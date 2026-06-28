Efemérides del 28 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de junio de 2026
- 1807 – en el Virreinato del Río de la Plata: los británicos desembarcan en Buenos Aires iniciando la Segunda Invasión Inglesa.
- 1820 – se produce la batalla de Cañada de la Cruz con victoria del caudillo Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando del general Miguel Estanislao Soler.
- 1863 – se libra la batalla de Las Playas en la que el general Wenceslao Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre, líder del partido liberal vencedor en Pavón, derrota a Ángel Vicente Peñaloza, caudillo de la resistencia armada federal.
- 1966 – en Buenos Aires, se produce el quinto golpe de Estado exitoso, denominado Revolución Argentina que derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y en su lugar lo reemplazo el militar de facto Juan Carlos Onganía.
- 1975 – Incorporación del primer Boeing B-707 a la Fuerza Aérea Argentina. Se suma a la dotación de la I Brigada Aérea el Boeing B-707 320, adquirido por la Presidencia de la Nación, bautizado “Soberanía”. Transferido a la Fuerza Aérea Argentina con matrícula T-01. En 1977, se le coloca una puerta de carga y es rematriculado TC-91.
- 1997 – en Valle Grande (Bolivia) son hallados los restos del comandante argentinocubano Ernesto Che Guevara (1928-1967) y de algunos de sus compañeros.
- 1998 – Nicolás Domínguez, futbolista argentino.
- 2000 – Franco Godoy, futbolista argentino.
- 2009 – en Argentina se celebran elecciones legislativas.
- 2009 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia.
El 28 de junio de 1969, ocurrió el levantamiento de Stonewall en Nueva York, un evento clave en la lucha por los derechos LGBTQ+. Este levantamiento, que se produjo en el bar Stonewall Inn, marcó el inicio del movimiento moderno por la igualdad y se conmemora anualmente con desfiles y eventos en todo el mundo.
En el mundo: 28 de junio de 2026
- 1098 – en Palestina, los cruzados de la Primera Cruzada son derrotados por Kerbogha de Mosul.
- 1243 – en Roma, Sinibaldo Fieschi es elegido papa y asume con el nombre de Inocencio IV.
- 1360 – en Granada (España), Muhammed VI se convierte en el décimo rey nazarí de Granada después de asesinar a su cuñado Ismaíl II.
- 1412 – en España se hace público que el infante castellano Fernando de Trastámara es nombrado rey de Aragón, adoptando el nombre de Fernando I (Compromiso de Caspe).
- 1461 – Eduardo IV de Inglaterra es coronado como rey de Inglaterra.
- 1495 – las tropas francesas derrotan al ejército expedicionario al mando del capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Seminara (Italia) en el marco de la llamada Guerra italiana de 1494-1498.
- 1519 – Carlos V es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
- 1579 – en España es encarcelado Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II.
- 1635 – en el mar Caribe, la isla de Guadalupe se transforma en colonia francesa.
- 1675 – se produce la Batalla de Fehrbellin, donde el ejército brandeburgués al mando de Federico Guillermo I de Brandeburgo vence al ejército sueco a las órdenes de Carl Gustaf Wrangel.
- 1762 – en el Imperio ruso, Catalina la Grande es coronada como zarina de todas las Rusias.
- 1778 – en Nueva Jersey se produce la batalla de Monmouth, que es considerada como el punto de inflexión en la Revolución estadounidense.
- 1807 – en el Virreinato del Río de la Plata: los británicos desembarcan en Buenos Aires iniciando la Segunda Invasión Inglesa.
- 1808 – las fuerzas española derrotan a las francesas en la primera batalla de Valencia de la guerra de la Independencia española.
- 1817 – en México, se produce la batalla de Los Arrastraderos, donde los insurgentes comandados por el general Francisco Xavier Mina derrotaron a las fuerzas realistas comandadas por el coronel Cristóbal Ordóñez.
- 1820 – se produce la batalla de Cañada de la Cruz con victoria del caudillo Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando del general Miguel Estanislao Soler.
- 1838 – se corona Victoria de Inglaterra.
