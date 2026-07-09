Calipo critica la falta de respuesta de Pagotto ante la Justicia riojana

La Justicia solicitó la detención del abogado Emilio Pagotto para notificarlo sobre causas en su contra, tras su decisión de no presentarse. Este proceso es necesario para garantizar su derecho a defensa.

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La Justicia ha solicitado la detención del abogado Emilio Pagotto para notificarlo en relación a causas que se tramitan en su contra. Según David Calipo, representante legal del juez del Tribunal Superior de Justicia Claudio Saúl, esta medida tiene un carácter procesal y no implica una sanción penal.

Calipo explicó que la notificación es necesaria para que Pagotto tome conocimiento de las acusaciones en su contra y designe un abogado defensor, ya que su negativa a comparecer ante la Justicia ha motivado nuevas acciones judiciales. Destacó que es obligación de cualquier ciudadano cumplir con las citaciones judiciales y que la resistencia a presentarse puede ser sancionada por la ley.

Se han identificado varios expedientes vinculados a Pagotto, incluyendo uno por amenazas, impulsado por el juez Saúl. Calipo también manifestó su sorpresa ante el hecho de que, a pesar de los esfuerzos realizados para localizarlo, aún no se ha podido concretar la notificación después de tres meses.