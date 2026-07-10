Efemérides del 10 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 10 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 10 de julio de 2026
- 1856 – Otto Krause, ingeniero y educador argentino (f. 1920).
- 1887 – en Asunción del Paraguay se funda el Centro Democrático, actualmente denominado Partido Liberal Radical Auténtico.
- 1928 – Alejandro De Tomaso, piloto de carreras italoargentino (f. 2003).
- 1934 – Adelma Gómez, pedagoga y organista argentina (f. 2011).
- 1947 – en La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un Ovni, a dos cuadras del Parque Vucetich.
- 1967 – Uruguay se convierte en miembro de la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 1975 – Fausto Padín (68), actor argentino de cine, teatro y televisión (n. 1906).
- 1998 – Franco Rivasseau, futbolista argentino.
- 2003 – Matteo Nannini, piloto de automovilismo ítalo-argentino.
- 2021 – en Brasil y contra la Selección local, en el clásico de clásicos, la Selección Argentina se consagró campeona de América y cortó así con una sequía de 28 años sin títulos. Esta Copa América fue la n.º15 para la selección argentina y significó la 1° consagración (en mayores) de Lionel Messi con los colores de su nación.
El 10 de julio de 1925, se llevó a cabo en Dayton, Tennessee, el famoso juicio de Scopes, conocido como el "juicio del mono". Este caso judicial se centró en la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas, desafiando la ley local que prohibía enseñar el darwinismo, y atrajo la atención nacional sobre el conflicto entre la ciencia y la religión. El juicio se convirtió en un símbolo de la lucha entre el progreso científico y las creencias tradicionales en Estados Unidos.
En el mundo: 10 de julio de 2026
- -48 – en la provincia romana de Macedonia, Pompeyo propina una catastrófica derrota a Julio César en la batalla de Dirraquio.
- 68 – en lo que hoy sería la actual ciudad de León (España), la Legio VII Gemina se instala en el noroeste de la península ibérica
- 645 – en Japón tuvo lugar el Incidente Isshi.
- 901 – durante el sitio de Zamora, el ejército del cabecilla Omeya Ahmad Ibn al-Qitt se dispersa abandonando a su líder. Los cristianos deciden atacar y derrotan a las tropas bereberes.
- 988 – a orillas del río Liffey (Irlanda) se funda la aldea de Baile Atha Clíath (actual Dublín).
- 1054 – los chinos (de la dinastía Song), los japoneses, los árabes y algunos aborígenes americanos dejan registros de que observaron una supernova. Durante 22 meses (hasta el 12 de abril de 1056) permaneció tan brillante que podía verse de día. Después, los restos formarán la nebulosa del Cangrejo.
- 1212 – en Londres, un incendio arrasa con más de la mitad de la ciudad.
- 1488 – en la provincia de Almería (España), el marqués de Cádiz consigue que la villa de Vera se entregue a los cristianos sin oponer resistencia.
- 1519 – primera carta de relación de Hernán Cortés
- 1553 – en Londres, lady Jane Grey accede al trono.
- 1555 – en la isla de Cuba el pirata francés protestante Jacques de Sores asalta la villa de La Habana. Durante un mes saqueará e incendiará cada casa y matará a sus ocupantes españoles y sus esclavos.
- 1584 – en Delft (Provincias Unidas de los Países Bajos), Balthasar Gérard asesina al rey Guillermo I de Orange.
- 1645 – en el marco de la primera guerra civil inglesa se libra la batalla de Langport.
- 1778 – en el marco de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, el rey Luis XVI de Francia declara la guerra a Gran Bretaña.
- 1789 – Alexander MacKenzie llega al delta del río Mackenzie.
- 1810 – en España, durante la Guerra de la Independencia Española, las tropas del Primer Imperio francés (al mando del general Régis Barthélemy Mouton-Duvernet) incendian la villa de Almazán, con motivo de la tenaz resistencia que dentro de sus muros hicieron 1600 hombres (al mando del guerrillero español Jerónimo Merino).
- 1821 – Estados Unidos toma posesión de la región de la península de Florida, recién comprada a España.
- 1850 – en Washington D. C. (Estados Unidos), Millard Fillmore es nombrado el 13.º presidente de los Estados Unidos.
- 1877 – en Madrid (España) el rey Alfonso XII de España otorga formalmente el carácter de «ciudad» a la villa de Mayagüez (colonia de Puerto Rico).
- 1882 – en el marco de la guerra del Pacífico, fuerzas chilenas y peruanas libran el combate de Concepción.
- 1883 – al final de la guerra del Pacífico se libra la batalla de Huamachuco.
- 1887 – en Asunción del Paraguay se funda el Centro Democrático, actualmente denominado Partido Liberal Radical Auténtico.
- 1890 – en Estados Unidos, Wyoming es admitida como el estado número 44.
- 1913 – en el Valle de la Muerte (estado de California) se registra la temperatura más alta en la historia de Estados Unidos: 56,7 °C (134 °F). Solo será superada por los 58,5 °C (6 de julio de 1966) en San Luis Río Colorado (México), unos 500 km al sur.
- 1925 – se establece la TASS (Agencia de Telégrafos de la Unión Soviética).
- 1925 – Meher Baba comienza con su voto de silencio que duraría 44 años. Sus seguidores celebran este día como el Día del Silencio.
