Efemérides del 17 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 17 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de agosto de 2026

1831 – en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, el militar uruguayo Bernabé Rivera (1795-1832) con unos 1200 soldados blancos ataca por sorpresa a varias familias charrúas artiguistas, y mata a unas 15 personas. Los sobrevivientes son vendidos como esclavos en Montevideo.

– en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, el militar uruguayo Bernabé Rivera (1795-1832) con unos 1200 soldados blancos ataca por sorpresa a varias familias charrúas artiguistas, y mata a unas 15 personas. Los sobrevivientes son vendidos como esclavos en Montevideo. 1850 – Muere José de San Martín (en la imagen), general argentino, propulsor de la independencia de Argentina, Chile, Perú y Guayaquil.

– Muere José de San Martín (en la imagen), general argentino, propulsor de la independencia de Argentina, Chile, Perú y Guayaquil. 1865 – en las cercanías de la villa argentina de Paso de los Libres (provincia de Corrientes) las tropas de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) libran la batalla de Yatay contra las tropas del Paraguay.

– en las cercanías de la villa argentina de Paso de los Libres (provincia de Corrientes) las tropas de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) libran la batalla de Yatay contra las tropas del Paraguay. 1960 – en un acto estudiantil en el Colegio Nacional Sarmiento, en Buenos Aires (Argentina), Edgardo Manuel Trolnik, estudiante de 15 años, es herido por las balas de un ataque antisemita en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires.

– en un acto estudiantil en el Colegio Nacional Sarmiento, en Buenos Aires (Argentina), Edgardo Manuel Trolnik, estudiante de 15 años, es herido por las balas de un ataque antisemita en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires. 1987 – en Argentina, La 100, considerada la radio N.º1 de habla-española, inició sus transmisiones.

– en Argentina, La 100, considerada la radio N.º1 de habla-española, inició sus transmisiones. 1988 – José San Román, futbolista argentino.

– José San Román, futbolista argentino. 1989 – en Argentina se sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un proceso privatizador en el país.

– en Argentina se sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un proceso privatizador en el país. 2000 – Rodrigo Saravia Salvia, futbolista uruguayo.

– Rodrigo Saravia Salvia, futbolista uruguayo. 2000 – Álvaro Barreal, futbolista argentino.

– Álvaro Barreal, futbolista argentino. 2005 – en Budapest, en un partido entre la local Hungría y Argentina, Lionel Messi ingresó de cambio por Lisandro López marcando su debut con la Selección Mayor de su país.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de agosto de 1978, se produjo un evento notable en la historia de la aviación: el primer vuelo del Concorde, el famoso avión supersónico. Este vuelo emblemático marcó un hito en la tecnología aeronáutica, permitiendo cruzar el Atlántico en menos de tres horas. Aunque el Concorde dejó de volar en 2003, su legado sigue siendo un símbolo de innovación en el transporte aéreo.

En el mundo: 17 de agosto de 2026