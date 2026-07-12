Lunes, 13 de Julio 2026
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Gabriel Chade, árbitro de Chilecito, representará a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Gabriel Chade, asistente de Chilecito, será parte del equipo arbitral en los cuartos de final del Mundial 2026, destacando su cuarto nombramiento y su creciente prestigio.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Gabriel Chade, árbitro de Chilecito, representará a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026
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Gabriel Chade, asistente arbitral de Chilecito, ha sido seleccionado por la FIFA para formar parte de la terna arbitral en el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, que se llevará a cabo el jueves en el Boston Stadium. Esta designación, confirmada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, destaca la confianza depositada en su desempeño durante la Copa del Mundo.

Chade será el segundo asistente, trabajando junto al árbitro principal Facundo Tello y el primer asistente Juan Pablo Belatti. Además, Darío Herrera actuará como cuarto árbitro y Cristian Navarro será asistente de reserva. Esta es la cuarta vez que Chade es convocado para el torneo, lo que resalta su destacado rendimiento en cada partido.

El recorrido de Chade en el Mundial 2026 comenzó en la fase de grupos y ha incluido importantes encuentros, como el de octavos de final entre Francia y Paraguay. Las continuas nominaciones son un indicativo del reconocimiento de la FIFA hacia su trabajo, lo que abre la posibilidad de futuras designaciones en semifinales y finales, dependiendo de las evaluaciones de su desempeño.

Con una sólida trayectoria en el arbitraje nacional e internacional, Chade sigue elevando el perfil del arbitraje argentino y dejando en alto el nombre de Chilecito y La Rioja.

Etiquetas: chilecito fifa gabriel chade árbitro mundial 2026 deportes
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