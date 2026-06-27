Efemérides del 27 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de junio de 2026
- 1839 – en Buenos Aires (Argentina) es asesinado el político Manuel Vicente Maza por conspirar contra el Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.
- 1942 – en Argentina, el presidente Roberto Marcelino Ortiz de la UCR-A renuncia, asumiendo el conservador Ramón S. Castillo.
- 1942 – Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40 (Los cuarenta bramadores), hazaña que le insumió 401 días de navegación solitaria.
- 1944 – Puesta en marcha en Argentina del primer motor de aviación de 450 hp, I.Ae. 16 El Gaucho, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones. Equipará al avión entrenador avanzado I.Ae. 22 DL.
- 1970 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse―, la Cooperativa de Crédito Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus ahorristas.
- 1973 – golpe de Estado en Uruguay: el presidente de la República, Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con el apoyo de las fuerzas armadas.
- 1986 – en La Haya (Países Bajos), la Corte Internacional de Justicia de la ONU sentencia a Estados Unidos a pagar 17 000 millones de dólares estadounidenses a Nicaragua por haber apoyado económicamente a los Contras, lo que provocó 38 000 víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro perdonará esa deuda.
- 2001 – en Buenos Aires, la Fiscalía General de la República Argentina pide prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem debido a que se comprobó que fue cómplice de las explosiones en la fábrica de armas de la ciudad de Río Tercero (para borrar las pruebas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia), que dejaron 7 muertos y 350 heridos. En 2013 será condenado a siete años de cárcel.
- 2004 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República.
- 2020 – En la República Argentina, se alcanzó los 100 días de confinamiento obligatorio (cuarentena) en marco de la pandemia de CoVid-19. Siendo una cifra récord para un país.
El 27 de junio de 1950, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, autoriza el uso de tropas estadounidenses en la Guerra de Corea, marcando el inicio de la intervención militar de Estados Unidos en este conflicto. Este evento fue crucial, ya que transformó la guerra en un enfrentamiento global entre fuerzas comunistas y anticomunistas durante la Guerra Fría.
En el mundo: 27 de junio de 2026
- 1358 – nace la República de Dubrovnik.
- 1410 – en Málaga (España), las tropas nazaritas incendian las torres de combate cristianas que mantenían el asedio a Antequera.
- 1506 – se firma la Concordia de Villafáfila en la localidad zamorana de Villafáfila.
- 1542 – Juan Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía española de California.
- 1706 – en España ante el sesgo que toma la Guerra de sucesión se anuncia el traslado de la Corte de Madrid a Burgos.
- 1709 – Pedro el Grande derrota a Carlos XII de Suecia en la Batalla de Poltava.
- 1743 – Guerra de Sucesión Austriaca: Batalla de Dettingen: en el campo de batalla de Bavária, Jorge II de Gran Bretaña en persona lidera las tropas a la batalla. Es la última vez que un rey británico comanda sus tropas en el campo de batalla.
- 1759 – el general James Wolfe inicia el asedio de Quebec.
- 1806 – en el marco de las invasiones inglesas al Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires (Argentina) es ocupada por tropas británicas.
- 1818 – en Caracas (Venezuela) se imprime el primer ejemplar del periódico Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar.
- 1839 – en Buenos Aires (Argentina) es asesinado el político Manuel Vicente Maza por conspirar contra el Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.
- 1871 – en Japón, el yen se convierte en la moneda nacional.
- 1893 – crash de la Bolsa de Nueva York.
- 1904 – en el marco de la guerra ruso-japonesa se produce la batalla del Paso Motien entre tropas del Ejército imperial japonés bajo el mando del general Kuroki Tamemoto y las del Ejército imperial ruso al mando del general Fedor Keller, por el control de un paso estratégico entre montañas de la carretera principal que une la costa y Liaoyang (Manchuria).
- 1905 – Guerra ruso-japonesa: los marineros del acorazado Potemkin se amotinan, denunciando los crímenes de autocracia y pidiendo el fin de la guerra.
- 1917 – Grecia le declara la guerra al Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro, el Imperio otomano y Bulgaria.
- 1941 – en la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas alemanas nazis capturan la ciudad de Białystok durante la Operación Barbarroja.
- 1942 – en Argentina, el presidente Roberto Marcelino Ortiz de la UCR-A renuncia, asumiendo el conservador Ramón S. Castillo.
- 1942 – Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40 (Los cuarenta bramadores), hazaña que le insumió 401 días de navegación solitaria.
- 1944 – Puesta en marcha en Argentina del primer motor de aviación de 450 hp, I.Ae. 16 El Gaucho, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones. Equipará al avión entrenador avanzado I.Ae. 22 DL.
- 1947 – en Uccle (Bélgica) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 38,8 °C (102 °F).
- 1947 – se inicia la conferencia de París, reunión celebrada entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética (Molotov), Gran Bretaña y Francia para tratar sobre el plan Marshall.
- 1950 – el Gobierno de Estados Unidos decide enviar tropas para combatir en la guerra de Corea.
- 1954 – se produce la llamada batalla de Berna, el partido disputado entre las selecciones de Hungría y Brasil en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1954.
- 1954 – en Obninsk, cerca de Moscú (Unión Soviética) se abre la primera central nuclear.
- 1954 – en Guatemala renuncia el presidente constitucional Jacobo Árbenz, y nombra como sucesor a Carlos Díaz, al enterarse de que un grupo de guatemaltecos ―entrenados y armados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense)― prepara una guerra civil y un golpe de Estado.
