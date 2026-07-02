Efemérides del 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 2 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 2 de julio de 2026
- 1817 – en la villa de Apóstoles (en la provincia argentina de Misiones) -ante la invasión lusobrasileña-, los argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas) vencen a los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) en la batalla de Apóstoles.
- 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se juega el primer partido de fútbol por la futura Copa América la selección de selección de fútbol de Uruguay vence a la de Chile por 4 a 0.
- 1944 – Pancho Ibáñez, presentador argentino de televisión.
- 1948 – Stella Maris Lanzani, actriz argentina.
- 1956 – Rubén Patagonia, músico folclórico argentino de origen tehuelche.
- 1959 – Eduardo Bengoechea, tenista argentino.
- 1967 – Claudio Biaggio, futbolista argentino.
- 1971 – Carolina Peleritti, actriz y modelo argentina.
- 1999 – Lautaro Escalante, futbolista argentino.
- 2003 – Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores ante el Santos Futebol Clube de Brasil.
El 2 de julio de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Ley de la Educación Superior, que proporcionó fondos federales para la educación universitaria y ayudó a expandir las oportunidades educativas en el país. Esta ley fue un paso clave en la promoción del acceso a la educación superior y sentó las bases para futuros programas de apoyo educativo.
En el mundo: 2 de julio de 2026
- 1489 – en España, la ciudad nazarí de Motril (Granada) se rinde a los Reyes Católicos.
- 1502 – en la actual República Dominicana, la villa de Santo Domingo (la primera levantada por los españoles en América) es destruida por un violento huracán.
- 1520 – Masacre de Calacoaya, los ejércitos de Hernán Cortés atacan por sorpresa al pueblo mexica de Calacoaya, siendo esta la segunda acción militar de Cortés en su campaña por la Conquista de México.
- 1555 – en la península itálica, las fuerzas del almirante otomano Turgut Reis saquean la villa de Paola.
- 1582 – en Japón, el ejército de Toyotomi Hideyoshi vence al de Akechi Mitsuhide en la batalla de Yamazaki.
- 1600 – en la batalla de Nieuwpoort ―en el marco de la guerra de Flandes―, las Provincias Unidas de los Países Bajos derrotan a los tercios del Imperio español.
- 1613 – desde Virginia (actual Estados Unidos) parte la primera expedición británica ―liderada por Samuel Argall― contra la colonia francesa de Acadia.
- 1644 – en la Batalla de Marston Moor, derrota del ejército leal a Carlos I gracias a la intervención decisiva de Oliver Cromwell y su cuerpo de caballería, los "Ironsides".
- 1698 – Thomas Savery patenta un motor de vapor, aunque la primera máquina a vapor la patentó en 1606 el español Jerónimo de Ayanz.
- 1747 – se produce la batalla de Lafelt.
- 1812 – durante la invasión napoleónica de España, el ejército invasor francés destruye el Puente Mayor de Toro durante su retirada para evitar el avance de la coalición anglo-española.
- 1817 – en la villa de Apóstoles (en la provincia argentina de Misiones) -ante la invasión lusobrasileña-, los argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas) vencen a los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) en la batalla de Apóstoles.
- 1822 – en Carolina del Sur (Estados Unidos) ―en el marco del apartheid que azotó ese país hasta 1967―, son ahorcados 32 esclavos negros, acusados de organizar una liberación no autorizada de esclavos.
- 1823 – en San Salvador de Bahía (Brasil), los patriotas brasileños vencen a los portugueses y a los brasileños proimperialistas en el sitio del Salvador. Brasil se independiza definitivamente del Imperio portugués.
- 1839 – en el mar Caribe, a 32 km de la costa de la isla de Cuba, 53 africanos secuestrados por esclavistas españoles y liderados por Joseph Cinqué toman el barco esclavista español La Amistad y matan a sus secuestradores.
- 1871 – en México, el sacerdote Manuel Aguas leyó el sermón en el que explicaba las razones personales que lo condujeron a separarse de la Iglesia católica y a unirse a la Iglesia de Jesús.
- 1881 – en Estados Unidos, Charles J. Guiteau le dispara al presidente James Garfield, quien morirá de infección (no existían los antibióticos) el 19 de septiembre.
- 1886 – en La Habana (Cuba) concluyen las obras de la necrópolis Cristóbal Colón.
- 1886 – en Santiago de Chile se funda la Academia Chilena de la Lengua.
- 1886 – en el teatro Felipe de Madrid (España) se estrena la zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde.
- 1890 – en Washington (Estados Unidos), el Congreso decreta la Ley Sherman Antitrust, el primer intento en la lucha contra los oligopolios económicos.
- 1897 – en Londres (Reino Unido), el italiano Guglielmo Marconi (1874-1937) patenta la radio (que ya Nikola Tesla había patentado en esa misma ciudad).
- 1900 – en el lago Constanza, cerca de la villa de Friedrichshafen (Alemania) vuela el primer dirigible.
