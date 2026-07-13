Lunes, 13 de Julio 2026
Policiales

Festejos en plaza 25 de Mayo terminan en violencia: un joven herido con botella

Un joven de 20 años resultó gravemente herido en la plaza 25 de Mayo tras ser impactado por una botella durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina. Su madre solicita ayuda para encontrar a los agresores. Las autoridades reforzarán la seguridad en futuros encuentros.

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Festejos en plaza 25 de Mayo terminan en violencia: un joven herido con botella
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Un joven de 20 años, conocido como Ramiro, sufrió heridas graves en la plaza 25 de Mayo durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina. La Policía confirmó que la lesión fue provocada por una botella arrojada durante los disturbios, impactando en su cuello y cabeza.

Inicialmente se pensó que había sido atacado con un arma cortopunzante. La madre de la víctima ha hecho un llamado público para encontrar a los responsables y pide la colaboración de testigos o personas con imágenes que puedan ayudar en la investigación.

Las autoridades informaron que se detuvieron a cinco personas durante los incidentes, pero no hay pruebas que las relacionen directamente con la agresión a Ramiro. A raíz de este incidente, se anunció un refuerzo en los operativos de seguridad para los próximos partidos del equipo nacional, especialmente ante la expectativa de una mayor afluencia de público durante los fines de semana.

Etiquetas: argentina festejos agresión policía seguridad disturbios
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