Efemérides del 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 3 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 3 de julio de 2026
- 1927 – en la localidad de Cerro Chato (Uruguay), en un plebiscito sufragan las mujeres por vez primera en América del Sur.
- 1959 – Semilla Bucciarelli, bajista argentino, de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
- 1964 – Mario Pergolini, conductor y productor de radio y televisión argentino.
- 1966 – Guillermo Castellanos, piloto argentino (f. 2007).
- 1967 – Sebastián Monk, músico, profesor de música y compositor folclórico argentino (f. 2011).
- 1973 – Jorge Andrés Martínez Boero, piloto de motociclismo (f. 2012).
- 1986 – Oscar Ustari, futbolista argentino.
- 1987 – Guido Milán, futbolista argentino.
- 1992 – en la ciudad de Oro Verde (Argentina) egresan ocho bioingenieros, la primera colación de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Desde entonces en esta fecha se celebra en Argentina el Día del Bioingeniero.
- 2006 – en Valencia, España, mueren 43 personas en un accidente en el metro y 150 pasajeros son evacuados.
El 3 de julio de 1962, el primer sistema de programación de televisión por satélite, llamado Telstar, fue lanzado al espacio por Estados Unidos. Este satélite permitió la transmisión de imágenes y sonidos a través del océano Atlántico, revolucionando la comunicación y el acceso a la información en todo el mundo. El Telstar marcó el inicio de la era de las telecomunicaciones modernas.
En el mundo: 3 de julio de 2026
- 324 – en la batalla de Adrianópolis, Constantino el Grande derrota a Licinio, quien huye a Bizancio.
- 987 – en Francia, Hugo Capeto es coronado rey, el primero de la dinastía Capeto, que reinará Francia hasta la Revolución francesa (1789-1799).
- 1035 – en Inglaterra, Guillermo I se convierte en «duque de Normandía», posición que mantendría hasta 1087.
- 1535 – en el Perú (que siete años después se convertirá en el virreinato del Perú), Diego de Almagro sale de Cuzco (la excapital del Imperio incaico) para conquistar Chile.
- 1553 – en la isla Juana (actual Cuba), el corsario francés Jacques de Sores ataca la aldea de La Habana.
- 1608 – en la actual Canadá, Samuel de Champlain funda la villa de Quebec.
- 1620 – se firma el Tratado de Ulm entre representantes de la Liga Católica y de la Unión Protestante. De acuerdo a los términos del acuerdo, la Unión Protestante declara su neutralidad y abandona su apoyo a Federico V del Palatinado.
- 1642 – en Cataluña ―en el marco de la Guerra de los Segadores― termina la batalla de Barcelona, en que la flota francesa vence a la española. Los españoles se retiran a la isla de Mallorca para hacer reparaciones.
- 1702 – en el marco de la Guerra de Sucesión Española, Austria ―partidaria de Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico―, declara la guerra a Francia y España ―partidarias de Felipe V de España―.
- 1754 – en el oeste de la región de Pensilvania ―en el marco de la guerra franco-india― se libra la batalla de Great Meadows, en que George Washington entrega el fuerte Necessity al ejército francés.
- 1767 – el marinero Robert Pitcairn ―que pertenecía a la expedición comandada por Philip Carteret― redescubre las islas Pitcairn (que habían sido avistadas el 26 de enero de 1606 por el portugués Pedro Fernández de Quirós y su tripulación).
- 1775 – en la villa de Cambridge (estado de Massachusetts) ―en el marco de la guerra de Independencia de los Estados Unidos―, George Washington toma el mando de las tropas sublevadas contra Inglaterra.
- 1778 – el reino de Prusia le declara la guerra de sucesión bávara al Sacro Imperio Romano Germánico (actual Austria).
- 1778 – en la aldea de Wyoming (que no se debe confundir con el estado de Wyoming, en el oeste de Estados Unidos), a unos 200 km al oeste de la villa de Nueva York ―en el marco de la guerra de independencia estadounidense― las fuerzas británicas matan a unas 360 personas en la masacre del valle de Wyoming.
- 1808 – Napoleón Bonaparte cede los reinos de España e Indias a su hermano José.
- 1810 – en Colombia, grito de independencia de Cali. Dando inicio del tratado de las Ciudades Amigas del Valle del Cauca que reunía a Cali, Cartago, Toro, Buga, Anserma y Caloto.
- 1844 – son matados los dos últimos ejemplares de alca gigante (Pinguinus impennis).
- 1848 – en las Indias danesas occidentales (hoy en día Islas Vírgenes), el gobernador general Peter von Scholten libera esclavos en la culminación de un plan de liberación de esclavos que duró más de un año.
- 1849 – en la península italiana los franceses entran en Roma para restablecer al papa Pío IX en el poder, lo que supone el mayor obstáculo para la unificación italiana.
- 1863 – en el marco de la Guerra de Secesión, se libra el último día de la batalla de Gettysburg, que culmina con la carga de Pickett.
- 1866 – el ejército prusiano derrota a los austriacos en la batalla de Sadowa, en el marco de la Guerra de las Siete Semanas.
- 1884 – Dow Jones and Company publica el primer stock average.
- 1886 – Karl Benz patenta oficialmente el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil autopropulsado.
- 1890 – en Estados Unidos, Idaho es admitida como el Estado número 43.
