Efemérides del 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de julio de 2026

1817 – en la villa de Apóstoles (en la provincia argentina de Misiones) -ante la invasión lusobrasileña-, los argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas) vencen a los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) en la batalla de Apóstoles.

– en la villa de Apóstoles (en la provincia argentina de Misiones) -ante la invasión lusobrasileña-, los argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas) vencen a los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) en la batalla de Apóstoles. 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se juega el primer partido de fútbol por la futura Copa América la selección de selección de fútbol de Uruguay vence a la de Chile por 4 a 0.

– en Buenos Aires (Argentina) se juega el primer partido de fútbol por la futura Copa América la selección de selección de fútbol de Uruguay vence a la de Chile por 4 a 0. 1944 – Pancho Ibáñez, presentador argentino de televisión.

– Pancho Ibáñez, presentador argentino de televisión. 1948 – Stella Maris Lanzani, actriz argentina.

– Stella Maris Lanzani, actriz argentina. 1956 – Rubén Patagonia, músico folclórico argentino de origen tehuelche.

– Rubén Patagonia, músico folclórico argentino de origen tehuelche. 1959 – Eduardo Bengoechea, tenista argentino.

– Eduardo Bengoechea, tenista argentino. 1967 – Claudio Biaggio, futbolista argentino.

– Claudio Biaggio, futbolista argentino. 1971 – Carolina Peleritti, actriz y modelo argentina.

– Carolina Peleritti, actriz y modelo argentina. 1999 – Lautaro Escalante, futbolista argentino.

– Lautaro Escalante, futbolista argentino. 2003 – Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores ante el Santos Futebol Clube de Brasil.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de julio de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Ley de la Educación Superior, que proporcionó fondos federales para la educación universitaria y ayudó a expandir las oportunidades educativas en el país. Esta ley fue un paso clave en la promoción del acceso a la educación superior y sentó las bases para futuros programas de apoyo educativo.

En el mundo: 2 de julio de 2026