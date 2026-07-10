Viernes, 10 de Julio 2026
Salud

Edelar advierte a vecinos sobre la importancia de revisar instalaciones eléctricas por el frío intenso

Ante la ola de frío, Edelar aconseja calefaccionar hogares de manera segura, destacando la importancia de instalaciones eléctricas adecuadas y artefactos eficientes. La elección correcta puede reducir riesgos y optimizar el consumo energético.

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Ante la intensa ola de frío, el ingeniero Esteban Barbosa de Edelar ofreció recomendaciones para calentar los hogares de manera segura. Destacó la importancia del uso responsable de la energía y de contar con instalaciones eléctricas adecuadas. Uno de los principales riesgos en invierno es la sobrecarga de los circuitos eléctricos, que puede suceder al operar múltiples equipos de calefacción simultáneamente.

Barbosa enfatizó que no hay un número fijo de estufas que se pueden conectar, ya que esto depende de la instalación eléctrica de cada hogar. Recomendó una verificación de la demanda que puede soportar cada casa. Al elegir calefactores, sugirió prestar atención a la etiqueta de eficiencia energética, ya que los equipos más eficientes, aunque más caros inicialmente, consumen menos energía a largo plazo.

Además, recomendó configurar los aires acondicionados fríos-calor entre 21 y 22 grados en invierno para un uso óptimo. Para quienes no tienen aire acondicionado, propuso utilizar paneles calefactores, que ofrecen una mejor distribución del calor. Finalmente, mencionó que pequeñas acciones, como sellar filtraciones de aire frío, pueden mejorar el confort térmico en los hogares.

Etiquetas: argentina energía calefacción recomendaciones invierno confort térmico
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