- 1841 – en París se estrena el ballet Giselle, en dos actos, fruto del trabajo entre los libretistas Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges y Théophile Gautier, el músico Adolphe Adam, y los coreógrafos Jean Coralli y Jules Perrot.
- 1859 – en Newcastle-upon-Tyne (Inglaterra) se produce la primera exposición canina de la historia.
- 1863 – se libra la batalla de Las Playas en la que el general Wenceslao Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre, líder del partido liberal vencedor en Pavón, derrota a Ángel Vicente Peñaloza, caudillo de la resistencia armada federal.
- 1865 – en los Estados Unidos se disuelve el Ejército del Potomac.
- 1880 – en Glenrowan es capturado el bandido australiano Ned Kelly.
- 1881 – Austria y Serbia celebran un tratado secreto.
- 1884 – en Gerona (España) son fusilados dos militares acusados de favorecer un levantamiento republicano en Santa Coloma de Farnés.
- 1894 – en los Estados Unidos, el Labor Day se convierte en festividad oficial.
- 1895 – El Salvador, Honduras y Nicaragua forman la República de América Central.
- 1902 – el Congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente Theodore Roosevelt para adquirir los derechos sobre Colombia por el Canal de Panamá.
- 1914 – en Sarajevo, un anarquista llamado Gavrilo Princip asesina al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, Sofía Chotek, en el llamado Atentado de Sarajevo. Esto originará la Primera Guerra Mundial.
- 1918 – en Las Palmas de Gran Canaria se incendia el Teatro Pérez Galdós.
- 1919 – en Francia se firma el Tratado de Versalles, por el que Francia se anexiona las regiones de Alsacia y Lorena, junto con ciudades como Estrasburgo y Metz.
- 1919 – en la guerra polaco-ucraniana: las fuerzas polacas rompen las líneas ucranianas de Yanchyn y fuerzan al ejército ucraniano a retirarse al río Zbruch.
- 1921 – el rey Alejandro I de Serbia valida la nueva Constitución del reino de Yugoslavia, conocido como la Constitución de Vidovdan.
- 1922 – en Irlanda comienza la guerra civil irlandesa con la batalla de Dublín.
- 1927 – Iberia (aerolínea) comienza a operar.
- 1931 – en España suceden las primeras elecciones generales en la Segunda República Española que gana el PSOE.
- 1935 – en la primera página del diario The New York Times se revela que en el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica de la Universidad de Princeton, 85 km al suroeste de Nueva York, el bioquímico Wendell Meredith Stanley cristalizó por primera vez un virus (el virus del mosaico del tabaco), demostrando que poseía propiedades de ser vivo y de materia inerte. Este hito fundamental sienta las bases de la virología moderna y le valió el Premio Nobel de Química en 1946.
- 1936 – en el norte de China, invadido por Japón, se crea el «protectorado» de Mengjiang.
- 1940 – Rumanía cede Besarabia (hoy Moldavia) a la Unión Soviética.
- 1941 – en la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, la Alemania nazi crea el Gueto de Minsk, donde serían masacrados al menos 100 000 judíos.
- 1942 – en la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el ejército alemán comienza la Operación Azul (en alemán: Fall Blau) con la intención de ocupar los pozos petrolíferos soviéticos en el Cáucaso.
- 1945 – en Polonia, el Gobierno de Unidad Nacional, aliado de la Unión Soviética, se forma un día después del Día de la Victoria en Europa.
- 1945 – en Monterrey (México) se funda el Club de Fútbol Monterrey.
- 1948 – el Cominform expulsa a Yugoslavia del bloque comunista.
- 1950 – en el marco de la guerra de Corea, la ciudad de Seúl es capturada por las tropas norcoreanas.
- 1956 – en Poznan (Polonia), los trabajadores de la factoría HCP salen a la calle. Es la primera huelga contra un gobierno comunista en toda Europa.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Oak, de 8900 kilotones. Es la bomba n.º 142 de las 1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1964 – en los Estados Unidos, el activista negro Malcolm X crea la Organización de la Unidad Afroamericana.
- 1966 – en Buenos Aires, se produce el quinto golpe de Estado exitoso, denominado Revolución Argentina que derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia y en su lugar lo reemplazo el militar de facto Juan Carlos Onganía.
