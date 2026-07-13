El Previaje Riojano promete un reintegro del 50% para impulsar el turismo local

El programa PreViaje Riojano, que reintegra el 50% en servicios turísticos, ha comenzado con éxito, atrayendo a turistas de Córdoba y Buenos Aires. Este beneficio impulsa la economía local y fomenta el turismo en la provincia.

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La temporada de invierno ha arrancado con un notable interés en el PreViaje Riojano, un programa del Gobierno de La Rioja que ofrece un reintegro del 50% en servicios turísticos. En sus primeros días, ya se realizaron los primeros canjes, lo que evidencia la elección de la provincia como destino turístico.

Entre los beneficiarios se encuentra Cecilia, una turista de Córdoba, quien disfrutó de los atractivos locales a través de la agencia Eco Aventura. Asimismo, Susana y María, provenientes de Buenos Aires, reservaron excursiones al Parque Nacional Talampaya, Chilecito y la ciudad Capital mediante Gisol Viajes & Turismo.

María resaltó el impacto positivo del programa en su viaje, mencionando que "es un beneficio muy importante para quienes venimos a conocer La Rioja y, sin dudas, nos dan ganas de volver". El PreViaje Riojano busca no solo incentivar el turismo, sino también fortalecer la economía local mediante el uso de Chachos.

Este programa promueve la recuperación de gastos en servicios turísticos, lo que a su vez fomenta el consumo en comercios locales y la prolongación de las estadías de los visitantes, consolidando así el movimiento económico del sector turístico provincial.