Efemérides del 30 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 30 de junio de 2026
- 1947 – Jorge Marrale, actor argentino.
- 1962 – Gustavo Guillén, actor argentino (f. 2020).
- 1970 – Leonardo Sbaraglia, actor argentino.
- 1970 – Pablo Morant, futbolista argentino.
- 1972 – Mora Godoy, bailarina y coreógrafa argentina.
- 1979 – Leonardo Bordad, futbolista uruguayo.
- 1987 – Matías Rodríguez, piloto de automovilismo argentino.
- 1996 – en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (antes municipalidad) se realizan por primera vez las elecciones para nombrar un jefe de gobierno (en vez del usual «intendente»). Es electo Fernando de la Rúa (quien más tarde será presidente de la República).
- 1996 – Ignacio Chicco, futbolista argentino.
- 2002 – Rodrigo Atencio, futbolista argentino.
El 30 de junio de 1953, la primera versión del famoso juguete de construcción LEGO fue patentada en Dinamarca. Este juguete, que originalmente era de madera y no contaba con los bloques interconectables que conocemos hoy, ha llegado a convertirse en uno de los productos más icónicos y queridos en todo el mundo. Desde entonces, LEGO ha evolucionado y ha inspirado la creatividad de millones de niños y adultos.
En el mundo: 30 de junio de 2026
- 350 – en Roma, el usurpador romano Nepociano, miembro de la dinastía constantiniana, es derrotado y muerto por los soldados del usurpador Magnencio.
- 713 – la plaza de Mérida es ocupada tras un año de asedio por los musulmanes dirigidos por Musa ibn Nusair.
- 1483 – en Granada, el ejército cristiano rinde la fortaleza de Tájara en cuya contienda estuvo a punto de perecer el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba.
- 1520 – los aztecas gobernados por Cuitláhuac expulsan de la ciudad de Tenochtitlan a los conquistadores españoles, en la llamada Noche Triste.
- 1521 – los conquistadores españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, aliada de Tenochtitlan, en una de las batallas decisivas de la conquista y destrucción del Imperio azteca.
- 1521 – las tropas castellanas derrotan a las fuerzas navarras en la batalla de Noáin.
- 1522 – en Irún (Guipúzcoa) se libra la batalla de San Marcial en la peña de Aldabe. Los franco-navarros son derrotados en su intento de recuperar la independencia del Reino de Navarra.
- 1647 – en Escocia (Reino Unido) los escoceses venden al rey Carlos I de Inglaterra a los ingleses por 400 libras.
- 1688 – en Inglaterra, los Siete Inmortales piden a Guillermo de Orange-Nassau que invada el país para evitar la imposición de un gobierno católico por Jacobo III (Revolución Gloriosa).
- 1741 – en el puerto de La Habana (Cuba) ocurre la voladura del navío Invencible.
- 1792 – en la península Niágara (entre el lago Ontario y el Erie), el primer tornado conocido en la historia de Canadá causa graves daños en los bosques de la zona.
- 1851 – en la ciudad de Valparaíso (Chile) se funda el Primer Cuerpo de Bomberos, a raíz de lo cual se celebra actualmente el Día Nacional del Bombero Voluntario.
- 1859 – en los Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja.
- 1871 – en Guatemala, una revolución liberal encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios derroca al Gobierno de Vicente Cerna. Barrios ocupa el poder.
- 1873 – En el contexto de la Primera República española (1873-1874), tras haber intentado sin éxito proclamar el Cantón de Córdoba, los intransigentes proclaman el Cantón de Sevilla.
- 1882 – en Washington D. C., Charles J. Guiteau es ahorcado por haber asesinado al presidente James Garfield.
- 1892 – cerca de Pittsburgh (Estados Unidos) comienza la huelga de Homestead.
- 1893 – en Costa Rica, el patriota cubano José Martí visita a Antonio Maceo para ultimar detalles de la independencia de Cuba.
- 1898 – en Baler (Filipinas), una patrulla de soldados españoles al mando de Saturnino Martín Cerezo, cae en una emboscada. Comienza el Sitio de Baler, que se prolongará durante 337 días.
- 1905 – Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad.
