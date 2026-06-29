Lunes, 29 de Junio 2026
Salud

Receso invernal confirmado: estudiantes riojanos se preparan para las vacaciones desde el 13 de julio

El receso invernal comenzará el 13 de julio, según confirmaron autoridades sanitarias, a pesar del aumento de patologías respiratorias. Se recomienda completar el carnet de vacunas, especialmente la antigripal.

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Las autoridades sanitarias confirmaron que el receso invernal comenzará el 13 de julio, disipando los rumores sobre posibles cambios en el calendario educativo. La Coordinadora Ejecutiva del Programa Provincial de Salud, Romina Cuello, comunicó esta información tras un aumento en las consultas en los centros de salud.

Cuello señaló que, a pesar de un incremento en las patologías respiratorias y en la demanda de atención ambulatoria en las últimas dos semanas, la situación epidemiológica actual es muy diferente a la del año pasado. “No hay alertas ni restricciones para actividades laborales o educativas”, afirmó, asegurando que el cronograma escolar se mantendrá sin modificaciones.

Desde el Programa Provincial de Salud, se destacó la importancia de la prevención. Cuello instó a la comunidad a acudir a los vacunatorios para completar el carnet de vacunas, haciendo énfasis en la vacunación antigripal, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables durante los meses de invierno.

Etiquetas: la rioja programa provincial de salud receso invernal vacunación romina cuello educación
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