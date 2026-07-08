Miércoles, 8 de Julio 2026
La Rioja

Mejoras significativas en Lengua y Matemática para la educación en La Rioja

La Rioja mostró avances notables en la evaluación Aprender 2025, con un 74,6% de estudiantes en niveles satisfactorios y avanzados en Lengua, y un 46,4% en Matemática. Estos resultados reflejan progresos significativos en comparación con 2023, impulsados por políticas educativas locales.

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Mejoras significativas en Lengua y Matemática para la educación en La Rioja
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La evaluación nacional Aprender 2025 ha mostrado resultados alentadores en La Rioja, donde se registró una mejora notable en los aprendizajes de Lengua y Matemática entre los estudiantes de 3° grado. En Lengua, el 74,6% de los alumnos se encuentra en niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, con un incremento de más de 10 puntos en comparación con el año anterior. En Matemática, el 46,4% de los estudiantes alcanzó estos niveles, reflejando una mejora de aproximadamente 6 puntos.

Estos avances se relacionan directamente con las políticas de alfabetización y formación docente implementadas en las escuelas de la provincia, según lo indicado por el Ministerio de Educación. En el área de Matemática, el 37,2% de los alumnos logró un desempeño satisfactorio, mientras que el 9,2% alcanzó el nivel avanzado. A su vez, un 20% de los estudiantes en Lengua muestra un desempeño básico.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, celebró estos resultados y destacó la importancia del Plan Rosario Vera Peñaloza en la mejora educativa, enfatizando el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa en este proceso.

Etiquetas: la rioja educación evaluación aprender políticas de alfabetización ministerio de educación lenguas y matemáticas
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