- 1900 – en Helsinki (Finlandia), la orquesta Sociedad Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Kajanus, estrena la obra Finlandia, de Jean Sibelius.
- 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se juega el primer partido de fútbol por la futura Copa América la selección de fútbol de Uruguay vence a la de Chile por 4 a 0.
- 1917 – en San Luis (Misuri) terminan East St. Louis.
- 1934 – en Alemania, Adolf Hitler ordena el asesinato de sus opositores políticos (Noche de los Cuchillos Largos). Es asesinado el militar nazi Ernst Röhm.
- 1937 – en medio del océano Pacífico, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su piloto navegador Fred Noonan envían un último mensaje durante su intento de realizar el primer viaje alrededor del mundo a lo largo del ecuador.
- 1940 – en la ciudad de Vichy (Francia) se establece el Gobierno de Vichy, colaboracionista de los nazis, con el mariscal Pétain a la cabeza (quien al terminar la guerra recibirá cadena perpetua por ejecutar a 10 000 partisanos franceses antinazis y enviar 150 000 judíos franceses a morir en campos de concentración de Alemania).
- 1940 – en Calcuta, India (en aquel entonces el Raj británico), Subhas Chandra Bose (líder de la independencia de su país) es arrestado.
- 1947 – en un rancho de Roswell (Nuevo México) cae un globo aerostático, lo que los conspiranoicos conocerían como el caso Roswell de aterrizaje de naves espaciales extraterrestres.
- 1950 – en la ciudad de Kioto (Japón), un monje con problemas mentales incendia el Templo del Pabellón de Oro (Kinkaku-ji).
- 1956 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona la bomba atómica Dakota (nombre de una etnia de nativos americanos), de 360 kilotones.
- 1958 – en el atolón Bikini (354 km al este del atolón Enewetak), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 143: Cedar, de 220 kilotones.
- 1960 – en Estados Unidos, el presidente Dwight Eisenhower aprueba la ley que suspende la compra de azúcar a Cuba. Sin embargo, será el presidente J. F. Kennedy quien iniciará el bloqueo estadounidense contra el pueblo de Cuba.
- 1962 – en Rogers (Arkansas) se abre el primer supermercado Walmart.
- 1964 – en Washington D. C. (Estados Unidos), el presidente Lyndon B. Johnson firma un decreto que termina con el apartheid estadounidense. Estados Unidos es uno de los últimos países del mundo en acabar con ese flagelo social.
- 1966 – en el atolón de Mururoa, el Gobierno de Francia detona su primera bomba atómica, Aldebarán.
- 1969 – en la ONU, el secretario general Sithu U Thant llama a prohibir las armas químicas.
- 1976 – Tras vencer al invasor Estados Unidos en la guerra de Vietnam (1955-1975), las dos mitades en que Francia había dividido a Vietnam ―Vietnam del Norte y Vietnam del Sur― se unen para formar la República Socialista de Vietnam.
- 1982 – en Madrid, mediante decreto de la Gran Logia Nacional Francesa, se crea la Gran Logia de España.
- 1982 – en la ciudad de Los Ángeles (estado de California), el camionero estadounidense Larry Walters (1949-1993), vuela sobre toda la ciudad durante 16 minutos a 4600 m de altitud montado en un sillón de jardín atado a 42 globos llenos de helio.
- 1986 – en la comuna de Estación Central (Santiago de Chile) en el marco de una protesta contra la dictadura militar de Augusto Pinochet, una patrulla militar quema vivas a dos personas.
- 1986 – Segundo día de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia. Visita a Chiquinquirá, Boyacá y se lleva a cabo la Eucaristía y coronación de la Virgen de Chiquinquirá y la Consagración de Colombia a la Virgen del Rosario.
- 2003 – el COI, reunido en Praga, elige a Vancouver sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.
- 2003 – Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores ante el Santos Futebol Clube de Brasil.
- 2005 – en los países del G8 (Grupo de los Ocho) y Sudáfrica se llevan a cabo los recitales benéficos Live 8 para exigir el fin de la pobreza en el mundo. Más de mil músicos son difundidos por 182 canales de televisión.
- 2006 – en México se celebran las elecciones presidenciales y los dos candidatos punteros se declaran ganadores. La elección sería impugnada en los tribunales, siendo electo presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).
- 2007 – en Yemen, ocho turistas españoles y dos yemeníes fallecen en un atentado.
- 2008 – en Colombia, el ejército realiza la Operación Jaque, en la que rescatan a 15 secuestrados, entre ellos Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once soldados en poder del grupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
- 2008 – Liga de Quito se consagra campeón por primera vez de la Copa Libertadores por penales 3-1 ante el Fluminense de Brasil siendo el primer equipo ecuatoriano en ganarla.
- 2015 – en Bogotá (Colombia), explotan dos bombas. Se culpa al grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional).