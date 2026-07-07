Efemérides del 7 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de julio de 2026
- 1859 – frente a la villa de Paraná (en ese momento capital de la Confederación Argentina) sucede la sublevación del General Pinto, vapor insignia del unitario Estado de Buenos Aires, en guerra contra el resto del país, provocando el levantamiento del bloqueo de la villa y cambiando el rumbo de la Guerra Civil Argentina.
- 1942 – Miguel Jordán, actor argentino.
- 1952 – César "Banana" Pueyrredón, cantante y compositor argentino.
- 1953 – Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
- 1963 – en Argentina se celebran elecciones presidenciales viciadas (ya que se encuentra proscrito el peronismo, que en las últimas elecciones libres había ganado con el 62 % de los votos): Arturo Illia, de la UCRP, obtiene el 25 % de los votos, el exdictador Aramburu obtiene el 7 %, y los votos en blanco superan el 15 %.
- 1974 – Horacio Ameli, futbolista argentino.
- 1994 – Romina Malaspina, presentadora, cantante, modelo, actriz, disc-jockey e influenciadora argentina.
- 2000 – Tobías Zárate, futbolista argentino.
- 2005 – Se dan múltiples atentados terroristas en Londres, en tres vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos.
- 2008 – Chile y Uruguay firman un tratado de Aliación Política-Estratégica para enfrentar juntos sus desarrollos en el mundo actual.
El 7 de julio de 2005, Londres fue sacudida por una serie de atentados terroristas en su sistema de transporte público, conocidos como los atentados del 7/7. Cuatro bombas se detonaron en trenes y un autobús, resultando en 52 muertes y cientos de heridos. Este trágico evento tuvo un impacto duradero en las políticas de seguridad y la percepción del terrorismo en el Reino Unido.
En el mundo: 7 de julio de 2026
- 1486 – en Córdoba (España), los Reyes Católicos expiden la Pragmática que manda observar y guardar el Cuaderno de las Leyes Nuevas de la Santa Hermandad.
- 1543 – las tropas francesas invaden Luxemburgo.
- 1558 – en Inglaterra, un tornado arrasa la villa de Nottingham, destruye todas las casas e iglesias del pueblo y arroja los árboles hasta a 60 m de distancia.
- 1575 – los ejércitos de Inglaterra y Escocia libran la batalla de Redeswire.
- 1585 – en Francia, el Tratado de Nemours prohíbe la tolerancia hacia los protestantes.
- 1647 – en Nápoles se inicia la revuelta liderada por Masaniello contra el virrey español Rodrigo Ponce de León que daría lugar al nacimiento de la breve República Napolitana.
- 1680 – en Juanacatlán (México) se termina la construcción de la Basílica Lateranense.
- 1770 – el Imperio ruso y el Imperio otomano libran la batalla de Larga.
- 1777 – en los Estados Unidos ―en el marco de la Guerra de Independencia― se libra la batalla de Hubbardton.
- 1807 – en Tilsit, 120 km al estenoreste de Kaliningrado (Rusia) ―en el marco de las guerras napoleónicas―, representantes de Francia, Prusia y Rusia firman la Paz de Tilsit, que acaba en la Cuarta Coalición.
- 1822 – en Madrid, el general Francisco Ballesteros derrota a la Guardia Real, que se había sublevado con el fin de restaurar el absolutismo en España.
- 1824 – en México, se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas en la Villa de Padilla.
- 1846 – tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California.
- 1854 – se lanza el Manifiesto de Manzanares.
- 1859 – frente a la villa de Paraná (en ese momento capital de la Confederación Argentina) sucede la sublevación del General Pinto, vapor insignia del unitario Estado de Buenos Aires, en guerra contra el resto del país, provocando el levantamiento del bloqueo de la villa y cambiando el rumbo de la Guerra Civil Argentina.
- 1865 – en el marco de la guerra civil estadounidense, son ahorcados cuatro conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln.
- 1875 – en España ―en el marco de la tercera guerra carlista― se libra la Batalla de Treviño.
- 1892 – en Katipunan (Filipinas) se funda la revolucionaria Hermandad Filipina, que contribuyó al final del Imperio español en Asia.
- 1898 – en los Estados Unidos, el presidente William McKinley firma la Resolución Newlands, por la cual la nación se «anexiona» Hawái como territorio propio.
- 1907 – en España, el rey Alfonso XIII concede el título de ciudad a Miranda de Ebro.
