Efemérides del 6 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 6 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 6 de julio de 2026
- 1573 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina), Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba.
- 1827 – entre Famaillá y Tucumán (Argentina), en el marco de la primera guerra civil (de cinco), el federal Facundo Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Aráoz de Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares.
- 1867 – Globos de observación militar. Primera ascensión en América del Sur de un globo cautivo de observación militar. Ocurre durante la Guerra de la Triple Alianza, a cargo del ingeniero polaco Robert A. Chodasiewicz, incorporado al Ejército Argentino como sargento mayor. Lo acompaña el capitán paraguayo Ignacio Céspedes.
- 1900 – Inauguración del Hospital Naval Puerto Belgrano. El hospital estuvo previsto en los planos originales de los fundadores de la Base Naval Puerto Belgrano, Félix Dufourq y el ingeniero Luis Luiggi. La construcción se inició a principios de 1898 y fue inaugurado el 6 de julio de 1900.
- 1933 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen. Unas 200 000 personas siguen el cortejo fúnebre y más de medio millón lo observan, en uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires.
- 1976 – unos 30 km al sur de General Güemes (norte de Argentina), el teniente Carlos Mullhall (gobernador interventor de Salta) ordena la masacre de Palomitas: 11 presos políticios son fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento con guerrilleros.
- 1977 – en Argentina, en marco de la dictadura militar, se empieza a desarrollar la llamada "Noche de las Corbatas" donde el ejército secuestró y asesinó a abogados laboralistas que buscaban reformar las leyes laborales.
- 1997 – en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, en una fosa común, los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara (1928-1967).
- 2000 – Juani Marcos, baloncestista argentino.
- 2000 – Kevin Sessa, futbolista alemán.
El 6 de julio de 1885, el científico francés Louis Pasteur administró la primera vacuna contra la rabia a un niño de nueve años llamado Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso. Este evento marcó un hito en la historia de la medicina, ya que la vacunación se convirtió en una herramienta crucial para la prevención de enfermedades infecciosas. La exitosa inoculación no solo salvó la vida del niño, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras vacunas.
En el mundo: 6 de julio de 2026
- 985 – En la península ibérica, el condado de Barcelona se rinde al caudillo andalusí Almanzor, que entra en la ciudad tras asediarla durante ocho días.
- 1253 – en Lituania, Mindaugas es coronado primer rey.
- 1339 – en España, el rey Alfonso IV de Aragón le concede la baronía de Ayerbe a su esposa Leonor y esta se la lega a su hijo, Fernando.
- 1553 – en Londres muere el joven rey Eduardo VI de Inglaterra sin herederos. De acuerdo al testamento de su padre, Enrique VIII, si Eduardo moría sin herederos -cosa que pasó- el trono inglés pasaría a manos de las hijas de Catalina de Aragón y Ana Bolena, las futuras María I de Inglaterra e Isabel I de Inglaterra.
- 1573 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina), Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba.
- 1677 – en España Carlos II mediante Real Decreto reduce el tamaño de los Consejos para ahorrar tiempo en el despacho y dinero en los salarios.
- 1713 – En Madrid (España) se celebra primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia Española en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.
- 1759 – durante la Guerra franco-india, comienza la Batalla de Fort Niagara.
- 1782 – en la actual Colombia, Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey de la Nueva Granada.
- 1808 – se crea el Estatuto de Bayona, el estatuto del rey Jose I Bonaparte de España.
- 1809 – segundo día de la Batalla de Wagram, entre el ejército de Napoleón Bonaparte y el del Imperio austríaco.
- 1827 – entre Famaillá y Tucumán (Argentina), en el marco de la primera guerra civil (de cinco), el federal Facundo Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Aráoz de Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares.
- 1864 – se funda la Cruz Roja Española.
- 1867 – Globos de observación militar. Primera ascensión en América del Sur de un globo cautivo de observación militar. Ocurre durante la Guerra de la Triple Alianza, a cargo del ingeniero polaco Robert A. Chodasiewicz, incorporado al Ejército Argentino como sargento mayor. Lo acompaña el capitán paraguayo Ignacio Céspedes.
- 1878 – en República Dominicana finaliza el primer periodo de Cesáreo Guillermo como presidente.
- 1885 – Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister.
- 1900 – Inauguración del Hospital Naval Puerto Belgrano. El hospital estuvo previsto en los planos originales de los fundadores de la Base Naval Puerto Belgrano, Félix Dufourq y el ingeniero Luis Luiggi. La construcción se inició a principios de 1898 y fue inaugurado el 6 de julio de 1900.
