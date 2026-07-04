Efemérides del 4 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de julio de 2026
- 1818 – en el río Queguay Chico (Uruguay) ―en el marco de la invasión luso-brasileña―, las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera y de José Artigas vencen a los brasileños de Bento Manuel Ribeiro en la batalla del Queguay Chico.
- 1832 – en la actual Argentina, la provincia de Salta adhiere al Pacto Federal.
- 1904 – en Asunción del Paraguay se funda el colegio católico privado San José.
- 1912 – en Argentina se institucionaliza el Movimiento Scout.
- 1926 – Nace Alfredo Di Stéfano (en la imagen), futbolista argentino nacionalizado español.
- 1946 – Primer vuelo del prototipo I.Ae. 24 Calquín (“Águila Real” en lengua mapuche), bimotor de ataque y bombardeo liviano, construido totalmente con madera argentina en la Fábrica Militar Aviones. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1947 – Llegan en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires, los primeros seis cazas de reacción Gloster Meteor. La Fuerza Aérea Argentina es la primera en incorporar este tipo de aviones en Sudamérica.
- 1976 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla asesina a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos.
- 2007 – Primera aviadora militar argentina egresada de la Escuela de Aviación Militar. La alférez Débora Pontecorvo recibe el brevet de Aviador Militar y se convierte en la primera mujer egresada de la Escuela de Aviación Militar que lo obtiene.
- 2015 – La selección de fútbol de Chile gana la Copa América por primera vez en su historia, al derrotar por penales a Argentina.
El 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fallecieron dos de sus principales autores: Thomas Jefferson y John Adams. Curiosamente, ambos hombres habían sido presidentes y amigos cercanos, pero sus relaciones se tornaron tensas en la política, aunque reconciliaron su amistad en los últimos años de sus vidas. Su muerte en esta fecha emblemática es una sorprendente coincidencia en la historia estadounidense.
En el mundo: 4 de julio de 2026
- -362 – en el centro de la península del Peloponeso, los tebanos, liderados por Epaminondas, derrotan a los espartanos en la batalla de Mantinea.
- 414 – el emperador Teodosio II (13) le entrega el poder a su hermana mayor Aelia Pulqueria, quien reinará como regente y se proclama Augusta del Imperio romano de Oriente.
- 836 – el Ducado de Benevento y el Ducado de Nápoles firman el tratado de paz Pactum Sicardi.
- 993 – en Augsburgo (Alemania), la Iglesia católica realiza su primera canonización y proclama santo al obispo Ulrico de Augsburgo (890-973), fallecido veinte años antes.
- 1187 – en la batalla de los Cuernos de Hattin, las tropas de Saladino, Sultán de Egipto, vencen a los ejércitos cruzados, dirigidos por el francés Guy de Lusignán (rey de Jerusalén). Termina la ocupación europea de Jerusalén.
- 1574 – el capitán Luis de Fuentes y Vargas funda la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa (o Tarija), en lo que actualmente pertenece al sur de Bolivia.
- 1776 – en Filadelfia (Pensilvania), los delegados de las 13 colonias británicas reunidos en el Congreso Continental aprueban la Declaración de la Independencia. Las colonias darán origen a Estados Unidos. (Véase Historia de la independencia de Estados Unidos).
- 1810 – en Colombia, grito de independencia de Pamplona.
- 1811 – en Chile se realiza el Primer Congreso Nacional, presidido por Juan Antonio Ovalle.
- 1818 – en el río Queguay Chico (Uruguay) ―en el marco de la invasión luso-brasileña―, las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera y de José Artigas vencen a los brasileños de Bento Manuel Ribeiro en la batalla del Queguay Chico.
- 1824 – se establece la Constitución de la Provincias Unidas del Centro de América.
- 1831 – en Boston (Estados Unidos), Samuel Francis Smith escribe la canción "My Country, 'Tis of Thee" para las fiestas de la independencia.
- 1832 – en la actual Argentina, la provincia de Salta adhiere al Pacto Federal.
- 1851 – en Chile se inaugura el ferrocarril entre Copiapó y Caldera. Fue el segundo tren de Sudamérica.
- 1855 – en Mantua (Reino Lombardo-Véneto) ―en el marco de la invasión austríaca en Italia― el gobernador austríaco Josef Radetzky (86) hace ahorcar al patriota italiano Pietro Fortunato Calvi (uno de los Mártires de Belfiore); el 5 de noviembre de 1851 había hecho ahorcar a Giovanni Grioli, el 7 de diciembre de 1852 a Ángelo Scarsellini, Carlo Poma, Bernardo de Canal, Giovanni Zambelli y el sacerdote Enrico Tazzoli; el 3 de marzo de 1853 a Tito Speri, Carlo Montanari y Bartolomeo Grazioli y el 19 de marzo de 1853 a Pietro Frattini.
- 1855 – en el distrito de Brooklyn (Nueva York) se publica la primera edición del poemario Leaves of Grass, de Walt Whitman.
- 1862 – Lewis Carroll le cuenta a Alice Liddell un cuento que más tarde se convertirá en Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas.
- 1879 – Ulundi (capital de Zululandia) es capturada e incendiada por las tropas británicas. El rey Cetshwayo huye, y termina la guerra anglo-zulú.
- 1881 – en Alabama (Estados Unidos) se abre el Instituto Tuskegee, donde se realizará el experimento Tuskegee.
- 1886 – el Gobierno de Francia ofrece la Estatua de la Libertad al pueblo de Estados Unidos.
