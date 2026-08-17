Efemérides del 17 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 17 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 17 de agosto de 2026
- 1831 – en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, el militar uruguayo Bernabé Rivera (1795-1832) con unos 1200 soldados blancos ataca por sorpresa a varias familias charrúas artiguistas, y mata a unas 15 personas. Los sobrevivientes son vendidos como esclavos en Montevideo.
- 1850 – Muere José de San Martín (en la imagen), general argentino, propulsor de la independencia de Argentina, Chile, Perú y Guayaquil.
- 1865 – en las cercanías de la villa argentina de Paso de los Libres (provincia de Corrientes) las tropas de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) libran la batalla de Yatay contra las tropas del Paraguay.
- 1960 – en un acto estudiantil en el Colegio Nacional Sarmiento, en Buenos Aires (Argentina), Edgardo Manuel Trolnik, estudiante de 15 años, es herido por las balas de un ataque antisemita en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires.
- 1987 – en Argentina, La 100, considerada la radio N.º1 de habla-española, inició sus transmisiones.
- 1988 – José San Román, futbolista argentino.
- 1989 – en Argentina se sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un proceso privatizador en el país.
- 2000 – Rodrigo Saravia Salvia, futbolista uruguayo.
- 2000 – Álvaro Barreal, futbolista argentino.
- 2005 – en Budapest, en un partido entre la local Hungría y Argentina, Lionel Messi ingresó de cambio por Lisandro López marcando su debut con la Selección Mayor de su país.
El 17 de agosto de 1978, se produjo un evento notable en la historia de la aviación: el primer vuelo del Concorde, el famoso avión supersónico. Este vuelo emblemático marcó un hito en la tecnología aeronáutica, permitiendo cruzar el Atlántico en menos de tres horas. Aunque el Concorde dejó de volar en 2003, su legado sigue siendo un símbolo de innovación en el transporte aéreo.
En el mundo: 17 de agosto de 2026
- 986 – en la batalla de la Puerta de Trajano, los búlgaros ―bajo el mando de Samuel y Aarón de Bulgaria― destruyen la armada bizantina ―al mando de Basilio II, quien logra escapar―.
- 1424 – cerca de la aldea de Vernuil (Francia) ―en el marco de la guerra de los Cien Años―, las tropas francesas (que habían tomado el poblado) son derrotadas en la batalla de Verneuil por el ejército inglés, que demuestra la eficacia del arco largo inglés.
- 1462 – comienza la Toma de Gibraltar por la cual el reino castellano-leonés conquistará Gibraltar a los nazaríes.
- 1668 – en Anatolia (Turquía) un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de magnitud de momento deja 8000 muertos.
- 1689 – Se inicia el «Glorioso retorno» (en francés «Glorieuse rentrée») así conocido el episodio del retorno de los valdenses a los valles de los Alpes en el Piamonte, donde habían vivido durante siglos y del que habían sido expulsados tres años antes.
- 1740 – en Roma, Próspero Lorenzo Lambertini es elegido papa y toma el nombre de Benedicto XIV.
- 1756 – en Padua (Italia) se registra un tornado (posiblemente un F3).
- 1813 – se produce el combate de Quirihue desarrollado entre las fuerzas realistas del chileno Juan Antonio Olate y las fuerzas patriotas chilenas al mando de Joaquín Prieto.
- 1831 – en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, el militar uruguayo Bernabé Rivera (1795-1832) con unos 1200 soldados blancos ataca por sorpresa a varias familias charrúas artiguistas, y mata a unas 15 personas. Los sobrevivientes son vendidos como esclavos en Montevideo.
- 1850 – al noreste de la península de Yucatán (México), varias familias de pescadores fundan la aldea de Dolores, hoy conocida como Isla Mujeres.
- 1853 – en México, el presidente Santa Anna expide decreto para constituir la Primera Escuela de Veterinaria.
- 1862 – en Estados Unidos ―en el marco de la Guerra de Secesión― el general J. E. B. Stuart es designado comandante en jefe de la caballería del Ejército Confederado de Virginia del Norte.
- 1865 – en las cercanías de la villa argentina de Paso de los Libres (provincia de Corrientes) las tropas de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) libran la batalla de Yatay contra las tropas del Paraguay.
- 1883 – se presenta el himno nacional de la República Dominicana.
- 1908 – se presenta en París Fantasmagorie, la primera película de animación, creada por Émile Cohl.
- 1914 – cerca de Nesterov (Rusia) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las fuerzas alemanas (comandadas por el general Hermann von François) derrotan a las fuerzas rusas (comandadas por Paul von Rennenkampf) en la batalla de Stallupönen.
- 1916 – se firma el Tratado de Bucarest; Rumanía entra en la Primera Guerra Mundial.
