Consejos de un veterinario para proteger a mascotas del frío invernal en La Rioja

Con la llegada del frío, el veterinario Juan Manuel Luque aconseja aumentar un 10% a 20% la alimentación de mascotas y proporcionar refugios adecuados, especialmente para animales en situación de calle.

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Con la llegada del invierno, el médico veterinario Juan Manuel Luque ofreció recomendaciones esenciales para el cuidado de perros y gatos frente a las bajas temperaturas, tanto para aquellos que habitan en hogares como para los animales en situación de calle. Destacó la importancia de proporcionar un refugio adecuado y aumentar la alimentación y la hidratación de las mascotas.

Luque enfatizó que, aunque los gatos pueden conservar mejor el calor corporal, tanto ellos como los perros pueden sufrir el intenso frío nocturno. Recomendó que, de ser posible, las mascotas permanezcan dentro de las casas cuando las temperaturas sean más bajas. Si deben estar afuera, es crucial que cuenten con una cucha construida con materiales que aíslen térmicamente, como la madera con cartón en su interior y ubicadas en lugares soleados por la mañana.

En cuanto a la ropa, sugirió evitar prendas que cubran completamente el cuerpo del animal, ya que pueden resultar incómodas. En su lugar, propuso el uso de mantas o capas polares que cubran el lomo sin limitar su movilidad. También pidió a los vecinos que alimentan a perros en situación de calle que tengan cuidado con las prendas, asegurándose de que sean cómodas y prácticas para evitar lesiones.

Finalmente, el veterinario recomendó aumentar la cantidad de alimento diario entre un 10% y 20% durante el invierno, ofreciendo comida en horarios de frío y complementando con agua caliente o caldo tibio para mejorar la hidratación y el bienestar de los animales.