Mejoras significativas en Lengua y Matemática para la educación en La Rioja

La evaluación nacional Aprender 2025 ha mostrado resultados alentadores en La Rioja, donde se registró una mejora notable en los aprendizajes de Lengua y Matemática entre los estudiantes de 3° grado. En Lengua, el 74,6% de los alumnos se encuentra en niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, con un incremento de más de 10 puntos en comparación con el año anterior. En Matemática, el 46,4% de los estudiantes alcanzó estos niveles, reflejando una mejora de aproximadamente 6 puntos.
Estos avances se relacionan directamente con las políticas de alfabetización y formación docente implementadas en las escuelas de la provincia, según lo indicado por el Ministerio de Educación. En el área de Matemática, el 37,2% de los alumnos logró un desempeño satisfactorio, mientras que el 9,2% alcanzó el nivel avanzado. A su vez, un 20% de los estudiantes en Lengua muestra un desempeño básico.
El ministro de Educación, Ariel Martínez, celebró estos resultados y destacó la importancia del Plan Rosario Vera Peñaloza en la mejora educativa, enfatizando el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa en este proceso.