- 1917 – se estrena la película The Soul Herder, dirigida por Jack Ford y protagonizada por Harry Carey.
- 1918 – en la Unión Soviética, el líder bolchevique Moiséi Uritsky es asesinado.
- 1918 – el primer bombardero estadounidense Martin MB-1 realiza su primer vuelo.
- 1930 – en la ciudad de San Sebastián se firma el Pacto de San Sebastián en el que todos los partidos republicanos españoles acuerdan la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española.
- 1936 – en el marco de la guerra civil española, comienza la batalla de Sierra Guadalupe por la cual el ejército republicano sufre una nueva derrota en la zona de Guadalupe, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
- 1939 – en Alemania ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― se conforma la 206.º División de Infantería.
- 1942 – en las islas Gilbert (pertenecientes a Kiribati) marines estadounidenses desembarcan en la isla de Makin (Butaritari).
- 1943 – en Sicilia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― el 7.º ejército de los Estados Unidos bajo el mando del general George S. Patton llega a Mesina. Pocas horas después llegaría el 8.º ejército británico del general Bernard Montgomery, con lo que se completa la Operación Husky, la conquista aliada de Sicilia.
- 1943 – en Quebec (Canadá) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― se encuentran Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y William Lyon Mackenzie King.
- 1945 – George Orwell publica su novela Rebelión en la granja.
- 1945 – cae otro bastión neocolonial: los indonesios expulsan a los invasores neerlandeses. Sukarno se convierte en presidente de la república (Declaración de Independencia de Indonesia). El Gobierno neerlandés no reconoció la independencia hasta 1949.
- 1947 – se crea la línea Radcliffe, la frontera entre India y Pakistán.
- 1949 – en Santiago de Chile, Carabineros reprime una manifestación que se realizaba desde el día anterior (Revuelta de la Chaucha).
- 1958 – el Pioneer 0 supone el primer intento de lanzamiento de un cohete lunar.
- 1959 – en el estado de Montana (Estados Unidos) un terremoto de magnitud 7,5 sacude el parque nacional Yellowstone, creando el lago Quake.
- 1960 – en África, Gabón se independiza de Francia.
- 1960 – en un acto estudiantil en el Colegio Nacional Sarmiento, en Buenos Aires (Argentina), Edgardo Manuel Trolnik, estudiante de 15 años, es herido por las balas de un ataque antisemita en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires.
- 1970 – la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 7 al planeta Venus, que aterrizará y transmitirá datos desde su superficie.
- 1977 – en Francia se estrena la película Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel.
- 1982 – la empresa Royal Philips Electronics fabrica, a través de su sello musical Polygram, el primer disco compacto (CD) de la historia. El álbum editado fue ¨The Visitors¨ de ABBA.
- 1987 – en Argentina, La 100, considerada la radio N.º1 de habla-española, inició sus transmisiones.
- 1988 – en Bahawalpur (Pakistán) mueren en un accidente de avión el presidente Muhammad Zia-ul-Haq, el embajador estadounidense Arnold Raphel y el general Herbert Wassom (director de la misión militar).
- 1989 – en Argentina se sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un proceso privatizador en el país.
- 1991 – en la Ciudad de México se conmemora el día nacional del Dios Omnipresente u Omi-presente
- 1993 – el cantante de pop latino español Alejandro Sanz, lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras.
- 1998 – en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton admite en testimonio haber tenido «relaciones físicas impropias» con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky (caso Lewinsky).
- 1999 – en İzmit (Turquía) un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de magnitud de momento deja 17 000 muertos.
- 2002 – en la ciudad de Dresde (Alemania), el desbordamiento del río Elba alcanza el mismo nivel que la inundación histórica del 31 de marzo de 1845.
- 2004 – César Costa es nombrado embajador de la UNICEF para México.
- 2005 – en Budapest, en un partido entre la local Hungría y Argentina, Lionel Messi ingresó de cambio por Lisandro López marcando su debut con la Selección Mayor de su país.
- 2016 – Patrick Nogueira asesina en la localidad de Pioz, Guadalajara, España a sus dos tíos y sus dos primos en el chalet en el que residía la familia
- 2017 – en Barcelona y Cambrils (España) se producen sendos atentados terroristas que provocan la muerte a 16 personas, además de numerosos heridos.
- 2018 – Ariana Grande lanza su cuarto álbum de estudio, Sweetener.
- 2023 – Un terremoto de 6,1 de magnitud sacudió al distrito de Bogotá y los departamentos Cundinamarca, Boyacá y Meta, se han percibido muchas réplicas y provocando la muerte de dos personas.
- 2024 – En Indonesia es inaugurada la ciudad de Nusantara, la nueva capital del país, reemplazando a Yakarta la cual fue capital de aquel país desde 1945.