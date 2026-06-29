Efemérides del 29 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 29 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 29 de junio de 2026
- 1815 – en Argentina, se declara parcialmente la independencia de España en las provincias que componen la Liga Federal, que actualmente comprenden Corrientes (que por entonces abarcaba territorio actualmente misionero), Entre Ríos, parte de Santa Fe y, por un breve periodo, Córdoba.
- 1974 – en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo, Juan Domingo Perón, quien fallecerá dos días después.
- 1986 – la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se corona campeona del mundo, al vencer 3-2 a Alemania Occidental.
- 1987 – En el cementerio de la Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires, se descubre la profanación del féretro del expresidente argentino Juan Domingo Perón, a cuyos restos se le han cercenado ambas manos.
- 1988 – Éver Banega, futbolista argentino.
- 1994 – Leandro Paredes, futbolista argentino.
- 1995 – Soda Stéreo publica su séptimo y último álbum, Sueño Stereo, que logró el puesto 4.º de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano por la Rolling Stone en 2012.
- 1998 – Emily Willis, actriz pornográfica estadounidense.
- 2000 – Ignacio Mendy, rugbista argentino.
- 2013 – en el noreste de Argentina, una tormenta obliga a cerrar las cataratas del Iguazú por fuertes y altas inundaciones que taparon la garganta del Diablo.
El 29 de junio de 2007, el famoso artista británico Paul McCartney lanzó su álbum "Memory Almost Full", el cual se convirtió en un éxito comercial y fue un hito en su carrera en solitario. Este álbum fue el primero lanzado bajo el sello de su propia compañía, Hear Music. Además, en este día se celebran las festividades en honor a San Pedro y San Pablo, importantes figuras del cristianismo.
En el mundo: 29 de junio de 2026
- 1149 – unos 400 km al norte de Damasco (Siria), Raimundo de Poitiers (44) es derrotado y muerto en la batalla de Inab por Nur al-Din (31). Su cabeza es enviada al califa de Bagdad.
- 1184 – en Noruega, Sverre I es coronado rey.
- 1236 – en España, tras un asedio de varios meses, la ciudad andalusí de Qurtuba (Córdoba) se rinde a Fernando III de Castilla. La caída de la antigua capital califal en manos cristianas conmociona al mundo musulmán.
- 1444 – en Albania, Skanderbeg (Guiergui Kastrioti Skënderbeu) derrota una invasión otomana en la batalla de Torvioll.
- 1534 – en el norte de Canadá, Jacques Cartier es el primer europeo que pone pie en la isla del Príncipe Eduardo.
- 1589 – en la costa del mar Caribe, a 30 km al norte de la actual Caracas (Venezuela), Diego de Osorio y sus soldados invaden el asentamiento indígena de Huaira y lo renombran San Pedro de La Guaira.
- 1613 – en Londres (Inglaterra) el teatro The Globe es destruido completamente por un incendio.
- 1644 – en Banbury (Inglaterra) ―en el marco de la Guerra civil inglesa (1642-1651)―, Carlos I derrota a un ejército enviado por los parlamentarios. Es la última batalla ganada por un rey inglés en suelo británico.
- 1655 – en Córdoba (España), la Inquisición celebra un multitudinario auto de fe en la Plaza Mayor de la ciudad con 55 penitenciados de los cuales 10 son ejecutados.
- 1707 – en España, Felipe V deroga ―mediante los Decretos de Nueva Planta― los Fueros de Aragón y de Valencia, dejando de existir ambos como reinos independientes de Castilla.
- 1755 – en España, la localidad de Santander recibe el título de ciudad.
- 1764 – en Woldegk (Alemania) sucede uno de los tornados más fuertes de Europa. Posiblemente dejó una sola víctima.
- 1776 – en la bahía de San Francisco (California), el sacerdote Francisco Palou funda la misión San Francisco de Asís (actual ciudad de San Francisco).
- 1815 – en Argentina, se declara parcialmente la independencia de España en las provincias que componen la Liga Federal, que actualmente comprenden Corrientes (que por entonces abarcaba territorio actualmente misionero), Entre Ríos, parte de Santa Fe y, por un breve periodo, Córdoba.
- 1821 – en la actual Venezuela, las fuerzas del libertador Simón Bolívar ingresan en Caracas.
- 1850 – en Nanaimo (Canadá) se descubre un yacimiento de carbón mineral.
- 1854 – en la iglesia de Haworth (Estados Unidos), la escritora Charlotte Brontë se casa con Arthur Bell Nicholls.
- 1855 – en Rivas (Nicaragua) los legitimistas nicaragüenses derrotan a los filibusteros de William Walker en la primera batalla de Rivas gracias al maestro Enmanuel Mongalo y Rubio, que quemó la casa en la que se refugiaban los estadounidenses.
- 1856 – en Cuba, Matías Pérez desaparece en un vuelo en globo.