- 1925 – en Dayton (Tennessee) empieza el "Juicio del Mono", en el que el estado de Tennessee demanda al maestro John T. Scopes (1900-1970) por enseñar la teoría de la evolución a sus alumnos.
- 1936 – en Sevilla (España) se presenta al público el Himno de Andalucía.
- 1938 – en Nueva York, Estados Unidos, el millonario estadounidense Howard Hughes inicia el viaje en avión alrededor del mundo que noventa y una horas después (el 14 de julio), se establecerá como nuevo récord.
- 1940 – en Francia se establece el Gobierno de Vichy, favorable a los nazis.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial comienza la Batalla de Inglaterra.
- 1941 – en Polonia, los alemanes perpetran la masacre de Jedwabne.
- 1943 – en Italia empieza la campaña aliada llamada operación Husky.
- 1947 – en La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un Ovni, a dos cuadras del Parque Vucetich.
- 1947 – en Pakistán, Muhammad Ali Jinnah es nombrado el primer gobernador general de Pakistán.
- 1951 – en el marco de la guerra de Corea, en Kaesong comienzan las negociaciones de paz.
- 1956 – en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba atómica Navajo (nombre de una etnia de nativos americanos), de 4500 kilotones, la 15.ª de las 17 de la operación Redwing.
- 1960 – en el estadio de fútbol del Parque de los Príncipes (París), tuvo lugar la final de la primera Eurocopa de la historia. Fue disputada por Unión Soviética y Yugoslavia, con victoria en el tiempo extra de la URSS por un marcador final de 2-1 consagrándose campeona de Europa por 1° y única vez en su historia.
- 1962 – Estados Unidos lanza al espacio el Telstar (primer satélite de comunicaciones).
- 1962 – en España se forma el noveno Gobierno de España durante la dictadura franquista, presidido por Francisco Franco, con la entrada de ministros tecnócratas miembros del Opus Dei, quienes comenzarán una política económica conducente a la puesta en práctica del Plan de Desarrollo.
- 1966 – en Japón se emite el episodio piloto de Ultraman, siendo esta la primera vez que se lo presenta al mundo. Cada 10 de julio se celebra el Día de Ultraman.
- 1967 – Uruguay se convierte en miembro de la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 1967 – Nueva Zelanda adopta el sistema decimal.
- 1968 – en París (Francia), Maurice Couve de Murville es nombrado en primer ministro.
- 1973 – las Bahamas se independizan del Imperio británico.
- 1973 – la Asamblea nacional de Pakistán reconoce a Bangladés.
- 1976 – en el municipio de Seveso (Italia) sucede un accidente industrial que causa numerosos daños: se le conoce con el nombre de desastre de Seveso.
- 1977 – en Atenas (Grecia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país, y de toda Europa: 48 °C (118,4 °F).
- 1978 – en Mauritania, el presidente Moktar Ould Daddah es derrocado en un golpe de Estado.
- 1985 – en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda), dos agentes franceses bajo las órdenes del Gobierno francés presidido por François Mitterrand perpetran un atentado terrorista con bombas contra el barco Rainbow Warrior, propiedad de Greenpeace, que se dirigía a una protesta contra las bombas atómicas que Francia detonaría en el atolón de Mururoa. Muere ahogado el fotógrafo y activista luso‑neerlandés Fernando Pereira (35).
- 1991 – en la Federación Rusa, Borís Yeltsin es elegido presidente.
- 1992 – en Miami, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico.
- 1997 – en Ermua (España), la banda terrorista ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco (29 años), concejal del Partido Popular.
- 1998 – la diócesis de Dallas acepta pagar 23.4 millones de dólares a ocho niños y a la familia de un noveno, que se suicidó, quienes denunciaron que el sacerdote católico Rudolph Kos (n. 1945) los alcoholizó y abusó sexualmente de ellos (y otros) entre 1980 y 1992. Kos recibirá una pena de cadena perpetua. El obispo que ocultó sus delitos, Charles Victor Grahmann (1931‑2018), saldrá impune, protegido por el papa Benedicto XVI.
- 1998 – en Colombia se inauguran los primeros canales de televisión privada: el Canal RCN y el Canal Caracol.
- 2005 – en México, se estrena a través del Canal de las Estrellas, la serie de comedia Vecinos, basada en la serie española Aquí no hay quien viva. Fue creada y producida en un inicio por el actor y comediante Eugenio Derbez.
- 2006 – en Multán (Pakistán), un avión de la compañía Pakistan International Airlines se estrella después de despegar, matando a 45 personas.
- 2010 – en Barcelona sucede una manifestación en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional de España sobre los recursos interpuestos al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.
- 2016 – la Selección de Portugal conquistó la Eurocopa 2016, siendo este el 1° título de su historia y la primera consagración de Cristiano Ronaldo con los colores de su nación.
- 2019 – en Puebla (México), tras 81 años de historia del vehículo, la empresa Volkswagen fabrica el último ejemplar en el mundo del Volkswagen Escarabajo, conocido como el "Vocho".
- 2021 – en Brasil y contra la Selección local, en el clásico de clásicos, la Selección Argentina se consagró campeona de América y cortó así con una sequía de 28 años sin títulos. Esta Copa América fue la n.º15 para la selección argentina y significó la 1° consagración (en mayores) de Lionel Messi con los colores de su nación.