competencia iniciará el 10 de septiembre con la primera ronda clasificatoria, donde se evaluarán conocimientos generales, pensamiento crítico y capacidad de análisis sobre problemáticas vinculadas a la salud mental adolescente. Los equipos que superen esta fase participarán en la ronda final, programada para el 9 de octubre, en la cual deberán presentar un Proyecto Escolar de Promoción de la Salud Mental basado en una problemática identificada en su propia comunidad educativa.

Cada propuesta deberá incluir un diagnóstico, objetivos, actividades, recursos y destinatarios, priorizando iniciativas viables, participativas, inclusivas y sostenibles. Con esta propuesta, los ministerios de Salud y Educación buscan fortalecer las políticas de promoción y prevención en salud mental, fomentar la participación activa de las juventudes y generar proyectos que contribuyan a mejorar el bienestar de las comunidades educativas en la provincia.

TL;DR

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