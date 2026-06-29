Efemérides del 29 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 29 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de junio de 2026

1815 – en Argentina, se declara parcialmente la independencia de España en las provincias que componen la Liga Federal, que actualmente comprenden Corrientes (que por entonces abarcaba territorio actualmente misionero), Entre Ríos, parte de Santa Fe y, por un breve periodo, Córdoba.

– en Argentina, se declara parcialmente la independencia de España en las provincias que componen la Liga Federal, que actualmente comprenden Corrientes (que por entonces abarcaba territorio actualmente misionero), Entre Ríos, parte de Santa Fe y, por un breve periodo, Córdoba. 1974 – en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo, Juan Domingo Perón, quien fallecerá dos días después.

– en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo, Juan Domingo Perón, quien fallecerá dos días después. 1986 – la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se corona campeona del mundo, al vencer 3-2 a Alemania Occidental.

– la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se corona campeona del mundo, al vencer 3-2 a Alemania Occidental. 1987 – En el cementerio de la Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires, se descubre la profanación del féretro del expresidente argentino Juan Domingo Perón, a cuyos restos se le han cercenado ambas manos.

– En el cementerio de la Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires, se descubre la profanación del féretro del expresidente argentino Juan Domingo Perón, a cuyos restos se le han cercenado ambas manos. 1988 – Éver Banega, futbolista argentino.

– Éver Banega, futbolista argentino. 1994 – Leandro Paredes, futbolista argentino.

– Leandro Paredes, futbolista argentino. 1995 – Soda Stéreo publica su séptimo y último álbum, Sueño Stereo, que logró el puesto 4.º de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano por la Rolling Stone en 2012.

– Soda Stéreo publica su séptimo y último álbum, Sueño Stereo, que logró el puesto 4.º de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano por la Rolling Stone en 2012. 1998 – Emily Willis, actriz pornográfica estadounidense.

– Emily Willis, actriz pornográfica estadounidense. 2000 – Ignacio Mendy, rugbista argentino.

– Ignacio Mendy, rugbista argentino. 2013 – en el noreste de Argentina, una tormenta obliga a cerrar las cataratas del Iguazú por fuertes y altas inundaciones que taparon la garganta del Diablo.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de junio de 2007, el famoso artista británico Paul McCartney lanzó su álbum "Memory Almost Full", el cual se convirtió en un éxito comercial y fue un hito en su carrera en solitario. Este álbum fue el primero lanzado bajo el sello de su propia compañía, Hear Music. Además, en este día se celebran las festividades en honor a San Pedro y San Pablo, importantes figuras del cristianismo.

En el mundo: 29 de junio de 2026