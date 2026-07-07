Efemérides del 7 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de julio de 2026

1859 – frente a la villa de Paraná (en ese momento capital de la Confederación Argentina) sucede la sublevación del General Pinto, vapor insignia del unitario Estado de Buenos Aires, en guerra contra el resto del país, provocando el levantamiento del bloqueo de la villa y cambiando el rumbo de la Guerra Civil Argentina.

– frente a la villa de Paraná (en ese momento capital de la Confederación Argentina) sucede la sublevación del General Pinto, vapor insignia del unitario Estado de Buenos Aires, en guerra contra el resto del país, provocando el levantamiento del bloqueo de la villa y cambiando el rumbo de la Guerra Civil Argentina. 1942 – Miguel Jordán, actor argentino.

– Miguel Jordán, actor argentino. 1952 – César "Banana" Pueyrredón, cantante y compositor argentino.

– César "Banana" Pueyrredón, cantante y compositor argentino. 1953 – Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

– Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. 1963 – en Argentina se celebran elecciones presidenciales viciadas (ya que se encuentra proscrito el peronismo, que en las últimas elecciones libres había ganado con el 62 % de los votos): Arturo Illia, de la UCRP, obtiene el 25 % de los votos, el exdictador Aramburu obtiene el 7 %, y los votos en blanco superan el 15 %.

– en Argentina se celebran elecciones presidenciales viciadas (ya que se encuentra proscrito el peronismo, que en las últimas elecciones libres había ganado con el 62 % de los votos): Arturo Illia, de la UCRP, obtiene el 25 % de los votos, el exdictador Aramburu obtiene el 7 %, y los votos en blanco superan el 15 %. 1974 – Horacio Ameli, futbolista argentino.

– Horacio Ameli, futbolista argentino. 1994 – Romina Malaspina, presentadora, cantante, modelo, actriz, disc-jockey e influenciadora argentina.

– Romina Malaspina, presentadora, cantante, modelo, actriz, disc-jockey e influenciadora argentina. 2000 – Tobías Zárate, futbolista argentino.

– Tobías Zárate, futbolista argentino. 2005 – Se dan múltiples atentados terroristas en Londres, en tres vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos.

– Se dan múltiples atentados terroristas en Londres, en tres vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. 2008 – Chile y Uruguay firman un tratado de Aliación Política-Estratégica para enfrentar juntos sus desarrollos en el mundo actual.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de julio de 2005, Londres fue sacudida por una serie de atentados terroristas en su sistema de transporte público, conocidos como los atentados del 7/7. Cuatro bombas se detonaron en trenes y un autobús, resultando en 52 muertes y cientos de heridos. Este trágico evento tuvo un impacto duradero en las políticas de seguridad y la percepción del terrorismo en el Reino Unido.

En el mundo: 7 de julio de 2026