- 1906 – en Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt firma una ley que autoriza al gobierno federal a inspeccionar las industrias alimentarias y obliga a los fabricantes a especificar la lista de ingredientes.
- 1908 – en Siberia (Rusia), 1022 km al norte de la frontera con Mongolia, y 3635 km al noreste de Moscú, se registra una gigantesca explosión (bólido de Tunguska) que se cree causada por un meteorito.
- 1917 – en México se firma la Constitución política del estado de Campeche.
- 1926 – finaliza el control de la Sociedad de Naciones sobre Austria.
- 1934 – en Alemania, Adolf Hitler ordena la «purga» (asesinato) de los principales dirigentes de la Sturmabteilung, que tendrá lugar durante la noche de este día y la madrugada del 1 de julio, en lo que se viene a llamar como la Noche de los cuchillos largos.
- 1936 – en Abisinia, el emperador Haile Selassie pide ayuda a la Liga de las Naciones contra la invasión de Italia a este país africano.
- 1943 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados inician la llamada Operación Cartwheel destinada a aislar Rabaul, la principal base japonesa en el océano Pacífico.
- 1949 – en Madrid (España), la Real Academia Española designa a Vicente Aleixandre como miembro académico. El mismo ingresa a dicha institución el 22 de enero de 1950 para ocupar el sillón «O».
- 1953 – en la ciudad de Flint (Míchigan), la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette.
- 1956 – sobre el Gran Cañón, en Arizona (Estados Unidos), chocan un Super Constellation (de la empresa TWA) y un DC-7 (de la empresa United Airlines); mueren todos los 128 a bordo de ambos aviones.
- 1957 – en Santiago de Cuba la dictadura de Fulgencio Batista asesina a los revolucionarios Josué País García, Floro Vistel Somodevilla y Salvador Pascual Salcedo.
- 1958 – en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Hickory, de 14 kilotones. Es la bomba n.º 143 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1959 – en la ciudad japonesa de Okinawa ―ocupada por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial― cae un avión militar F-100 Super Sabre de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre una escuela primaria. Mueren 11 niños japoneses y 6 vecinos de la escuela.
- 1960 – el Congo Belga se independiza de Bélgica con el nombre de República Democrática del Congo, con Joseph Kasa-Vubu como presidente y Patrice Lumumba (que será asesinado por la CIA unos meses después) como primer ministro.
- 1960 – El Gobierno cubano dona un millón de dólares a Chile para ayudar a resarcir los daños de un severo terremoto que los asoló.
- 1963 – cerca de Palermo (Sicilia), un coche bomba preparado para matar al jefe mafioso Salvatore Greco, mata a siete policías.
- 1963 – en Cuba son recibidos 59 estudiantes estadounidenses que desean conocer de primera mano la realidad de ese país socialista.
- 1966 – en los Estados Unidos se funda la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país.
- 1968 – en Francia, los gaullistas obtienen la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con 355 diputados.
- 1971 – en Kazajistán (Unión Soviética), a 560 km al noreste de Baikonur, a las 2:16 UTC (8:16 hora local) aterriza con paracaídas la nave espacial Soyuz 11, sin embargo los tres cosmonautas (Vladislav Volkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsayev) habían muerto asfixiados en el espacio, media hora antes. Hasta la actualidad es el único accidente mortal sucedido en el espacio (y no en la alta atmósfera).
- 1971 – en Isla de Pinos (Cuba) Fidel Castro inaugura la primera Secundaria Básica en el Campo.
- 1973 – eclipse total de Sol, con una totalidad de más de 7 minutos. El prototipo del avión supersónico Concorde «sigue» la zona de totalidad durante 73 minutos. La próxima vez que sucederá una totalidad tan larga será dentro de 177 años, el 25 de junio de 2150.
- 1974 – en Atlanta (Georgia), Alberta Williams King (la madre del asesinado líder negro Martin Luther King [1929-1968]) es asesinada durante un servicio religioso.
- 1977 – en La Habana un sabotaje destruye el teatro Amadeo Roldán.
- 1980 – La banda británica Queen lanza su octavo álbum de estudio denominado The Game que se convertiría en el más exitoso.
- 1986 – los reyes de España inician en Dublín una visita a Irlanda. Es la primera vez que un jefe de Estado español viaja a dicha República.