- 1957 – en España, la empresa Seat pone a la venta el coche 600.
- 1958 – en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Redwood, de 412 kilotones. Es la bomba n.º 140 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak (354 km al oeste del atolón Bikini), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 141: Elder, de 880 kilotones.
- 1963 – lanzamiento del satélite estadounidense de observación nuclear Hitch Hiker 1.
- 1964 – En la Ciudad de México el calendario azteca es llevado desde el Zócalo al Museo Nacional Antropológico de México.
- 1970 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse―, la Cooperativa de Crédito Viamonte entra en una quiebra fraudulenta y estafa a todos sus ahorristas.
- 1973 – golpe de Estado en Uruguay: el presidente de la República, Juan María Bordaberry disuelve el parlamento con el apoyo de las fuerzas armadas.
- 1974 – el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon visita la Unión Soviética.
- 1977 – Yibuti se independiza del Imperio francés.
- 1978 – la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta el Convenio n.º 151, que reconoce el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores del sector público.
- 1979 – en Nicaragua, los guerrilleros urbanos del FSLN en Managua realizan un repliegue táctico hacia Masaya.
- 1980 – en Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter firma un proyecto de ley obligando a los hombres de 19 y 20 años a inscribirse para un llamamiento a filas en respuesta a la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos.
- 1980 – cerca de Nápoles (Italia), el Vuelo 870 de Aerolinee Itavia, un DC-9 de la compañía aérea Itavia, se estrella en el mar después de una explosión ocurrida en el aire, muriendo 81 personas. Se sospecha que una bomba o un misil fueron los causantes, pero no se ha encontrado a los culpables.
- 1980 – tras un mitin de la UDP en La Paz (Bolivia), esto en el marco de las campañas políticas de las elecciones de 1980, ocurre un atentado con una explosión de granada, dejando 2 muertos y más de 50 heridos.
- 1982 – El Transbordador espacial Columbia es lanzado desde el Centro espacial John F. Kennedy para el desarrollo final de la misión STS-4.
- 1986 – en el aeropuerto madrileño de Barajas, más de una docena de personas resultan heridas al estallar una bomba oculta en una maleta que iba a ser embarcada en un avión israelí.
- 1986 – en La Haya (Países Bajos), la Corte Internacional de Justicia de la ONU sentencia a Estados Unidos a pagar 17 000 millones de dólares estadounidenses a Nicaragua por haber apoyado económicamente a los Contras, lo que provocó 38 000 víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro perdonará esa deuda.
- 1991 – Eslovenia, dos días después de declarar su independencia, es invadida por las tropas yugoslavas iniciando la Guerra de los Diez Días.
- 1995 – El empresario aragonés Publio Cordón es secuestrado en Zaragoza por los GRAPO.
- 1995 – en Costa Rica el Gobierno cierra los ferrocarriles para aumentar el transporte de carga por carretera.
- 2001 – Rusia lanza un cohete balístico intercontinental de la clase RS-18 para probar su capacidad operativa.
- 2001 – en Buenos Aires, la Fiscalía General de la República Argentina pide prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem debido a que se comprobó que fue cómplice de las explosiones en la fábrica de armas de la ciudad de Río Tercero (para borrar las pruebas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia), que dejaron 7 muertos y 350 heridos. En 2013 será condenado a siete años de cárcel.
- 2002 – en México, se funda Chiapas Fútbol Club
- 2002 – en España, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
- 2002 – se da el debut del luchador John Cena en la WWE en el programa SmackDown
- 2004 – en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República.
- 2004 – en Colombia el Independiente Medellín le gana al Atlético Nacional la única final disputada entre dos equipos de Antioquia.
- 2006 – en el Estado de Texas es ejecutado el asesino serial de origen mexicano Ángel Maturino Reséndiz.
- 2006 – el futbolista brasileño Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol, en Alemania, ante Ghana, alcanzando los 15 goles.
- 2007 – en Reino Unido, Tony Blair dimite como primer ministro.
- 2007 – se produce la Masacre en el Complejo de Alemão, cuando una enorme operación enfrentó a la Policía militar con los narcotraficantes en Río de Janeiro.
- 2009 – la Torre de Hércules es declarada Patrimonio de la Humanidad.
- 2013 – NASA lanza al espacio Interface Region Imaging Spectrograph un satélite de observación solar
- 2015 – se lleva a cabo el segundo día de la primera edición del Expo Bazar Vintage en Ciudad Juárez (México).
- 2017 – En Colombia, se lleva a cabo el Fin de la entrega oficial de las armas de las FARC en el marco del proceso de paz.
- 2018 – En Rusia 2018, Alemania registró la peor campaña en la historia de mundiales, quedándose en fase grupal, tras perder ante Corea del Sur
- 2020 – En la República Argentina, se alcanzó los 100 días de confinamiento obligatorio (cuarentena) en marco de la pandemia de CoVid-19. Siendo una cifra récord para un país.
- 2023 – en Londres, la casa de subastas Sotheby's vende la pintura Dama con abanico (1918); obra de Gustav Klimt, por un valor de £85,3 millones de libras esterlinas (U$108,4 millones de dólares) a un coleccionista hongkonés, convirtiéndola en la obra de arte más costosa jamás subastada en Europa.