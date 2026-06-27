Efemérides del 27 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 27 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de junio de 2026

1839 – en Buenos Aires (Argentina) es asesinado el político Manuel Vicente Maza por conspirar contra el Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.

– en Buenos Aires (Argentina) es asesinado el político Manuel Vicente Maza por conspirar contra el Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas. 1942 – en Argentina, el presidente Roberto Marcelino Ortiz de la UCR-A renuncia, asumiendo el conservador Ramón S. Castillo.

– en Argentina, el presidente Roberto Marcelino Ortiz de la UCR-A renuncia, asumiendo el conservador Ramón S. Castillo. 1942 – Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40 (Los cuarenta bramadores), hazaña que le insumió 401 días de navegación solitaria.

– Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40 (Los cuarenta bramadores), hazaña que le insumió 401 días de navegación solitaria. 1944 – Puesta en marcha en Argentina del primer motor de aviación de 450 hp, I.Ae. 16 El Gaucho, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones. Equipará al avión entrenador avanzado I.Ae. 22 DL.

– Puesta en marcha en Argentina del primer motor de aviación de 450 hp, I.Ae. 16 El Gaucho, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones. Equipará al avión entrenador avanzado I.Ae. 22 DL. 1970 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse―, la Cooperativa de Crédito Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus ahorristas.

– en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse―, la Cooperativa de Crédito Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus ahorristas. 1973 – golpe de Estado en Uruguay: el presidente de la República, Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con el apoyo de las fuerzas armadas.

– golpe de Estado en Uruguay: el presidente de la República, Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con el apoyo de las fuerzas armadas. 1986 – en La Haya (Países Bajos), la Corte Internacional de Justicia de la ONU sentencia a Estados Unidos a pagar 17 000 millones de dólares estadounidenses a Nicaragua por haber apoyado económicamente a los Contras, lo que provocó 38 000 víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro perdonará esa deuda.

– en La Haya (Países Bajos), la Corte Internacional de Justicia de la ONU sentencia a Estados Unidos a pagar 17 000 millones de dólares estadounidenses a Nicaragua por haber apoyado económicamente a los Contras, lo que provocó 38 000 víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro perdonará esa deuda. 2001 – en Buenos Aires, la Fiscalía General de la República Argentina pide prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem debido a que se comprobó que fue cómplice de las explosiones en la fábrica de armas de la ciudad de Río Tercero (para borrar las pruebas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia), que dejaron 7 muertos y 350 heridos. En 2013 será condenado a siete años de cárcel.

– en Buenos Aires, la Fiscalía General de la República Argentina pide prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem debido a que se comprobó que fue cómplice de las explosiones en la fábrica de armas de la ciudad de Río Tercero (para borrar las pruebas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia), que dejaron 7 muertos y 350 heridos. En 2013 será condenado a siete años de cárcel. 2004 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República.

– en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República. 2020 – En la República Argentina, se alcanzó los 100 días de confinamiento obligatorio (cuarentena) en marco de la pandemia de CoVid-19. Siendo una cifra récord para un país.

💡 ¿Sabías que...? El 27 de junio de 1950, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, autoriza el uso de tropas estadounidenses en la Guerra de Corea, marcando el inicio de la intervención militar de Estados Unidos en este conflicto. Este evento fue crucial, ya que transformó la guerra en un enfrentamiento global entre fuerzas comunistas y anticomunistas durante la Guerra Fría.

En el mundo: 27 de junio de 2026