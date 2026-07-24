Viernes, 24 de Julio 2026
Turismo

El programa Previaje recibe un impulso de $50 millones para potenciar el turismo en La Rioja

El Gobierno de La Rioja destinará $50 millones adicionales al programa Previaje Riojano, elevando la inversión total a $250 millones. Esta medida busca impulsar el turismo y apoyar a los prestadores de servicios locales en un contexto económico desafiante. Los Chachos estarán disponibles hasta agotar el cupo o el 31 de julio.

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El programa Previaje Riojano recibirá una ampliación de $50 millones, totalizando $250 millones en inversión. Esta decisión del Gobierno de La Rioja responde a la alta demanda del sector turístico durante las vacaciones de invierno y busca fomentar la llegada de más visitantes. Las autoridades destacan que el turismo es crucial para revitalizar diversas áreas económicas, incluyendo la gastronomía y el comercio.

Se anunció que esta será la última ampliación presupuestaria, y los Chachos estarán disponibles hasta el 31 de julio o hasta agotar el cupo, lo que ocurra primero. Se insta a los prestadores a informar adecuadamente sobre la disponibilidad de este beneficio para que los turistas puedan aprovecharlo antes del cierre del programa.

Las autoridades provinciales consideran que la reactivación del turismo es esencial para la recuperación económica, especialmente tras el impacto de la pandemia. Se espera que esta inyección de fondos incentive tanto la llegada de nuevos visitantes como el consumo local, beneficiando a múltiples actores económicos en la región. La colaboración entre el gobierno y el sector privado será fundamental para el éxito del programa.

Etiquetas: la rioja programa previaje turismo economía gobierno provincial reactivación económica
TL;DR

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