- 1898 – a la salida de la bahía de Santiago de Cuba ―en el marco de la Guerra Hispano-Estadounidense― los estadounidenses hunden la escuadra de seis barcos mandada por el almirante Pascual Cervera.
- 1905 – en Francia se vota la ley de separación de la Iglesia y el Estado.
- 1906 – en la ciudad de Oruro (Bolivia) se crea la Escuela de Minas, posteriormente conocida como Facultad Nacional de Ingeniería.
- 1927 – en la localidad de Cerro Chato (Uruguay), en un plebiscito sufragan las mujeres por vez primera en América del Sur.
- 1940 – en el puerto militar de Mazalquivir (Argelia) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, la marina británica (Royal Navy) destruye una gran escuadra de la Francia de Vichý en la batalla de Mazalquivir.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, acaba la batalla de Białystok-Minsk que acaba con la destrucción de dos ejércitos soviéticos completos por la blitzkrieg alemana.
- 1944 – en Bielorrusia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― la ciudad de Minsk es liberada del control nazi por las fuerzas soviéticas en la Operación Bagration.
- 1952 – Estados Unidos aprueba la Constitución de Puerto Rico.
- 1955 – En las elecciones presidenciales, por primera vez en México, las mujeres acuden a las urnas a emitir su voto.
- 1959 – en La Habana (Cuba), el Consejo de Ministros ―en el marco del inicio de la Revolución cubana (enero de 1959)― acuerda la rebaja del 25 % a los precios de los libros de texto.
- 1962 – el presidente De Gaulle anuncia que Francia reconoce la independencia de Argelia, con lo que finaliza oficialmente la Guerra de independencia.
- 1967 – en Japón se transmite el primer capítulo de la serie Señorita Cometa
- 1970 – en el Macizo del Montseny (Cataluña) sucede el accidente del Comet 4 de Dan Air, dejando un saldo de 112 víctimas).
- 1971 – en París, Francia es encontrado muerto el vocalista y líder de la banda de rock norteamericana The Doors, Jim Morrison a la edad de 27 años.
- 1976 – en el aeropuerto de Entebbe, cerca de Kampala (Uganda), las terroristas Fuerzas de Defensa de Israel realizan la Operación Entebbe, en la cual matan a cuatro terroristas palestinos quienes mantenían 105 rehenes israelíes.
- 1976 – en España ―tras el final de la Dictadura de Franco―, Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno.
- 1977 – se crea en España Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI), partido considerado habitualmente como el brazo político de la organización terrorista ETA militar.
- 1985 – en Estados Unidos se estrena la película Back to the Future, uno de los filmes más exitosos en la historia del cine.
- 1986 – tercer día de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia. visita Cali, se lleva a cabo la Coronación a la Virgen de las Mercedes en el parque de La Caña y Encuentro programado con los niños colombianos en el Seminario Mayor de Cali.
- 1988 – el crucero estadounidense Vincennes dispara misiles contra un avión civil iraní Airbus (Vuelo 655 de Iran Air). Mueren los 290 ocupantes. El vicepresidente George W. Bush condecorará al responsable del crucero, y afirmará: «No me importa lo que digan los hechos: nunca me disculparé por Estados Unidos. [...] La vida continúa».
- 1988 – en Venezuela inicia transmisiones el canal Televen.
- 1988 – en Colombia se inaugura el canal regional Telepacífico.
- 1992 – en la ciudad de Oro Verde (Argentina) egresan ocho bioingenieros, la primera colación de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Desde entonces en esta fecha se celebra en Argentina el Día del Bioingeniero.
- 1993 – en el departamento de Quiché (Guatemala) es asesinado a balazos Jorge Carpio Nicolle (candidato a la presidencia), junto con tres miembros del UCN durante una gira política por el occidente del país.
- 1997 – en el astillero de Valencia mueren 18 trabajadores en un accidente tras una explosión de combustible en el barco Proof Spirit.
- 1998 – lanzamiento de la sonda japonesa Nozomi a Marte, pero meses más tarde no logrará entrar en órbita marciana.
- 1999 – en Mallorca (islas Baleares), se inaugura el estadio de Son Moix.
- 2002 – lanzamiento de la sonda espacial Contour, que dejará de funcionar unas semanas después.
- 2004 – en España: el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, es reelegido con el 95 % de los delegados en el congreso federal de su partido.
- 2005 – en España entra en vigor la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
- 2006 – en Valencia, España, mueren 43 personas en un accidente en el metro y 150 pasajeros son evacuados.
- 2007 – el equipo suizo Alinghi gana la 32.ª edición de la Copa América de vela celebrada en Valencia (España) en la séptima regata.
- 2007 – se estrena Transformers película dirigida de Michael Bay.
- 2008 – en El Salvador ocurre la tragedia de la colonia Málaga con 31 muertos.
- 2009 – en América Latina, cesa sus transmisiones el canal televisivo Jetix, emitiendo por primera y última vez la película Open season: amigos salvajes. Al finalizar la película, Jetix reemplaza a Disney XD hasta el 31 De marzo de 2022.
- 2013 – en El Cairo (Egipto), las fuerzas armadas derrocan al presidente Mohamed Morsi después de cuatro días de protestas populares. Adly Mansour (presidente de la Corte Suprema) es declarado presidente.
- 2025 – en Cernadilla (Zamora, España), un accidente de tránsito acaba con la vida del futbolista del Liverpool F.C, Diogo Jota y su hermano André Silva.