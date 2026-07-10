Efemérides del 10 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 10 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de julio de 2026

1856 – Otto Krause, ingeniero y educador argentino (f. 1920).

– Otto Krause, ingeniero y educador argentino (f. 1920). 1887 – en Asunción del Paraguay se funda el Centro Democrático, actualmente denominado Partido Liberal Radical Auténtico.

– en Asunción del Paraguay se funda el Centro Democrático, actualmente denominado Partido Liberal Radical Auténtico. 1928 – Alejandro De Tomaso, piloto de carreras italoargentino (f. 2003).

– Alejandro De Tomaso, piloto de carreras italoargentino (f. 2003). 1934 – Adelma Gómez, pedagoga y organista argentina (f. 2011).

– Adelma Gómez, pedagoga y organista argentina (f. 2011). 1947 – en La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un Ovni, a dos cuadras del Parque Vucetich.

– en La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un Ovni, a dos cuadras del Parque Vucetich. 1967 – Uruguay se convierte en miembro de la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

– Uruguay se convierte en miembro de la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 1975 – Fausto Padín (68), actor argentino de cine, teatro y televisión (n. 1906).

– Fausto Padín (68), actor argentino de cine, teatro y televisión (n. 1906). 1998 – Franco Rivasseau, futbolista argentino.

– Franco Rivasseau, futbolista argentino. 2003 – Matteo Nannini, piloto de automovilismo ítalo-argentino.

– Matteo Nannini, piloto de automovilismo ítalo-argentino. 2021 – en Brasil y contra la Selección local, en el clásico de clásicos, la Selección Argentina se consagró campeona de América y cortó así con una sequía de 28 años sin títulos. Esta Copa América fue la n.º15 para la selección argentina y significó la 1° consagración (en mayores) de Lionel Messi con los colores de su nación.

💡 ¿Sabías que...? El 10 de julio de 1925, se llevó a cabo en Dayton, Tennessee, el famoso juicio de Scopes, conocido como el "juicio del mono". Este caso judicial se centró en la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas, desafiando la ley local que prohibía enseñar el darwinismo, y atrajo la atención nacional sobre el conflicto entre la ciencia y la religión. El juicio se convirtió en un símbolo de la lucha entre el progreso científico y las creencias tradicionales en Estados Unidos.

En el mundo: 10 de julio de 2026