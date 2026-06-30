Efemérides del 30 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 30 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 30 de junio de 2026

1947 – Jorge Marrale, actor argentino.

– Jorge Marrale, actor argentino. 1962 – Gustavo Guillén, actor argentino (f. 2020).

– Gustavo Guillén, actor argentino (f. 2020). 1970 – Leonardo Sbaraglia, actor argentino.

– Leonardo Sbaraglia, actor argentino. 1970 – Pablo Morant, futbolista argentino.

– Pablo Morant, futbolista argentino. 1972 – Mora Godoy, bailarina y coreógrafa argentina.

– Mora Godoy, bailarina y coreógrafa argentina. 1979 – Leonardo Bordad, futbolista uruguayo.

– Leonardo Bordad, futbolista uruguayo. 1987 – Matías Rodríguez, piloto de automovilismo argentino.

– Matías Rodríguez, piloto de automovilismo argentino. 1996 – en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (antes municipalidad) se realizan por primera vez las elecciones para nombrar un jefe de gobierno (en vez del usual «intendente»). Es electo Fernando de la Rúa (quien más tarde será presidente de la República).

– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (antes municipalidad) se realizan por primera vez las elecciones para nombrar un jefe de gobierno (en vez del usual «intendente»). Es electo Fernando de la Rúa (quien más tarde será presidente de la República). 1996 – Ignacio Chicco, futbolista argentino.

– Ignacio Chicco, futbolista argentino. 2002 – Rodrigo Atencio, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 30 de junio de 1953, la primera versión del famoso juguete de construcción LEGO fue patentada en Dinamarca. Este juguete, que originalmente era de madera y no contaba con los bloques interconectables que conocemos hoy, ha llegado a convertirse en uno de los productos más icónicos y queridos en todo el mundo. Desde entonces, LEGO ha evolucionado y ha inspirado la creatividad de millones de niños y adultos.

En el mundo: 30 de junio de 2026