- 1967 – Israel se anexiona Jerusalén Este.
- 1969 – en Nueva York se desatan los disturbios de Stonewall, una serie de altercados en pro de los derechos de las personas transexuales y homosexuales ocurridos alrededor del bar Stonewall Inn.
- 1974 – el cantautor británico Elton John publica su octavo álbum de estudio, Caribou.
- 1975 – Incorporación del primer Boeing B-707 a la Fuerza Aérea Argentina. Se suma a la dotación de la I Brigada Aérea el Boeing B-707 320, adquirido por la Presidencia de la Nación, bautizado “Soberanía”. Transferido a la Fuerza Aérea Argentina con matrícula T-01. En 1977, se le coloca una puerta de carga y es rematriculado TC-91.
- 1976 – la justicia angoleña sentencia a muerte a mercenarios británicos y estadounidenses en el Juicio de Luanda.
- 1978 – Estados Unidos lanza el satélite de observación marina Seasat.
- 1981 – en Teherán (Irán), ocurre el atentado de Haft-e Tir matando a 73 funcionarios y clérigos en la sede del Partido de la República Islámica.
- 1987 – en la ciudad de Sardasht (de 20 000 habitantes, en el oeste de Azerbaiyán) ―en el marco de la Guerra entre Irak e Irán (1980-1988)― aviones iraquíes dejan caer bombas de gas de mostaza en barrios residenciales, dejando 110 hombres, mujeres y niños muertos, y unos 8000 heridos. Ya en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el ejército alemán había utilizado este tipo de armas químicas contra soldados enemigos, pero esta fue la primera vez en la Historia en que el objetivo fue la población civil.
- 1989 – en Kosovo, Slobodan Milošević pronuncia el célebre discurso de Gazimestan, que trajo graves consecuencias para la estabilidad en los Balcanes.
- 1989 – la cantante cubana estadounidense Gloria Estefan publica el sencillo "Oye mi canto" en su álbum debut como solista "Cut Both Aways". Ese mismo año fue reconocida como la mejor artista Femenina Latina del mundo
- 1992 – se sanciona la Constitución de Estonia.
- 1994 – el cantante mexicano Juan Gabriel publica el sencillo "Pero qué necesidad" de su 31.º álbum "Gracias por esperar", título del disco es claro, haciendo referencia a que el cantante agradece la espera de un nuevo disco con nuevas canciones, El álbum estuvo nominado a un Premio Lo Nuestro en la categoría Álbum del año y a un Premio Grammy al Mejor Álbum Pop latino en la 36.º edición anual de los Premios Grammy.
- 1995 – en México, la policía del estado de Guerrero asesina a 17 campesinos que se dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez (Masacre de Aguas Blancas).
- 1996 – se sanciona la Constitución de Ucrania.
- 1997 – en Valle Grande (Bolivia) son hallados los restos del comandante argentinocubano Ernesto Che Guevara (1928-1967) y de algunos de sus compañeros.
- 1997 – en Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield.
- 1997 – en la ciudad de Cantón (China) se inaugura la línea 1 del Metro de Cantón.
- 1999 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II reconoce como venerable al religioso Jerónimo Usera.
- 2004 – en Irak, Paul Bremer abandona el país después de traspasar la soberanía.
- 2007 – firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos
- 2009 – en Honduras se perpetra un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
- 2009 – en Argentina se celebran elecciones legislativas.
- 2009 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia.
- 2009 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI clausura el Año Paulino.
- 2009 – en España se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
- 2011 – Google lanza su red social, Google+.
- 2013 – Nintendo cesa las funciones del servicio en línea WiiConnect24.
- 2015 – se lleva a cabo el tercer y último día de la primera edición del Expo Bazar Vintage en Ciudad Juárez (México).
- 2016 – Ataques terroristas en el Aeropuerto Internacional Atatürk, Estambul dejan al menos 36 fallecidos y más de 145 heridos.
- 2017 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco nombra oficialmente a Gregorio Rosa Chávez, primer cardenal de la República de El Salvador.
- 2019 – en Costa Rica hay disturbios en las calles. Los estudiantes se manifiestan, exigiendo la salida del ministro de educación Edgar Mora.