- 1918 – el alzamiento de los social-revolucionarios de izquierda inicia en Moscú con el asesinato del embajador alemán Wilhelm Von Mirbach por parte de miembros de la Checa
- 1933 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen. Unas 200 000 personas siguen el cortejo fúnebre y más de medio millón lo observan, en uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires.
- 1934 – en Ránquil (Chile), el Gobierno envía a la policía a reprimir un levantamiento obrero (Masacre de Ránquil).
- 1945 – en Navarra se cierra el penal de San Cristóbal.
- 1957 – en la feria de Woolton Village (Liverpool) se conocen Paul McCartney y John Lennon, futuros miembros de la exitosa banda The Beatles.
- 1958 – se realizan en México las elecciones federales donde resulta elegido el C. Presidente Adolfo López Mateos del Partido Revolucionario Institucional.
- 1962 – en un túnel a 190 metros bajo tierra, en el área U10h del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Sedan (del programa Plowshare), de 104 kilotones. Es la bomba n.º 281 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. La lluvia radiactiva de la prueba contaminó más estadounidenses que ninguna otra prueba atómica.[cita requerida] El cráter Sedan (390 m × 98 m) se convirtió en el cráter artificial más grande en ese país.
- 1964 – Malaui se independiza del Imperio británico.
- 1964 – en Reino Unido se estrena la película de The Beatles A hard day’s night.
- 1966 – Malaui adopta una constitución republicana.
- 1966 – en San Luis Río Colorado (México) se marca la máxima temperatura registrada en el mundo: 58,5 °C (137.3 °F).
- 1967 – en Nigeria comienza de la Guerra civil de Nigeria.
- 1975 – Comoras se independiza de Francia.
- 1976 – unos 30 km al sur de General Güemes (norte de Argentina), el teniente Carlos Mullhall (gobernador interventor de Salta) ordena la masacre de Palomitas: 11 presos políticios son fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento con guerrilleros.
- 1977 – en Argentina, en marco de la dictadura militar, se empieza a desarrollar la llamada "Noche de las Corbatas" donde el ejército secuestró y asesinó a abogados laboralistas que buscaban reformar las leyes laborales.
- 1980 – Ocurre la Masacre del Río Canímar en Cuba.
- 1988 – en México, Carlos Salinas de Gortari es elegido presidente.
- 1988 – en Escocia explota la plataforma petrolífera Piper Alpha.
- 1997 – en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, en una fosa común, los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara (1928-1967).
- 1997 – en México se celebran Elecciones legislativas
- 1998 – en Hong Kong se cierra el Aeropuerto Internacional Kai Tak.
- 2003 – se celebran Elecciones legislativas en México.
- 2005 – en Singapur, los miembros del COI designan a la ciudad de Londres como escenario de los Juegos Olímpicos del 2012, superando a las favoritas París y Madrid y a otras dos ciudades, Nueva York y Moscú.
- 2005 – en El Salvador, agentes policiales disuelven violentamente una manifestación estudiantil concentrada frente al campus central de la Universidad de El Salvador.
- 2006 – el Instituto Federal Electoral proclama que el candidato Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la mayoría de votos en la elección presidencial del pasado 2 de julio en México con poco más de 240 000 sufragios de diferencia con respecto al candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
- 2008 – en Kabul (Afganistán) se perpetra un atentado terrorista frente a la embajada de la India, causando 40 muertos y casi 150 heridos.
- 2012 – en Londres, Roger Federer derrota por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon para así jugar por el 17.º Grand Slam, el 7.º Wimbledon y el n.º 1 del mundo (e igualar el número de semanas en la cima de Sampras).
- 2013 – en San Francisco (Estados Unidos), una aeronave Boeing 777, el Vuelo 214 de Asiana Airlines, procedente de Seúl, se estrella al aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad: dos personas mueren.
- 2013 – en el sur de Canadá ocurre el accidente ferroviario de Lac-Mégantic: al menos 50 personas mueren (20 confirmadas, 30 desaparecidas) cuando un tren cargado de petróleo explota en el centro de esta localidad.
- 2016 – se publica el «informe Chilcot», con los resultados de la investigación sobre la inadecuada participación del Reino Unido en la Guerra de Irak iniciada en 2003.
- 2020 – En Tasajera, municipio del departamento de Magdalena, en Colombia. Ocurre la explosión de un camión cisterna, dejando como saldo 45 muertos y 19 heridos.
- 2022 – En Costa Rica, el Club Sport Cartaginés vence a la Liga Deportiva Alajuelense y se corona campeón nacional después de 81 años sin ganar una final.
- 2023 – se registra la temperatura media global más alta con 17,08 °C (62,74 °F).