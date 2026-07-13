Operativo antidrogas en La Rioja: un detenido y significativo hallazgo de cocaína

Un operativo de la Policía Federal en La Rioja desarticuló un punto de venta de drogas en el barrio 13 de Enero, secuestrando 700 gramos de cocaína y deteniendo a un hombre. La acción busca mejorar la seguridad en la zona y combatir el narcotráfico.

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Un operativo exitoso de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un punto de venta de drogas en la ciudad de La Rioja. La acción se llevó a cabo bajo la supervisión del Juzgado Federal, culminando con la detención de un hombre y el secuestro de aproximadamente 700 gramos de cocaína, balanzas de precisión y armas de fabricación casera.

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio 13 de Enero, identificada tras días de vigilancia por movimientos sospechosos relacionados con la venta de drogas. Los investigadores observaron que jóvenes del barrio y zonas cercanas acudían al lugar para adquirir estupefacientes.

El juez Daniel Herrera Piedrabuena autorizó el registro del inmueble, donde se encontraron elementos de fraccionamiento y teléfonos celulares que serán analizados. Este operativo es parte de un esfuerzo mayor del gobierno provincial para combatir el narcotráfico, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida en los barrios afectados.

La comunidad local ha manifestado su apoyo a estas acciones, resaltando la importancia de combatir las redes de venta de drogas y contribuir a un entorno más seguro.