- 1915 – en el marco de la Primera Guerra Mundial termina la Primera batalla del Isonzo.
- 1917 – en el marco de la Revolución rusa de 1917, el príncipe Gueorgui Lvov forma un gobierno provisional en Rusia después de la abdicación del zar Nicolás II.
- 1930 – el ingeniero Henry John Kaiser comienza la construcción de la Presa Boulder (ahora conocida como Presa Hoover).
- 1931 – en Kebili (Túnez) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país (y de todo el continente africano): 50,0 °C (131 °F).
- 1937 – en China, en el marco de la segunda guerra sino-japonesa, tras la Batalla de Lugou Bridge, las fuerzas japonesas toman Pekín.
- 1940 – en México se celebran elecciones presidenciales; jornada violenta llena de denuncias de fraude.
- 1946 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII canoniza a la monja Francisca Javiera Cabrini, primera ciudadana estadounidense canonizada.
- 1946 – en Madrid se celebra la primera ceremonia de entrega de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.
- 1952 – en la Ciudad de México, ocurre la Matanza de la alameda, con un saldo de 200 asesinados por fuerzas estatales.
- 1953 – Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
- 1956 – en la cordillera Karakórum (Pakistán), Fritz Moravec llega a la cima del monte Gasherbrum II (el 13.º monte más alto del mundo, con 8.035 m s. n. m.).
- 1963 – en Argentina se celebran elecciones presidenciales viciadas (ya que se encuentra proscrito el peronismo, que en las últimas elecciones libres había ganado con el 62 % de los votos): Arturo Illia, de la UCRP, obtiene el 25 % de los votos, el exdictador Aramburu obtiene el 7 %, y los votos en blanco superan el 15 %.
- 1969 – en Canadá, se equipara la oficialidad del idioma francés con la del idioma inglés.
- 1978 – las islas Salomón se independizan del antiguo Imperio británico.
- 1980 – en Irán se institucionaliza la sharia (ley religiosa musulmana).
- 1980 – durante la guerra civil del Líbano, 83 milicianos Tiger son ejecutados. (Matanza de Safra).
- 1985 – en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador más joven que gana el Campeonato de Wimbledon a la edad de 17 años.
- 1991 – en el marco de la Guerra de los Balcanes, el Acuerdo de Brioni acaba con la independencia de Eslovenia contra el resto de Yugoslavia.
- 2000 – en Japón sale a la venta Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1,96 millones de unidades, siendo el tercer juego de la saga Final Fantasy con más unidades vendidas en el día de lanzamiento.
- 2005 – múltiple atentado terrorista en Londres, en tres vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos.
- 2007 – en Lisboa (Portugal) se eligen por votación las Siete Maravillas del Mundo Moderno; en las votaciones participaron más de 100 millones de votantes, por teléfono o por Internet.
- 2008 – Chile y Uruguay firman un tratado de Aliación Política-Estratégica para enfrentar juntos sus desarrollos en el mundo actual.
- 2008 – en Colombia, un avión de carga Boeing 747 con ruta Bogotá-Miami colisiona en el kilómetro 17 vía Mosquera, dejando 3 personas muertas y 8 heridas.
- 2009 – en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos) se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson, que congrega a miles de personas en esta ciudad y a más de 2500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia, a nivel mundial.
- 2011 – en Liúbertsi, a 20 km de Moscú (Rusia), el astrónomo aficionado ruso Leonid Yelenin (1981-, descubridor en 2010 del cometa Elenín) descubre el cometa P/2011 NO1.
- 2013 – el tenista británico Andy Murray se convierte en el primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en ganar el torneo de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry 77 años antes.
- 2017 – Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es aprobado.
- 2021 – Es asesinado Jovenel Moïse, presidente de Haití.
- 2021 – En Venezuela, Caracas, inician los Enfrentamientos en la Cota 905 entre las fuerzas policiales contra la Megabanda criminal de 'el Koki' (Carlos Luis Revete), 'el Vampi' (Carlos Calderón Martínez) y 'el Galvis' (Garbis Ochoa Ruíz).
- 2025 – Bajo Ebro, Cataluña: se inicia el Incendio forestal de Pauls, que afectó a los municipios de Cherta, Aldover, Pauls y Alfara. Aunque se inició en el término municipal de Pauls, fue la población de Cherta la más afectada, con un perímetro del fuego que afectó a más del 50% de la superficie del municipio, el cual será recordado como el mayor incendio de la zona desde que se tienen registros.