- 1988 – La FIFA sanciona a la Selección de Fútbol de México (y a todo el representativo nacional) con una suspensión de dos años por alinear jugadores de mayor edad en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989, quedando fuera de toda competición futbolística principalmente la Copa Mundial de Fútbol de 1990, caso conocido como Los Cachirules.
- 1989 – en Sudán, Omar Hassan Al-Bashir dirige un golpe militar para tomar el control del país.
- 1995 – la República Federal Alemana rompe con medio siglo de no interferencia militar en el exterior, al decidir el envío a Bosnia de aviones de combate.
- 1996 – en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (antes municipalidad) se realizan por primera vez las elecciones para nombrar un jefe de gobierno (en vez del usual «intendente»). Es electo Fernando de la Rúa (quien más tarde será presidente de la República).
- 1996 – en República Dominicana, es electo Leonel Fernández Reyna como presidente de la república con el 51 % de los votos en segunda vuelta.
- 1997 – en Hong Kong (China) caduca el tratado de Nankín y la península deja de pertenecer al Reino Unido.
- 1998 – el Partido Socialista Euskadi (PSE-EE) decide, tras 12 años de pacto con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el abandono del Gobierno tripartito vasco, por la negativa de los nacionalistas vascos a acatar la Constitución.
- 2000 – en Dinamarca, nueve personas mueren aplastadas en un concierto musical del grupo Pearl Jam (Festival de Roskilde).
- 2000 – en Japón, bajo el auspicio de Nintendo, abre sus puertas la empresa desarrolladora de videojuegos Brownie Brown.
- 2001 – la empresa Netscape Communications Corporation publica la versión 7.1 del navegador web Netscape Navigator, última versión del programa publicada en varios idiomas (alemán, francés, inglés y japonés).
- 2002 – en Bolivia se realizan las elecciones presidenciales, en las cuales es electo Gonzalo Sánchez de Lozada con 22,5 % de los sufragios.
- 2002 – en la Copa Mundial de Fútbol de Japón y Corea del Sur, la selección de fútbol de Brasil se corona campeona al derrotar por 2 goles a 0 a la selección de fútbol de Alemania.
- 2002 – en España, las instituciones bancarias dejan de cambiar la peseta, sacada de curso legal el 28 de febrero anterior. Desde entonces, el cambio solo es posible en el Banco de España.
- 2005 – en España, el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
- 2005 – en Jerusalén, en una marcha de orgullo gay un fanático religioso apuñala a tres personas. Recibirá 12 años de prisión. Tres semanas después de salir libre asistirá a la marcha gay de 2015, donde apuñalará a 12 personas.
- 2008 – Microsoft deja de vender Windows XP.
- 2009 – la sonda espacial Ulysses realizó su última comunicación con una estación terrestre, dando por finalizada su misión.
- 2009 – un Airbus de Air Yemenia cae en el océano Índico con 153 personas, cuando volaba de Saná a Comoras. Una niña es rescatada con vida.
- 2010 – en Estados Unidos, Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota tras deber 3500 millones de dólares, y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito.
- 2010 – en Filipinas, Benigno Aquino III asume como presidente.
- 2012 – a las 5:40 p. m. hace erupción el volcán Nevado del Ruiz; fue una erupción de gases y cenizas que no afectó al caudal de los ríos. El volcán fue puesto en alerta roja.
- 2013 – en Australia, el monorriel Metro Monorail hace su último recorrido sobre la ciudad de Sídney a veinticinco años de su construcción.
- 2014 – en el estrecho de Sicilia, la Armada de Italia encuentra 30 cadáveres a bordo de un barco de inmigrantes provenientes del norte de África. Las otras más de 600 personas sobrevivientes son puestas a socorro.
- 2015 – en Medan (Indonesia) cae un avión militar Hércules C-130; mueren las 113 personas a bordo y 3 personas en tierra.
- 2017 – en Berlín (Alemania), la Cámara Baja aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.
- 2019 – en Bakú (Azerbaiyán), tiene lugar la ceremonia de apertura de la 43.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
- 2025 – en España, el Secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ingresa en prisión preventiva por su presunta implicación en los casos de corrupción en los que está envuelto el Gobierno de España.