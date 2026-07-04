Efemérides del 4 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de julio de 2026

1818 – en el río Queguay Chico (Uruguay) ―en el marco de la invasión luso-brasileña―, las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera y de José Artigas vencen a los brasileños de Bento Manuel Ribeiro en la batalla del Queguay Chico.

– en el río Queguay Chico (Uruguay) ―en el marco de la invasión luso-brasileña―, las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera y de José Artigas vencen a los brasileños de Bento Manuel Ribeiro en la batalla del Queguay Chico. 1832 – en la actual Argentina, la provincia de Salta adhiere al Pacto Federal.

– en la actual Argentina, la provincia de Salta adhiere al Pacto Federal. 1904 – en Asunción del Paraguay se funda el colegio católico privado San José.

– en Asunción del Paraguay se funda el colegio católico privado San José. 1912 – en Argentina se institucionaliza el Movimiento Scout.

– en Argentina se institucionaliza el Movimiento Scout. 1926 – Nace Alfredo Di Stéfano (en la imagen), futbolista argentino nacionalizado español.

– Nace Alfredo Di Stéfano (en la imagen), futbolista argentino nacionalizado español. 1946 – Primer vuelo del prototipo I.Ae. 24 Calquín (“Águila Real” en lengua mapuche), bimotor de ataque y bombardeo liviano, construido totalmente con madera argentina en la Fábrica Militar Aviones. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.

– Primer vuelo del prototipo I.Ae. 24 Calquín (“Águila Real” en lengua mapuche), bimotor de ataque y bombardeo liviano, construido totalmente con madera argentina en la Fábrica Militar Aviones. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss. 1947 – Llegan en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires, los primeros seis cazas de reacción Gloster Meteor. La Fuerza Aérea Argentina es la primera en incorporar este tipo de aviones en Sudamérica.

– Llegan en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires, los primeros seis cazas de reacción Gloster Meteor. La Fuerza Aérea Argentina es la primera en incorporar este tipo de aviones en Sudamérica. 1976 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla asesina a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos.

– en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla asesina a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos. 2007 – Primera aviadora militar argentina egresada de la Escuela de Aviación Militar. La alférez Débora Pontecorvo recibe el brevet de Aviador Militar y se convierte en la primera mujer egresada de la Escuela de Aviación Militar que lo obtiene.

– Primera aviadora militar argentina egresada de la Escuela de Aviación Militar. La alférez Débora Pontecorvo recibe el brevet de Aviador Militar y se convierte en la primera mujer egresada de la Escuela de Aviación Militar que lo obtiene. 2015 – La selección de fútbol de Chile gana la Copa América por primera vez en su historia, al derrotar por penales a Argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fallecieron dos de sus principales autores: Thomas Jefferson y John Adams. Curiosamente, ambos hombres habían sido presidentes y amigos cercanos, pero sus relaciones se tornaron tensas en la política, aunque reconciliaron su amistad en los últimos años de sus vidas. Su muerte en esta fecha emblemática es una sorprendente coincidencia en la historia estadounidense.

En el mundo: 4 de julio de 2026