- 1903 – termina oficialmente la guerra filipino-estadounidense, dejando un saldo de más de un millón de hombres, mujeres y niños filipinos muertos.
- 1903 – la británica Dorothy Levitt es la primera mujer que compite en una carrera de automóviles.
- 1904 – en Asunción del Paraguay se funda el colegio católico privado San José.
- 1906 – en la ciudad de Oruro (Bolivia) se crea la Escuela de Minas, posteriormente conocida como Facultad Nacional de Ingeniería.
- 1910 – en Reno (Estados Unidos) el boxeador afroestadounidense Jack Johnson noquea al boxeador supremacista blanco Jim Jeffries, lo que dispara una serie de atentados en todo el país; mueren unas 20 personas afroamericanas, y cientos resultan heridas.
- 1911 – en el noreste de Estados Unidos sucede una ola de calor, con picos de 41 °C (el récord histórico hasta la actualidad). En once días morirán 380 personas (solo en la ciudad de Nueva York murieron 146 personas y 600 caballos).
- 1912 – en Argentina se institucionaliza el Movimiento Scout.
- 1918 – en el Imperio otomano el sultán Mehmed VI asciende el trono.
- 1946 – Filipinas se independiza de Estados Unidos.
- 1946 – Primer vuelo del prototipo I.Ae. 24 Calquín (“Águila Real” en lengua mapuche), bimotor de ataque y bombardeo liviano, construido totalmente con madera argentina en la Fábrica Militar Aviones. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1947 – Llegan en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires, los primeros seis cazas de reacción Gloster Meteor. La Fuerza Aérea Argentina es la primera en incorporar este tipo de aviones en Sudamérica.
- 1960 – Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos.
- 1961 – en la aldea de Pacheco, cerca del municipio cubano de Manatí (provincia de Las Tunas), un grupo de «bandidos» cubanos liderados por el terrorista Pablo Tuto Pupo Cruz ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al miliciano Lorenzo Dalis Negret.
- 1961 – en París, el historietista belga Hergé prepublica el libro Las joyas de la Castafiore.
- 1961 – en Langreo (España) nace el club Unión Popular de Langreo tras fusionarse el Racing de Sama con el Círculo Popular de La Felguera.
- 1973 – la Comunidad del Caribe es fundada.
- 1976 – en el aeropuerto de Entebbe, cerca de Kampala (Uganda), las Fuerzas de Defensa de Israel realizan la Operación Entebbe, en la que matan a cuatro terroristas palestinos que mantenían a 105 rehenes israelíes.
- 1976 – en Buenos Aires (Argentina), la dictadura de Videla asesina a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos.
- 1987 – en Francia, un tribunal condena a cadena perpetua a Klaus Barbie (el Carnicero de Lyon, principal de la Gestapo) por crímenes contra la humanidad.
- 1991 – en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución.
- 1994 – España sufre una ola de calor. Murcia registra 47,2 °C de temperatura máxima, la más alta registrada en las capitales de provincia españolas. Récord también en Alicante con 41,4 °C.
- 1996 – en Los Ángeles (Estados Unidos), el informático indio Sabir Bhatia (27) lanza el sitio web Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito. Un año y medio después (el 31 de diciembre de 1997) lo venderá a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares estadounidenses.
- 1997 – la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA toma contacto con la superficie de Marte.
- 1997 – el concejo de Bimenes (España) es el primero que declara la oficialidad de la lengua asturiana dentro de su territorio, originando una reacción en cadena entre varios municipios asturianos.
- 1997 – en Colombia se promulga la Ley de la Juventud (ley 375 del 4 de julio de 1997) y se declara este como el Día Nacional de Juventud.
- 1999 – Se inicia la transmisión Canal N en televisión peruano.
- 2001 – enfrentamientos armados en la cárcel La Modelo de Bogotá, Colombia. 10 muertos y 15 heridos.
- 2003 – Hilmar Örn Hilmarsson es ordenado en una ceremonia formal como allsherjargoði del Ásatrúarfélagið.
- 2004 – la selección griega de fútbol gana su primera Eurocopa en el Estádio da Luz de Lisboa, derrotando en la final a los anfitriones por 0-1.
- 2006 – Corea del Norte hace pruebas con misiles de largo y mediano alcance que despiertan alarma en la comunidad internacional.
- 2006 – la misión STS-121 del transbordador espacial Discovery despega con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida).
- 2007 – la Wikipedia en español llega a su artículo número 250 000.
- 2007 – la ciudad rusa de Sochi es seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.
- 2007 – Primera aviadora militar argentina egresada de la Escuela de Aviación Militar. La alférez Débora Pontecorvo recibe el brevet de Aviador Militar y se convierte en la primera mujer egresada de la Escuela de Aviación Militar que lo obtiene.
- 2009 – en la ciudad de Panamá sucede un terremoto de magnitud 7,3 en la escala sismológica de Richter.
- 2012 – la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) hace público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99.99 % de probabilidad la existencia del bosón de Higgs.
- 2015 – En Nukualofa, Tonga, Tupou VI es coronado rey.
- 2015 – La selección de fútbol de Chile gana la Copa América por primera vez en su historia, al derrotar por penales a Argentina.
- 2016 – en España, se retira de la carrera de entrenador el marqués Vicente del Bosque en la selección de fútbol de su país.
- 2021 – en Chile, la Convención Constitucional inicia sus labores, siendo la primera instancia democrática para la creación de un proyecto de Constitución en la historia del país.
- 2022 – en Chile, la Convención Constitucional termina sus labores y entrega la propuesta de la nueva constitución