- 1874 – en Atenas (Grecia), el político Charilaos Trikoupis publica un manifiesto en el diario Kairoi titulado «¿A quién hay que culpar?», en el que presenta sus denuncias contra el rey Jorge I. Al año siguiente será elegido primer ministro.
- 1880 – en el sur del océano Pacífico, el Imperio francés se anexiona la isla de Tahití.
- 1888 – en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres (Reino Unido), el coronel George Gouraud, agente de ventas contratado por Thomas Edison graba en un cilindro fonográfico la obra Israel en Egipto (de Händel) ejecutada por un coro de 4000 voces. En la actualidad resulta ser la grabación más antigua conservada.
- 1913 – estalla la segunda guerra de los Balcanes.
- 1914 – en Siberia, Jina Guseva trata de asesinar a Grigori Rasputín en su hogar. (Rasputín será definitivamente asesinado el 29 de diciembre de 1916).
- 1916 – el nacionalista irlandés y diplomático dublinés sir Roger Casement es condenado a muerte por participar en el Alzamiento de Pascua. Será ahorcado el 3 de agosto de 1916.
- 1920 – se le otorga al Real Madrid Club de Fútbol su actual denominación de club real.
- 1931 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XI publica la encíclica Non abbiamo bisogno (‘no tenemos necesidad’), donde condena el fascismo italiano.
- 1947 – en la provincia de Kalmar (Suecia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 38 °C (100,4 °F). Ese mismo récord ya se había registrado 14 años antes, el 9 de julio de 1933.
- 1956 – en Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.
- 1958 – en España el Athletic De Bilbao se proclamó campeón de la Copa de España ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabeu por 0-2, pasando la final a la historia como la final de los once aldeanos.
- 1960 – en Cuba, el Gobierno socialista nacionaliza la empresa petrolífera estadounidense Texaco.
- 1969 – en Londres, la banda británica Pink Floyd publica el álbum Music from the film “More”.
- 1973 – en Chille, el Frente Nacionalista Patria y Libertad realiza un golpe de Estado fallido conocido como el Tanquetazo.
- 1974 – en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo, Juan Domingo Perón, quien fallecerá dos días después.
- 1975 – Steve Wozniak logró por primera vez mostrar directamente por pantalla lo que se escribía con el teclado. Nacía el Apple I.
- 1976 – las islas Seychelles se independizan del Imperio británico.
- 1986 – la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se corona campeona del mundo, al vencer 3-2 a Alemania Occidental.
- 1987 – en el cementerio de la Chacarita, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se descubre la profanación del féretro del expresidente argentino Juan Domingo Perón, a cuyos restos se le han cercenado ambas manos.
- 1992 – en Cataluña, varias organizaciones estudiantiles de ámbito catalán se unen para crear la Associació d'Estudiants Progressistes.
- 1995 – Soda Stéreo publica su séptimo y último álbum, Sueño Stereo, que logró el puesto 4.º de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano por la Rolling Stone en 2012.
- 1996 – En Trípoli (Libia), los guardias de la cárcel de Abu Salim asesinan a sangre fría a 1270 prisioneros.
- 1998 – En Estados Unidos, la empresa Intel lanza al mercado el microprocesador Pentium III Xeón, a 400 MHz.
- 2002 – En el mar Amarillo, varios barcos de patrulla de Corea del Sur atacan a barcos de patrulla de Corea del Norte (segunda batalla de Yeonpyeong), dejando un saldo de 13 norcoreanos y 6 surcoreanos muertos, y una corbeta surcoreana hundida.
- 2005 – la Unesco declara a la isla Gran Canaria como «reserva de la biosfera».
- 2005 – en la ciudad de Puerto La Cruz (Venezuela) se firma el Acuerdo Energético Petrocaribe en el marco del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, quedando suscrito por 14 países.
- 2007 – en la glorieta de Piccadilly Circus, en Londres, la policía encuentra dos coches bomba. Se dice que esto pudo deberse a un atentado.
- 2007 – se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone.
- 2008 – la selección de fútbol de España gana su segunda Eurocopa.
- 2008 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI inaugura ―junto con el patriarca Bartolomé I―, el Año Paulino para conmemorar los 2000 años (de acuerdo con una fecha sin ningún basamento histórico) del nacimiento del san Pablo.
- 2009 – en Estados Unidos, el financista Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión, por su fraude de unos 50 000 millones de dólares, lo que lo convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona y la más grande en la Historia de Wall Street.
- 2009 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI firma su tercera encíclica, titulada Caritas in veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad.
- 2010 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI nombra 38 arzobispos.
- 2010 – Sony Computer Entertainment lanza el servicio en línea PlayStation Plus.
- 2013 – en el noreste de Argentina, una tormenta obliga a cerrar las cataratas del Iguazú por fuertes y altas inundaciones que taparon la garganta del Diablo.
- 2014 – desde la ciudad de Wŏnsan (Corea del Norte), el Gobierno norcoreano lanza dos misiles balísticos de modelo Scud al mar oriental de Japón, lo que genera nuevos reclamos de los países opositores.