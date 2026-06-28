Efemérides del 28 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 28 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de junio de 2026

1807 – en el Virreinato del Río de la Plata: los británicos desembarcan en Buenos Aires iniciando la Segunda Invasión Inglesa.

– en el Virreinato del Río de la Plata: los británicos desembarcan en Buenos Aires iniciando la Segunda Invasión Inglesa. 1820 – se produce la batalla de Cañada de la Cruz con victoria del caudillo Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando del general Miguel Estanislao Soler.

– se produce la batalla de Cañada de la Cruz con victoria del caudillo Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando del general Miguel Estanislao Soler. 1863 – se libra la batalla de Las Playas en la que el general Wenceslao Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre, líder del partido liberal vencedor en Pavón, derrota a Ángel Vicente Peñaloza, caudillo de la resistencia armada federal.

– se libra la batalla de Las Playas en la que el general Wenceslao Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre, líder del partido liberal vencedor en Pavón, derrota a Ángel Vicente Peñaloza, caudillo de la resistencia armada federal. 1966 – en Buenos Aires, se produce el quinto golpe de Estado exitoso, denominado Revolución Argentina que derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y en su lugar lo reemplazo el militar de facto Juan Carlos Onganía.

– en Buenos Aires, se produce el quinto golpe de Estado exitoso, denominado Revolución Argentina que derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y en su lugar lo reemplazo el militar de facto Juan Carlos Onganía. 1975 – Incorporación del primer Boeing B-707 a la Fuerza Aérea Argentina. Se suma a la dotación de la I Brigada Aérea el Boeing B-707 320, adquirido por la Presidencia de la Nación, bautizado “Soberanía”. Transferido a la Fuerza Aérea Argentina con matrícula T-01. En 1977, se le coloca una puerta de carga y es rematriculado TC-91.

– Incorporación del primer Boeing B-707 a la Fuerza Aérea Argentina. Se suma a la dotación de la I Brigada Aérea el Boeing B-707 320, adquirido por la Presidencia de la Nación, bautizado “Soberanía”. Transferido a la Fuerza Aérea Argentina con matrícula T-01. En 1977, se le coloca una puerta de carga y es rematriculado TC-91. 1997 – en Valle Grande (Bolivia) son hallados los restos del comandante argentinocubano Ernesto Che Guevara (1928-1967) y de algunos de sus compañeros.

– en Valle Grande (Bolivia) son hallados los restos del comandante argentinocubano Ernesto Che Guevara (1928-1967) y de algunos de sus compañeros. 1998 – Nicolás Domínguez, futbolista argentino.

– Nicolás Domínguez, futbolista argentino. 2000 – Franco Godoy, futbolista argentino.

– Franco Godoy, futbolista argentino. 2009 – en Argentina se celebran elecciones legislativas.

– en Argentina se celebran elecciones legislativas. 2009 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia.

💡 ¿Sabías que...? El 28 de junio de 1969, ocurrió el levantamiento de Stonewall en Nueva York, un evento clave en la lucha por los derechos LGBTQ+. Este levantamiento, que se produjo en el bar Stonewall Inn, marcó el inicio del movimiento moderno por la igualdad y se conmemora anualmente con desfiles y eventos en todo el mundo.

En el mundo: 28 de junio de 2026