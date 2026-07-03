Efemérides del 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 3 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de julio de 2026

1927 – en la localidad de Cerro Chato (Uruguay), en un plebiscito sufragan las mujeres por vez primera en América del Sur.

– en la localidad de Cerro Chato (Uruguay), en un plebiscito sufragan las mujeres por vez primera en América del Sur. 1959 – Semilla Bucciarelli, bajista argentino, de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

– Semilla Bucciarelli, bajista argentino, de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. 1964 – Mario Pergolini, conductor y productor de radio y televisión argentino.

– Mario Pergolini, conductor y productor de radio y televisión argentino. 1966 – Guillermo Castellanos, piloto argentino (f. 2007).

– Guillermo Castellanos, piloto argentino (f. 2007). 1967 – Sebastián Monk, músico, profesor de música y compositor folclórico argentino (f. 2011).

– Sebastián Monk, músico, profesor de música y compositor folclórico argentino (f. 2011). 1973 – Jorge Andrés Martínez Boero, piloto de motociclismo (f. 2012).

– Jorge Andrés Martínez Boero, piloto de motociclismo (f. 2012). 1986 – Oscar Ustari, futbolista argentino.

– Oscar Ustari, futbolista argentino. 1987 – Guido Milán, futbolista argentino.

– Guido Milán, futbolista argentino. 1992 – en la ciudad de Oro Verde (Argentina) egresan ocho bioingenieros, la primera colación de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Desde entonces en esta fecha se celebra en Argentina el Día del Bioingeniero.

– en la ciudad de Oro Verde (Argentina) egresan ocho bioingenieros, la primera colación de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Desde entonces en esta fecha se celebra en Argentina el Día del Bioingeniero. 2006 – en Valencia, España, mueren 43 personas en un accidente en el metro y 150 pasajeros son evacuados.

💡 ¿Sabías que...? El 3 de julio de 1962, el primer sistema de programación de televisión por satélite, llamado Telstar, fue lanzado al espacio por Estados Unidos. Este satélite permitió la transmisión de imágenes y sonidos a través del océano Atlántico, revolucionando la comunicación y el acceso a la información en todo el mundo. El Telstar marcó el inicio de la era de las telecomunicaciones modernas.

En el mundo: 3 de julio de 2026