Efemérides del 6 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de julio de 2026

1573 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina), Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba.

– en la actual provincia de Córdoba (Argentina), Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba. 1827 – entre Famaillá y Tucumán (Argentina), en el marco de la primera guerra civil (de cinco), el federal Facundo Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Aráoz de Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares.

– entre Famaillá y Tucumán (Argentina), en el marco de la primera guerra civil (de cinco), el federal Facundo Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Aráoz de Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares. 1867 – Globos de observación militar. Primera ascensión en América del Sur de un globo cautivo de observación militar. Ocurre durante la Guerra de la Triple Alianza, a cargo del ingeniero polaco Robert A. Chodasiewicz, incorporado al Ejército Argentino como sargento mayor. Lo acompaña el capitán paraguayo Ignacio Céspedes.

– Globos de observación militar. Primera ascensión en América del Sur de un globo cautivo de observación militar. Ocurre durante la Guerra de la Triple Alianza, a cargo del ingeniero polaco Robert A. Chodasiewicz, incorporado al Ejército Argentino como sargento mayor. Lo acompaña el capitán paraguayo Ignacio Céspedes. 1900 – Inauguración del Hospital Naval Puerto Belgrano. El hospital estuvo previsto en los planos originales de los fundadores de la Base Naval Puerto Belgrano, Félix Dufourq y el ingeniero Luis Luiggi. La construcción se inició a principios de 1898 y fue inaugurado el 6 de julio de 1900.

– Inauguración del Hospital Naval Puerto Belgrano. El hospital estuvo previsto en los planos originales de los fundadores de la Base Naval Puerto Belgrano, Félix Dufourq y el ingeniero Luis Luiggi. La construcción se inició a principios de 1898 y fue inaugurado el 6 de julio de 1900. 1933 – en Buenos Aires (Argentina) se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen. Unas 200 000 personas siguen el cortejo fúnebre y más de medio millón lo observan, en uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires.

– en Buenos Aires (Argentina) se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen. Unas 200 000 personas siguen el cortejo fúnebre y más de medio millón lo observan, en uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires. 1976 – unos 30 km al sur de General Güemes (norte de Argentina), el teniente Carlos Mullhall (gobernador interventor de Salta) ordena la masacre de Palomitas: 11 presos políticios son fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento con guerrilleros.

– unos 30 km al sur de General Güemes (norte de Argentina), el teniente Carlos Mullhall (gobernador interventor de Salta) ordena la masacre de Palomitas: 11 presos políticios son fusilados y sus restos dinamitados para fingir un enfrentamiento con guerrilleros. 1977 – en Argentina, en marco de la dictadura militar, se empieza a desarrollar la llamada "Noche de las Corbatas" donde el ejército secuestró y asesinó a abogados laboralistas que buscaban reformar las leyes laborales.

– en Argentina, en marco de la dictadura militar, se empieza a desarrollar la llamada "Noche de las Corbatas" donde el ejército secuestró y asesinó a abogados laboralistas que buscaban reformar las leyes laborales. 1997 – en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, en una fosa común, los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara (1928-1967).

– en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, en una fosa común, los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara (1928-1967). 2000 – Juani Marcos, baloncestista argentino.

– Juani Marcos, baloncestista argentino. 2000 – Kevin Sessa, futbolista alemán.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de julio de 1885, el científico francés Louis Pasteur administró la primera vacuna contra la rabia a un niño de nueve años llamado Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso. Este evento marcó un hito en la historia de la medicina, ya que la vacunación se convirtió en una herramienta crucial para la prevención de enfermedades infecciosas. La exitosa inoculación no solo salvó la vida del niño, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras vacunas.

En el mundo: 6 de julio de 2026